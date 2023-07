A 50 años del golpe, el legado de Pinochet sigue generando controversias en Chile

escuchar

SANTIAGO.- Augusto Pinochet es uno de los personajes más controvertidos de la historia de Chile y este 2023 su figura vuelve a irrumpir en una fecha clave: el próximo 11 de septiembre se cumplirán 50 años del golpe de Estado que le permitió al militar llegar al poder, sacar al entonces presidente Salvador Allende, y establecer un régimen que se prolongó por 17 años. Una dictadura que dejó una estela sangrienta de tortura y represión, con más de 40 mil víctimas según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que sus partidarios defienden como el ciclo que posibilitó la recuperación económica del país.

A medida que se acerca el día de la conmemoración, el foco sobre Pinochet se ha intensificado y han surgido varios episodios que ratifican que en Chile aún existe una grieta indeleble a la hora de ponderar su legado. Si en el plebiscito de 1988 -que marcó el fin del régimen militar- el dictador consiguió un 44% de adhesión versus un 55% que votó por su salida de La Moneda, 35 años más tarde el escenario no parece haber cambiado y la división sigue presente, con una paradoja que confirma el equilibrio de fuerzas. Mientras el gobierno está controlado por la izquierda, el Consejo Constitucional -encargado de redactar una Constitución que reemplazaría, precisamente, a la establecida en 1980 durante el régimen- se encuentra en manos del Partido Republicano, defensor a ultranza de la obra Pinochet.

Allende designó a Pinochet como comandante en jefe del Ejército el 23 de agosto de 1973, pocos días antes del golpe definitivo del 11 de septiembre

Hace un par de días, la Cámara de Diputadas y Diputados chilena aprobó un proyecto de resolución para que la Biblioteca Nacional del Congreso (BCN) retirara la calificación de presidente de la República al exgeneral fallecido en 2006. “Es muy preocupante que dicha reseña omita la calidad de dictador de Augusto Pinochet y lo califique como militar y político, y lo considere un presidente constitucional y legítimo”, indicó el texto del proyecto que fue aprobado con 67 votos a favor, 47 en contra, 8 abstenciones, y que fue impulsado por el Partido Comunista y el bloque oficialista Apruebo Dignidad.

La discusión en torno a aquel episodio volvió a generar controversia y dejó traslucir a los dos bandos históricos en medio de una tensa sesión en el Congreso. “Augusto Pinochet, el asesino, el ladrón, nunca fue presidente. A mí me parece impresentable que la Biblioteca del Congreso Nacional lo tenga registrado con aquellos que fueron presidentes de la República: a un dictador no se le puede dar esa nominación”, indicó Lorena Pizarro, diputada comunista impulsora del proyecto.

En la vereda de enfrente, representantes del Partido Republicano criticaron la propuesta. “A usted puede que no les guste, no les gustó poder derrocarlo por la vía armada, no les gustó que le hayan impedido establecer su régimen cubano en Chile en el año 73 (…) Igual fue presidente de Chile, les guste o no”, agregó el diputado republicano Johannes Kaiser.

Considerando que el PC aun se declara marxista-leninista y es por tanto partidario de la dictadura del proletariado, al tiempo que mantiene arsenales y cultiva relaciones con dictaduras en todo el planeta, me parece una frescura esta declaración. https://t.co/8qK1Cw4JQw — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) July 17, 2023

El diario chileno La Tercera recogió la polémica y convocó a diversos historiadores para que analizaran si Pinochet merecía ser llamado “presidente”. Y si bien la mayoría se alineó con el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados (“Se trata de nombramientos que no fueron realizados por elecciones populares”, establecieron), hubo otras voces que sí le dieron esa condición.

Otro aspecto que provocó un acalorado debate en los últimos días tuvo que ver con una carta abierta dirigida al presidente Gabriel Boric y que fue firmada por el escritor Cristian Warnken -fundador del partido de centroderecha Amarillos por Chile- y en la que llamó a la izquierda a “cerrar el duelo” en el contexto de los 50 años del golpe de Estado. Sin embargo, la respuesta del sector emplazado fue contundente. La diputada comunista Carmen Hertz lo calificó de “infame” y la legisladora Claudia Mix lo invitó a “cerrar la boca”.

“Warnken llama a cerrar el duelo a madres, hijas y nietas que buscan en el desierto los restos de sus familiares que los militares se niegan a entregar. Yo le hago el llamado a cerrar la boca”, dijo la representante de Comunes del Frente Amplio. Pese a ellos, diversos parlamentarios de derecha intensificaron sus dichos prodictadura para justificar la acción militar. “Fue pedido por la gran mayoría de los chilenos dado la situación de caos institucional que existía”, resumió el diputado y jefe de la bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum.

El papel de Boric

Para el gobierno de Gabriel Boric el hito en torno a Pinochet también ha sido complejo para administrar. A principios de mes enfrentó la renuncia del asesor designado para abordar el aniversario de la acción militar, Patricio Fernández, quien fue acusado por miembros del Partido Comunista de relativizar el Golpe. La salida del funcionario provocó críticas dentro de la misma izquierda hacia los sectores más duros.

En su gira internacional por Europa, el propio Boric también ha realizado diversos gestos. En un acto conmemorativo en Madrid, le entregó un reconocimiento al juez Baltasar Garzón, quien dictó la orden de detención en contra de Augusto Pinochet que permitió su arresto en Londres en 1998. “No hemos encontrado todavía toda la justicia”, dijo Boric en una intervención. Y en una entrevista, anunció que invitará a todos los partidos a firmar un acuerdo para convenir que el golpe de Estado fue “inaceptable”, moción que ya fue rechazada por una buena parte de la derecha.

"No hemos encontrado todavía toda la justicia, pero lo que hizo usted dio al pueblo de Chile esperanza", le dice el Presidente Boric a Baltasar Garzón. En 1998, el juez español decretó una orden de arresto contra el dictador Pinochet. pic.twitter.com/hIVIOdiryi — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) July 15, 2023

“Aquí el Partido Comunista, y la ultraizquierda, no reconoce que no existiría Pinochet, si no hubiera un Allende”, expresó el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón.

De igual modo, para David Aceituno, académico del Instituto de Historia PUCV, la controversia sobre la figura de Pinochet continuará presente. “Todos los países que han tenido pasados traumáticos han vivido las batallas de la memoria. Siempre cuando ha habido ciudadanos afectados por una dictadura con violencia o terrorismo de Estado, siempre quedan profundas heridas en la sociedad”, señaló a LA NACION el especialista en historia contemporánea de Chile.

“En los años 90 se buscó superar estos dolores en la idea de la reconciliación, cuestión que implicaba que los grupos que fueron violentados tenían que aprender a perdonar a los violadores de derechos humanos, cosa que fue bastante conflictiva. Y la reconciliación es compleja más allá del pasado de abusos, sino que tiene que ver con la justicia y la lentitud en su aplicación. De hecho, el mismo Pinochet falleció en la impunidad y esa ausencia de justicia en los principales líderes de la dictadura dejó esa área gris, la posibilidad que no necesariamente hayan sido culpables porque no fueron juzgados”, cerró el académico.