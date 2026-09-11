Adiós a Emma Bonino, histórica dirigente italiana que luchó por el divorcio y el aborto legal, amiga del papa Francisco

ROMA.- A los 78 años, murió este viernes Emma Bonino, histórica dirigente política italiana famosa por sus luchas por los derechos y libertades civiles, por el divorcio y el aborto legal y excomisaria europea. Se encontraba internada en terapia intensiva, en grave estado, en Roma, desde hace unos días y la noticia de su fallecimiento fue comunicada por +Europa, el partido que fundó hace unos años, a través de un mensaje en sus redes sociales: “Emma nos ha dejado, pero no nos dejará nunca. Hoy no nos deja sólo nuestra líder, nos deja una de las protagonistas más lúcidas, valientes y libres de la historia política de nuestro país y del mundo libre”.

Bonino, que durante años militó en el Partito Radicale fundado por su amigo y socio, el también ya fallecido Marco Pannella -ambos famosos por sus huelgas de hambre-, era una mujer de carácter fuerte. Decidida, de pocas palabras, pero incisivas, siempre del lado de los más débiles, desde hace diez años combatía las consecuencias de un cáncer al pulmón, que ella misma anunció por radio Radicale. Una enfermedad que no le impidió seguir fumando un cigarrillo detrás de otro hasta sus últimos días, tal como recordó el Corriere della Sera. “Un huésped indeseado se ha plantado en mi pulmón izquierdo”, hizo saber, con inmensa serenidad entonces Bonino, que siguió adelante con su vida pública y que no escondió con pelucas los efectos de la quimioterapia, sino que comenzó a utilizar coloridos turbantes, con gran elegancia.

Aunque en 2023 anunció la remisión del cáncer, siguió teniendo serios problemas de salud. A fines de 2024, después de una internación, recibió la visita de su amigo, el papa Francisco, en su ático del centro histórico de Roma, cerca de la Piazza Campo de’Fiori. Ambos solían hablar en dialecto piamontés, que Jorge Bergoglio había aprendido de chico de su abuela Rosa. “Francisco me preguntó por mi salud, me alentó y me dijo: no aflojes porque yerba mala nunca muere”, contó ella luego de ese encuentro, que quedó inmortalizado en una foto de los dos, sentados en sus respectivas sillas de ruedas, alrededor de una mesa de la terraza de su casa. Francisco le llevó a su amiga, famosa por su anticlericalismo y al mismo tiempo, sus luchas por un mundo más justo, sin guerras y con dignidad e iguales derechos para todos, un ramo de flores y bombones y elogió su ejemplo de “libertad y resistencia”.

Nacida en Bra, en la provincia de Cuneo, Piamonte, el 9 de marzo de 1948, Bonino fue una mujer que vivió por la política -nunca se casó ni tuvo hijos-, con inmenso compromiso. Graduada en Lenguas y Literaturas Modernas por la Universidad Bocconi de Milán, se inició en la política a través de las campañas radicales por los derechos civiles. En la década de 1970, se convirtió en una figura destacada de la campaña por la legalización del aborto y la autodeterminación de la mujer. Esto marcó el comienzo de sus grandes batallas por los derechos y de su prolongada relación con Marco Pannella, fundador del Partido Radical.

En 1994, encabezó la delegación del gobierno italiano ante la Asamblea General de la ONU en relación con la “moratoria de la pena de muerte”. Al año siguiente, el fallecido expremier y magnate, Silvio Berlusconi, la propuso como comisaria europea y asumió la responsabilidad de la política exterior de Bruselas. Realizó numerosos viajes con el objetivo de poner fin a los conflictos en Bosnia y Kosovo -donde fue la primera en denunciar la limpieza étnica en curso-, así como a Ruanda, Somalia y Sudán. En Afganistán denunció al régimen talibán; también visitó Sierra Leona. Fue luego ministra de Comercio Internacional y Asuntos Europeos en el segundo gobierno de Romano Prodi y ministra de Asuntos Exteriores en el gobierno de Enrico Letta.

Impacto en Italia

Su muerte causó gran impacto en Italia, donde todo el arco político destacó su coraje, libertad, inteligencia y expresó su pesar, más allá de las diferencias políticas. “Emma Bonino ha representado durante décadas una voz fuerte y reconocible de la política italiana, llevando adelante sus ideas con determinación. Nuestras historias y nuestras sensibilidades fueron distintas, pero esto nunca me impidió reconocer el peso y el rol que tuvo en la vida pública de nuestra nación”, escribió en sus redes sociales la primera ministra, Giorgia Meloni.

Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione.



Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 11, 2026

“Con la muerte de Emma Bonino, la política italiana pierde a una figura de gran autoridad, una de las caras más conocidas del radicalismo liberal. Fue colega mía en Bruselas; una mujer inteligente con la que siempre mantuve un diálogo respetuoso y sincero, a pesar de que a menudo sosteníamos valores y visiones políticas diferentes. Compartíamos un profundo compromiso con la causa europea”, indicó el canciller, Antonio Tajani, líder de Forza Italia. “La recordaré por su dedicación a la moratoria de la pena de muerte y por su lucha en favor de la justicia para las mujeres víctimas de la mutilación genital femenina. Mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”, añadió.

Con Emma Bonino se ne va un’autorevole rappresentante della politica italiana. Uno dei volti più noti del radicalismo liberale. È stata mia collega a Bruxelles, una donna intelligente con la quale ho sempre avuto un confronto rispettoso e leale, pur avendo spesso valori e visioni… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) September 11, 2026

“Emma, única, inolvidable. Gracias por todo. Italia y Europa te deben mucho, muchísimo. Todos te debemos mucho. Difícil, realmente difícil, pensar un mundo sin ti”, se despidió el expremier Enrico Letta, con quien fueron muy amigos.

La muerte de Bonino -que después de ser referente del Partido Radical, fue la fundadora de +Europa, un partido que en tiempos de creciente euroescepticismo llama a construir una Europa unida, democrática y federal, los Estados Unidos de Europa-, se sintió también con fuerza en Bruselas. “Emma Bonino nunca esperó que el mundo estuviera listo. Siempre eligió ir hacia adelante, indicando el camino a los demás. Y así será recordada en Italia y en Bruselas, donde tuvo el rol de diputada del Parlamento y de comisaria europea”, evocó la presidenta del actual Parlamento, Roberta Metsola. “La Europa por la que combatió sentirá su ausencia”, concluyó.