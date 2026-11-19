LONDRES.– Manifestantes se congregaron frente a Oriel College, uno de los colegios que integran la Universidad de Oxford, el martes 17 de noviembre para protestar contra una conferencia de Nathan Cofnas, un académico acusado de promover ideas supremacistas blancas cuyas declaraciones sobre raza, inteligencia y meritocracia reavivaron el debate sobre los límites de la libertad de expresión en las universidades británicas.

Cofnas, quien se define como un “realista racial”, ha sostenido que, en una sociedad verdaderamente meritocrática, muy pocas personas negras ocuparían puestos destacados fuera del deporte y el entretenimiento. Sus declaraciones contribuyeron a su salida de la Universidad de Cambridge en 2024.

El académico también estuvo involucrado en una polémica con Jason Arday, quien en 2023 se convirtió en el profesor negro más joven de Cambridge. Cofnas lo acusó públicamente de plagio y cuestionó su nombramiento. Arday negó haber cometido irregularidades académicas deliberadas, aunque reconoció errores en sus trabajos publicados. Renunció en agosto de 2026 y fue encontrado muerto nueve días después.

Nathan Cofnas

La conferencia, titulada “Is DEI Undermining Higher Education?” (¿Las políticas de diversidad, equidad e inclusión están perjudicando a la educación superior?), fue organizada por la sociedad estudiantil Oxon Universities’ Reform Society (OURS).

En una publicación de Instagram del 11 de octubre, la organización defendió la invitación al afirmar que Cofnas había sido “repetidamente victimizado mediante un lenguaje estigmatizante y un apartheid estructural por parte de quienes ostentan el poder y los privilegios institucionales”.

Pese a los miles de pedidos de cancelación del encuentro, la sociedad también aseguró haber “cultivado una cantera diversa de talentos diseñada para mitigar los prejuicios arraigados, promover la diversidad epistémica y desmantelar las estructuras de poder opresivas”.

Según informó el periódico estudiantil The Oxford Blue, los manifestantes comenzaron a concentrarse frente a Oriel antes de la conferencia.

“Las protestas fueron increíblemente concurridas, pero también increíblemente unidas”, relató a LA NACION Noah Allerton, estudiante de Oxford que participó de la manifestación. Según explicó, los asistentes compartían un objetivo: “No se le debería dar una plataforma a Cofnas para hablar”. La protesta fue “mayormente pacífica (salvo algunos enfrentamientos con la policía)”, en un ambiente de “camaradería en torno a ese objetivo compartido”.

“Jason Arday fue recordado en todas partes durante las protestas”, señaló Allerton, al describir los carteles con la consigna “Descansá en el poder, profesor Jason Arday”, distribuidos por Oxford Stand Up To Racism, y los cánticos de “Digan su nombre: profesor Jason Arday”.

El cartel reza "Estudiantes de Oriel en contra de Cofnas"

Según Allerton, buena parte del enojo no se dirigía únicamente contra las opiniones de Cofnas, sino también contra “el papel que la gente creía que Cofnas había desempeñado en la muerte de Arday”. “Era imposible que el evento no se convirtiera también en un homenaje a su memoria”, agregó.

La manifestación tuvo lugar bajo la mirada de una estatua de Cecil Rhodes, el empresario e imperialista británico del siglo XIX que estudió en Oriel y acumuló su fortuna mediante la minería y la expansión colonial en el sur de África.

Días antes, el 12 de noviembre, el grupo activista Led By Donkeys había colocado una capucha blanca del Ku Klux Klan (KKK) sobre la cabeza de la estatua, junto a un cartel con la frase “Racists welcome here” (Los racistas son bienvenidos aquí), en protesta por la invitación a Cofnas.

What happened to me tonight was barbaric.



Understand: any attempt to defend myself could be depicted as me being the aggressor in the eyes of corrupt, left-wing, captured police, which would have landed me in cuffs and an expensive court case and would be a weapon for the… pic.twitter.com/TdHbDeBVHY — Montgomery Toms (@MontgomeryToms) November 17, 2026

El monumento ya había sido escenario de manifestaciones durante las protestas de Black Lives Matter en 2020, cuando activistas se congregaron frente a Oriel para exigir su retirada. El papel de Rhodes en la expansión colonial británica y su defensa de la supremacía blanca y la segregación racial en el sur de África convirtieron la estatua en un símbolo del legado imperial que los manifestantes buscaban cuestionar.

La campaña estuvo vinculada al movimiento Rhodes Must Fall, surgido en Sudáfrica y extendido a Oxford en 2015. Aunque Oriel manifestó posteriormente su intención de retirar la estatua, finalmente decidió mantenerla tras recibir asesoramiento legal y regulatorio. En su lugar, instaló una placa explicativa.

"Sin justicia no hay paz", dice el letrero

Aunque la conferencia de Cofnas fue organizada por OURS, sin vinculación institucional con Oriel College ni con la Universidad de Oxford, el episodio volvió a plantear interrogantes sobre las consecuencias de ofrecer espacios a figuras de extrema derecha, tanto en la ciudad universitaria como en otros centros estudiantiles del Reino Unido.

“Como persona de color, tenía miedo de salir de mi alojamiento”, relató otro estudiante a LA NACION. “No quería cruzarme con ninguno de los asistentes más exaltados del evento una vez que terminara”.

A principios de este año, la Oxford Union, una sociedad de debate independiente, también enfrentó fuertes críticas por invitar a Tommy Robinson, activista de extrema derecha y cofundador de la English Defence League, a un debate sobre si Occidente tenía motivos para desconfiar del islam. La invitación provocó un amplio rechazo entre agrupaciones estudiantiles, la renuncia de un alto cargo de la organización y repercusiones en los medios nacionales.

Oriel College defendió su actuación durante la conferencia de Oxford Reform y reiteró que no había sido responsable de invitar a Cofnas.

“Oriel College no eligió traer este evento a nuestra comunidad, pero actuó correctamente para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y, al mismo tiempo, proteger la libertad de expresión dentro de la ley para todos. La Policía de Thames Valley es responsable de gestionar las protestas públicas”, señaló un portavoz a LA NACION.

Estudiantes se congregan para protestar contra la presencia de Cofnas

La controversia también reabrió el debate sobre los límites de la intervención universitaria bajo la legislación británica, que establece obligaciones para proteger la libertad de expresión dentro de la ley. Aunque las instituciones enfrentan presiones para responder a las preocupaciones de los estudiantes, su capacidad para restringir la participación de oradores controvertidos depende de las circunstancias legales de cada caso.