PEKÍN (Reuters).- Tras la histórica cumbre trilateral entre los líderes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump; ​y Rusia, Vladimir ⁠Putin, ⁠se publicó una “Declaración de Paz” conjunta en la ​que afirmaron que las guerras nucleares son inútiles ‌y nunca deberían librarse.

Según el texto difundido por el gobierno chino, los tres ​países se comprometieron ​a mantener la estabilidad estratégica y la seguridad internacional. Asimismo confirmaron que mantendrán un diálogo ​sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención ⁠de la proliferación de armas nucleares.

Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin Win McNamee - Pool Getty Images AsiaPac

“Los jefes de Estado de Rusia y Estados Unidos expresaron su agradecimiento a China por acoger esta histórica cumbre tripartita. Los tres mandatarios mantuvieron un profundo intercambio de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a preservar la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”, se introdujo en el comunicado.

Los cuatro puntos:

“Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China, Rusia y Estados Unidos se comprometieron a reformar la ONU, de modo que esta pueda responder con mayor eficacia a los desafíos globales y cumplir con su misión fundamental: garantizar la paz y la seguridad internacionales.

Los tres países planean aumentar la producción y el suministro de productos derivados del petróleo en beneficio de todas las naciones. Asimismo, reafirmaron la importancia de mantener flujos energéticos estables.

Los tres jefes de Estado reconocieron que el principio del consentimiento de los Estados y el respeto a la inmunidad de los funcionarios estatales son de suma importancia; además, coincidieron en que la Corte Penal Internacional y otros organismos similares no deben abusar de su jurisdicción.

Los tres jefes de Estado reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y, por tanto, nunca debe librarse. Los tres países mantendrán un diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares".

Cumbre histórica

Trump, Xi y Putin debatieron sobre la guerra en Ucrania y el control de las ‌armas nucleares. Los líderes, ‌sentados en ⁠torno a una mesa redonda en una villa enclavada entre colinas boscosas junto a un lago en la ciudad de Shenzhen, sur de China, describieron su reunión como un momento histórico. Sin embargo, no hicieron declaraciones inmediatamente después del encuentro.

“Realmente estamos haciendo historia. Nunca se ha forjado la paz rechazando oportunidades de diálogo”, dijo Trump. Putin, que acaba de sufrir un revés en su guerra contra Ucrania tras la ​destrucción de un ⁠puente clave que unía Crimea con Rusia, ⁠afirmó que los tres países tienen “numerosos intereses comunes en la resolución de conflictos regionales, incluido obviamente el conflicto en Ucrania”.

Reunión trilateral histórica SERGEI BOBYLYOV - POOL

A diferencia de Trump y Putin, Xi —quien, según los medios estatales chinos, presidía la reunión— no hizo referencia directa a ​Ucrania, pero afirmó: “La historia nos enseña que, cuando las grandes potencias conviven en armonía, el mundo está en paz. Cuando las grandes potencias entran en conflicto, el mundo se sumerge en la agitación”.

Los tres países mantienen profundas ‌diferencias en torno a Ucrania, Irán, las armas nucleares y el comercio, lo que siembra dudas sobre la posibilidad de alcanzar un resultado duradero. Sin ​embargo, su reunión al margen de una cumbre de Asia-Pacífico ha inquietado a los países más pequeños, ​que temen que se pasen por alto sus intereses.

Duro debate sobre las armas nucleares

Trump insistió en que el control de las armas nucleares sea un tema central de la cumbre, a pesar de las repetidas objeciones de China en el pasado a sumarse a las conversaciones con Washington y Moscú, que cuentan con arsenales nucleares mucho más amplios.

“No es fácil renunciar a ellas”, sostuvo Trump a Xi y a Putin sobre las armas nucleares al inicio de su reunión.

GIF cumbre trilateral

Las conversaciones de Trump con Xi se producen ‌tras la prórroga de su tregua comercial este mes, pero también en medio de una tensión creciente por las informaciones ​que apuntan a que los chips de Nvidia se están desviando hacia China a través del sudeste asiático, lo que plantea dudas sobre la eficacia de las restricciones a la exportación de Estados Unidos y el futuro del acceso chino a la tecnología avanzada.