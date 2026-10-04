Alerta en Rusia por una muerte en un laboratorio antiplaga: 200 personas en observación, cuarentenas y barbijos

IRKUTSK, Rusia.– La muerte de una trabajadora de un instituto antiplaga en Siberia desató temor en la región rusa de Irkutsk y activó un amplio operativo sanitario. Casi 200 personas quedaron bajo observación médica, varios centros de salud aplicaron cuarentenas y una planta de aluminio cercana dispuso el uso obligatorio de barbijos en sus instalaciones.

La fallecida fue identificada como Darya Shipilova, una asistente de laboratorio de 28 años del Instituto de Investigación Antiplaga de Irkutsk, en Shelekhov.

La joven, de 28 años, trabajaba en un instituto especializado en patógenos peligrosos cerca de Irkutsk PeopleImages

Según Euronews y The Moscow Times, medios locales y colegas sostienen que la mujer rompió por accidente un tubo con material biológico vivo que contenía Yersinia pestis, una peligrosa bacteria, el 25 de septiembre.

Dos días después su salud empeoró con rapidez y fue trasladada al hospital de Shelekhov con una neumonía grave.

Euronews señaló que los médicos sospecharon primero un caso severo de Covid, antes de realizar pruebas para infecciones altamente peligrosas. Shipilova murió el 2 de octubre en terapia intensiva, después de haber sido conectada a un respirador.

Cuarentenas y versiones cruzadas

Al menos 197 personas que pudieron haber tenido contacto con la trabajadora quedaron aisladas o bajo vigilancia médica y más de 100 fueron alojadas en salas hospitalarias, según The Moscow Times. Euronews informó que varios hospitales de Irkutsk quedaron bajo cuarentena.

Residentes de Shelekhov dijeron haber visto personas con trajes de protección, guantes y barbijos. Las autoridades cancelaron actos públicos y, según The Moscow Times, se abrió una investigación penal por posibles violaciones a las normas sanitarias que habrían derivado en una muerte.

La inquietud también alcanzó escuelas y lugares de trabajo. Padres de niños afirmaron que se repartieron barbijos en jardines de infantes y la planta de aluminio de la ciudad ordenó a sus empleados utilizarlos como precaución.

En Baikalsk, las autoridades llegaron a pedir a los residentes que evitaran viajar a Shelekhov por un supuesto caso de peste, aunque pocas horas después eliminaron la publicación. La respuesta oficial evitó confirmar la peste.

Rospotrebnadzor, la agencia rusa de seguridad sanitaria, informó que la mujer murió por una “neumonía de etiología desconocida” y aseguró que los análisis posteriores no detectaron microorganismos relacionados con su trabajo.

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, pidió calma tras una reunión con la jefa de Rospotrebnadzor, Anna Popova. Según dijo, todos los contactos identificados seguían sin síntomas y con resultados negativos. La agencia sostuvo que la situación epidemiológica en Irkutsk y Shelekhov era “estable”.

Al menos 197 personas que pudieron haber tenido contacto con la trabajadora quedaron aisladas o bajo vigilancia médica

La confusión aumentó por las declaraciones de Alexei Tsydenov, jefe de la vecina Buriatia. Primero vinculó la muerte con una infección de peste y luego adoptó una fórmula más cauta: afirmó que la mujer había muerto “posiblemente de peste”. También aseguró que no había brotes en Buriatia ni en las zonas fronterizas con Mongolia.

Qué es la peste neumónica

Los reportes mencionaron como hipótesis la peste neumónica, una de las tres formas de la enfermedad causada por Yersinia pestis. A diferencia de las otras variantes, asociadas al contacto con pulgas, animales o tejidos infectados, afecta los pulmones y puede transmitirse entre personas a través de partículas respiratorias.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, citados por CNN, los pacientes pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, debilidad y una neumonía de rápida evolución, con falta de aire, dolor en el pecho y tos. La Organización Mundial de la Salud señala que la peste tiene una elevada mortalidad, aunque puede tratarse con antibióticos.