“Fue un estadista”: el constituyente más votado en la última elección elogió a Pinochet y generó un fuerte debate en Chile

escuchar

SANTIAGO.- El dirigente de ultraderecha chileno Luis Silva, el hombre más votado en las recientes elecciones para consejero constitucional, declaró en una entrevista por televisión su “admiración” por el dictador Augusto Pinochet (1973-1990), a quien calificó como un “estadista”.

Silva dijo que “debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno”. Y si bien reconoció las violaciones a los derechos humanos, dijo que “hay un dejo de admiración por el hecho de que fue un estadista”.

“Fue un hombre que supo conducir el Estado, que supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas”, añadió este numerario del Opus Dei durante la entrevista del domingo pasado en Icare TV, citado por CNN Chile.

La imagen del dictador Augusto Pinochet, enarbolada durante una marcha de protesta por la muerte de un policía. Santiago, 6 de abril de 2023. Esteban Felix - AP

“Habiendo dicho que tengo una admiración de él como hombre de Estado, no me declaro pinochetista”, señaló el dirigente. “En su tiempo a cargo del gobierno ocurrieron cosas que él no podía no conocer, que habría justificado y son atroces. Eso mancha lo que hizo por el país, pero a 50 años desde el ‘73 debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno”, añadió.

“No se debe simplificar o reducir, con toda la gravedad que tiene, esos 17 años a las violaciones de los derechos humanos porque creo que nos privamos como chilenos de una comprensión equilibrada de nuestra historia”, dijo, y cuestionó lo que a su juico es una “lectura dicotómica del gobierno de Pinochet”.

El presidente chileno, Gabriel Boric, quien desde su acceso al gobierno rechazó los autoritarismos de izquierda y derecha, rebatió las declaraciones de Silva señalando que no hay nada rescatable de la era de Pinochet.

Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final hizo todo lo que estuvo a su alcance x evadir la justicia.



Estadista jamás. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) May 31, 2023

“Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final hizo todo lo que estuvo a su alcance x evadir la justicia”, dijo este miércoles en su cuenta de Twitter.

Silva, del Partido Republicano, de la extrema derecha chilena, se convirtió a principios de mes en el candidato a consejero constitucional más votado de Chile, en representación de la Región Metropolitana de Santiago.

Silva fue la cara del triunfo de los republicanos en los comicios que definieron los 51 miembros que redactarán una propuesta para enterrar la Carta Magna heredada precisamente de la dictadura de Pinochet.

José Antonio Kast, líder del ultraderechista Partido Republicano JAVIER TORRES - AFP

El Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, es parte de la derecha doctrinaria que no rompió con la dictadura de Pinochet. Se autodefinen como una derecha semejante a Vox, de España.

En diciembre pasado participaron en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) junto a líderes como Jair Bolsonaro de Brasil y Javier Milei de Argentina.

Su discurso aboga por reducir el papel del Estado, apela a la autoridad y las tradiciones, y defiende posiciones conservadoras como el rechazo al aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Su agenda de orden público fue clave para su expansión en un momento en que Chile atraviesa por la sensación de inseguridad más alta en las últimas dos décadas.

LA NACION