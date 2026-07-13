Un incendio arrasa el famoso bosque de Fontainebleau, a las puertas de París

NOISY–SUR–ÉCOLE, Francia.– Al menos 500 bomberos y dos aviones Canadair luchan este lunes contra las llamas en el emblemático bosque de Fontainebleau, a las puertas de París, para apagar un incendio de “magnitud excepcional” que según el gobierno francés podría ser intencionado.

El incendio empezó el domingo en plena ola de calor y en pocas horas recorrió unas 800 hectáreas de las 23.000 de este pulmón verde situado a 60 kilómetros al sureste de la capital francesa.

El bosque consta de helechos y coníferas especialmente inflamables. Cada año recibe a unos 15 millones de visitantes.

Camiones de bomberos permanecen estacionados cerca del lugar del incendio forestal en el bosque de Fontainebleau Emma Da Silva - AP

“Hubo una decena de puntos de inicio de fuego en un perímetro de 1000 metros, lo que sugiere que podría ser de origen intencionado“, afirmó el lunes el ministro del Interior, Laurent Nuñez, durante una visita a la zona.

“Esperamos poder contener el fuego durante el día”, añadió el ministro. Sin embargo, avisó que “el tratamiento del fuego podría llevar días e incluso semanas”.

Unas 900 personas que vivían cerca del bosque tuvieron que ser evacuadas, puntualizó Nuñez. Ninguna vivienda resultó dañada, ni ha habido que lamentar heridos.

Bomberos trabajan para combatir un incendio forestal en la zona del histórico bosque de Fontainebleau, al sur de París Emma Da Silva - AP

El domingo la nube de humo llegó a ser visible a 20 kilómetros de distancia, tras declararse este incendio que las autoridades locales calificaron rápidamente de “magnitud excepcional”.

Dos aviones Canadair recogieron agua del Sena para lanzarla sobre el bosque en llamas. Es la primera vez que se utilizan estos aviones de extinción en la región de París.

La víspera, dos aparatos Dash lanzaron producto retardante, sin contar los helicópteros bombarderos de agua.

La forêt de Fontainebleau est frappée par un incendie d’une ampleur exceptionnelle.



Aux habitants de Seine-et-Marne, je veux dire notre solidarité. Aux sapeurs-pompiers et forces de secours engagés sans relâche, notre profonde gratitude. Tous les moyens sont mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 13, 2026

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que “se han movilizado todos los medios” contra el incendio.

Los bomberos informaron a su vez del despliegue de más de 500 efectivos durante el día.

“Nunca he visto esto” en tres décadas, declaró Didier Buguinet, teniente de alcalde de Le Vaudoué, una localidad de unos 750 habitantes que linda con el bosque.

Aviones hidrantes Canadair CL-415 de la Seguridad Civil francesa realizan maniobras de carga de agua en el río Sena THOMAS SAMSON - AFP

“Vamos a llorar por nuestro bosque”, lamentó el funcionario.

Atónitos, los habitantes de Le Vaudoué, en el departamento de Seine-et-Marne, desafiaron los llamados a permanecer confinados para observar pasar los vehículos de rescate.

La prefectura prohibió el lunes a los agricultores de la zona trabajar en los campos, así como el acceso de la población a todo el macizo forestal.

Los testimonios de los testigos

Valérie y su marido Daniel, que no quisieron dar su apellido, han vivido incendios en Portugal y en Marsella, en el sur de Francia, pero la magnitud de las llamas en el bosque de Fontainebleau los impresiona.

"Se veían caer las cenizas. El ayuntamiento y los bomberos vinieron a decirnos que evacuáramos", contó la mujer de unos cincuenta años. “Metimos a los gatos y a los perros en el coche (...) veíamos el fuego a un lado y al otro“, afirmó.

Las llamas se elevan en el bosque de Fontainebleau GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

Su marido volvió para asegurarse de que su vivienda no se había quemado.

"Los bomberos me dijeron que la casa estaba bien, pero que no podía volver antes de las 6 de la mañana", contó Daniel.

Mientras tanto, las autoridades se movilizan para poner coto al fuego.

El incendio obligó el domingo a interrumpir la circulación en un tramo de la autopista A6, la principal arteria que conduce hacia el sureste de Francia. También provocó horas de retrasos en los trenes debido a los daños en los cables.

Un bombero trabaja para combatir un incendio forestal en la zona del histórico bosque de Fontainebleau, al sur de París Emma Da Silva - AP

La circulación en la línea de alta velocidad se ha normalizado, indicó el lunes a la AFP la compañía ferroviaria SNCF.

Francia vive actualmente su tercera ola de calor desde finales de mayo, lo que la semana pasada favoreció varios incendios en distintos puntos del país.

Desde el inicio del año, los incendios en Francia quemaron 32.000 hectáreas, "más que en toda la temporada 2025, y eso que estamos a 13 de julio", según un balance actualizado del ministro del Interior.

Un bombero trabaja durante un incendio forestal en la zona del histórico bosque de Fontainebleau, al sur de París Emma Da Silva - AP

Las altas temperaturas continuarán en buena parte de Francia al menos el martes, según la agencia meteorológica Météo–France, que en Fontainebleau concretamente prevé una máxima de 35ºC para este lunes y de 36ºC el martes.

Europa es el continente que se calienta más rápido en el mundo, con temperaturas que aumentan el doble de rápido que el promedio mundial desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea.

Agencias AP y AFP