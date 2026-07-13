Agentes del ICE mataron a balazos a un joven colombiano en Maine

Una persona que organismos de derechos humanos identificaron como un colombiano de 26 años murió baleado este lunes en Estados Unidos en un incidente en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El tiroteo ocurrió en Biddeford, un pueblo de 22.000 habitantes, en el estado de Maine , en el noreste del país.

El incidente ocurre después de que la semana pasada un agente del ICE matara a un mexicano que residía en Estados Unidos durante una operación en Houston, Texas.

La gobernadora de Maine , Janet Mills, indicó que la policía estatal estaba trabajando con las autoridades federales para determinar las circunstancias del incidente. El FBI anunció que estaba investigando los hechos.

Un testigo, Lucas Scott, declaró a los medios locales que había escuchado al menos cuatro disparos después de ver a varios agentes de ICE rodear un vehículo blanco el lunes por la mañana.

Las organizaciones Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente Maine identificaron de manera conjunta a la víctima como un hombre colombiano de 26 años, sin dar su nombre. Aseguraron que tenía permiso de trabajo en Estados Unidos.

“No dejaremos que esta muerte se reduzca a un pie de página en las estadísticas de aplicación de la ley de esta administración”, dijo Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente Maine .

Imágenes del lugar del incidente en los medios mostraban un perímetro de seguridad establecido en una calle residencial, con un vehículo de la policía científica estacionado junto a una tienda roja. Manifestantes opuestos al ICE se reunieron en la zona.

“Una persona murió, y sus seres queridos y las personas de nuestra comunidad merecen respuestas claras sobre lo que pasó”, dijo el alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, en un comunicado.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), del que depende la policía de inmigración ICE, no hizo comentarios de inmediato sobre el incidente ocurrido en Maine .

En el incidente ocurrido la semana pasada en Texas, las autoridades afirmaron que el hombre intentó atropellar a un agente federal con su vehículo, una versión desmentida por testigos.