“Aprendemos juntos”: las voces que inspiran y transforman llegaron a la Argentina

Y un día la Argentina pudo ser testigo de Aprendemos juntos. El Teatro Politeama de Buenos Aires fue escenario de la primera jornada presencial de la iniciativa educativa y cultural impulsada por BBVA, que desde hace siete años reúne a pensadores, referentes y ciudadanos en torno a la reflexión, el aprendizaje y la inspiración. El evento convocó a cientos de personas que asistieron a las charlas de Gabriel Rolón, Nilda Chiaraviglio y Álex Rovira, tres figuras que han dejado huella en una comunidad de más de ocho millones de personas en todo el mundo.

Aprendemos juntos es un espacio que surgió en España hace 7 años con un objetivo muy claro: tomarse un tiempo para la pausa, la reflexión y la conexión en tiempos donde la liquidez y la fragmentación parecen ser la norma. “Esta plataforma que tanto nos gusta a los argentinos nació con la firme convicción de que con la educación y el aprendizaje se puede transformar una sociedad”, dijo Jorge Bledel, CEO de BBVA en Argentina, en una noche realmente emotiva. “Aprendemos juntos no es solo una plataforma de contenido: es también un lugar donde podemos aprender, reflexionar, cuestionarnos, emocionarnos e inspirarnos”, agregó.

A sala llena, el Teatro Politeama de Buenos Aires fue testigo del primer Aprendemos juntos en la Argentina.

La llegada de la propuesta del BBVA a la Argentina se debe, en primer lugar, a la internacionalización de la plataforma, que comenzó en 2022. Pero, además, Aprendemos juntos es, desde hace un tiempo, un gran éxito en el país, con más de 150 millones de reproducciones y 23 argentinos que han compartido sus testimonios en la plataforma.

Jorge Bledel, CEO de BBVA en Argentina, en una noche emotiva.

“Estoy seguro que Aprendemos juntos en Argentina va a aportar ese granito de arena para que nuestra sociedad mejore y para que tengamos un país más justo e igualitario”, afirmó Bledel. Y cerró con una invitación abierta: “Ojalá sigamos siendo miles, cientos de miles y millones los que sigan confiando en esta comunidad”.

Gabriel Rolón fue uno de los speakers de Aprendemos juntos.

Luego vinieron Rolón, Chiaraviglio y Rovira, las emociones a flor de piel ante alguna anécdota conmovedora, las preguntas precisas y enriquecedoras para profundizar en algún concepto, las frases resonando en la noche.

El escritor español Álex Rovira fue uno de los participantes de la iniciativa de BBVA Aprendemos juntos.

Reconocida por Naciones Unidas por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Aprendemos juntos busca construir una sociedad más inclusiva, justa y respetuosa con el planeta. Porque como dijo Gonzalo Madrid, presentador y moderador de la jornada, “hay cosas que hoy nos removerán y nos resonarán, y otras que nos resonarán dentro de tres meses”. Pero todas, sin duda, forman parte de una conversación que BBVA ha decidido acercar a los argentinos para quedarse.

