Acusan a Petro de ofrecer contratos públicos a cambio de favores sexuales y drogas a más de 40 mujeres

BOGOTÁ.- El expresidente de Colombia Gustavo Petro se encuentra en medio de un escándalo después de que una mujer identificada como Deicy Jiménez lo denunciara ante la justicia colombiana por presuntamente ofrecer contratos públicos a ella y otras cuarenta mujeres a cambio de acompañarlo a eventos, conseguir drogas y tener intimidad. Este miércoles, la mujer compartió en redes sociales un comprometedor video en el que puede verse al exmandatario colombiano, como prueba de sus acusaciones.

El domingo, la Revista Semana, de línea de abierta oposición a Petro y alineada con la gestión del presidente Abelardo de la Espriella, publicó una entrevista con Deicy Jiménez, de 26 años, quien aseguró que conoció al exmandatario cuando se desempeñaba como senador, primero como cliente de un sitio virtual para adultos y luego en medio de una relación sentimental, quien a cambio de sus favores sexuales le otorgaba contratos en el Estado, según su versión.

El presidente Gustavo Petro interviene durante la inauguración de una nueva sesión del Congreso en Bogotá, Colombia, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Iván Valencia) Ivan Valencia - AP

La mujer dijo que su situación era similar a la de otras cuarenta mujeres, de quienes dijo temían por su seguridad, y afirmó ser proveedora de cocaína para el expresidente.

“Son muchísimas mujeres. Podríamos contar entre 30 y 40”, que estaban allí “para complacer sus necesidades sexuales”, a “cambio de contratos”, afirmó la mujer, en sus declaraciones al semanario.

Tras esas afirmaciones, el Ministerio de Justicia anunció una “ruta institucional de protección para salvaguardar la vida, seguridad e integridad” de la mujer, al advertir que “la protección de la vida no admite dilaciones”.

La Fiscalía y la Procuraduría de Colombia abrieron investigaciones tras las denuncias de Jiménez, quien luego fue a declarar ante la Corte Suprema de Justicia.

La Procuraduría dijo que su indagación buscaba establecer los “hechos relacionados con una presunta extralimitación de funciones, acoso y violencia de género, presentados en la suscripción de contratos y órdenes de prestación de servicios y conexos”.

Los registros públicos demostraron que Jiménez tuvo varios contratos públicos en cuatro organismos del Estado desde 2023: Senado de la República, Superintendencia de Vigilancia, Ministerio del Interior y Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

El video

El miércoles, Jiménez posteó un video comprometedor de unos 55 segundos en su cuenta de Instagram con el que busca probar su vínculo con el ex mandatario colombiano.

Deicy Jiménez reveló un video con el que busca probar su relación con Gustavo Petro

En el video, cuya fecha de grabación es aún desconocida, se ve a Jiménez y a Petro en una habitación conversando. En un momento de la grabación puede verse como Petro agarra del pelo a la mujer y le da un beso que parece ser en la boca.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad”, escribió Jiménez en su cuenta de Instagram. “Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, concluyó.

Luego de conocerse las acusaciones, Petro emitió un comunicado de prensa en la noche del domingo, en el que aseguró que “jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”.

Aseguró que en su gobierno ayudó a “mujeres pobres, madres cabeza de hogar y que realizan trabajo sexual, para que tengan opciones de vida diferentes”, a través de programas estatales, y reiteró que “jamás una persona que haya participado en esos programas públicos podrá decir que yo he hecho algo semejante”, afrimó.

“La operación para descubrir mi vida íntima viene del Gobierno de Abelardo de la Espriella y hay dinero de por medio”, puntualizó Petro.

Este jueves por la madrugada, tras conocerse el video, Petro volvió a negar las acusaciones en un posteo en X en el que afirmó que “quienes hoy reproducen imágenes de la supuesta intimidad de las personas para ganar una discusión política, creando cortinas de humo, les pregunto si eso es periodismo o es otra cosa”.

“Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”, agregó.

He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción.



Desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan, y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales.



Este es uno más, y lo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 5, 2026

Andrea Petro, una de las hijas del expresidente, salió en defensa de su padre al sostener que Jiménez “no eres ni remotamente el tipo de mujer que le gusta” al exmandatario, puesto que a él le atraen “las mujeres con carácter, dignidad y personalidad, no las que venden sus principios por conveniencia”.

Personas del entorno de Petro consultadas por el medio español El País señalaron que lo que muestra el video es una “relación consensuada” y no prueba “absolutamente ninguna de las acusaciones” que han hecho contra el expresidente.

Escándalo político

José Obdulio Gaviria, exasesor del expresidente Alvaro Uribe (2002-2010), exsenador e ideólogo del partido derechista Centro Democrático, llamó a la bancada de su movimiento político en el Congreso “a iniciar la acción de pérdida de investidura” de la exsenadora de izquierda María José Pizarro, de quien Jiménez dijo le habría dado uno de los contratos en el Senado durante el gobierno anterior.

Comparó a Petro con el “Tartufo” de Molière, al sostener que “es el arquetipo del hipócrita moral: un personaje que cubre vicios y ambiciones con un discurso de virtud, pureza y principios elevados” y así lo demostró en su comunicado de defensa ante las acusaciones.

“Petro presenta su comunicado en esa clave: se erige en defensor de la libertad, la coherencia entre lo público y lo privado, y la dignidad de las mujeres. No responde directa y concretamente a las acusaciones sobre contrataciones y relaciones con prostitutas”, afirmó el dirigente político, que pidió a los congresistas entablar una “acción de indignidad” contra el expresidente.

“En una relación asimétrica y de poder el consentimiento no es libre; la desproporción del estatus, la diferencia de edad y la vulnerabilidad económica anulan la horizontalidad vínculo, siempre estaré del lado de las mujeres sin excepción alguna”, escribió en su cuenta de X la ex representante de la Cámara por Cundinamarca Alexandra Vásquez.

A principios de esta semana, el abogado de Jiménez, Pipe Caballero, renunció tras recibir amenazas contra su vida. La nueva abogada, Malo Andrade, pidió garantías a las autoridades de protección tanto para ella como para su representada. “Su anterior apoderado (...) renunció a causa de las amenazas recibidas (...) La intimidación a quienes acompañan a una víctima no puede convertirse en un medio para silenciarla”, advirtió en un comunicado.

Agencia ANSA y diarios El Tiempo/GDA y El País