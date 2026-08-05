Alerta por un apuñalamiento en el centro de Londres: detienen a una mujer y hay cuatro heridos

LONDRES.– Una mujer de 47 años fue detenida este miércoles tras un ataque con arma blanca que dejó a cuatro hombres heridos en el barrio de Covent Garden, en el centro de Londres, informaron la Policía Metropolitana y los servicios de emergencia a la agencia británica BBC.

Oficiales de la comisaría del distrito de Camden, miembros de la Policía Metropolitana, indicaron que, si bien la investigación se encuentra en una fase inicial, la policía cree que el incidente estuvo relacionado con problemas de salud mental.

“Los agentes se incautaron de unas tijeras en el lugar de los hechos”, añadieron.

El incidente ocurrió alrededor de las 12.27 (hora local) en Endell Street, donde los agentes acudieron tras recibir un aviso por un apuñalamiento. Al llegar, encontraron a cuatro hombres, de 34, 39, 42 y 52 años, con heridas de arma blanca. Todos fueron evaluados en el lugar antes de ser trasladados de urgencia a un centro de traumatología de alta complejidad.

La sospechosa fue arrestada en la escena bajo sospecha de posesión de un arma ofensiva y agresión, según confirmó un vocero policial. Las autoridades indicaron que, por el momento, no buscan a otros implicados en el ataque.

Stabbing in central London Covent Garden 4 people rushed to hospital pic.twitter.com/2KKMXfCi8y — Zonjy (@zonjy_) August 5, 2026

La emisora ​​de radio LBC informó que un testigo en el bar Craft Beer Co de Endell Street dijo que una mujer se acercó a la gente que estaba afuera del Teatro Shaftesbury, donde se representaba el musical Avenue Q. Según los informes, dos hombres fueron apuñalados por la espalda allí mismo, “con unas tijeras”, antes de que otros fueran atacados más adelante en la calle Endell.

Las circunstancias del ataque no estaban claras de inmediato y la policía inició una investigación para determinar el móvil del hecho. Tampoco se informó sobre el estado actualizado de las víctimas.

“Evaluamos a cuatro pacientes en el lugar y los trasladamos a todos por tierra, con carácter de urgencia, a un centro de traumatología especializado”, indicó un vocero del Servicio de Ambulancias de Londres.

Una mujer fue detenida después de que cuatro hombres fueran apuñalados en Covent Garden, una zona muy transitada del centro de Londres popular entre los turistas HENRY NICHOLLS - AFP

Poco antes, se vio aterrizar en Trafalgar Square el helicóptero de la ambulancia aérea de Londres, tras los informes del apuñalamiento. Los servicios de emergencia afirman que el vehículo fue enviado como parte de su respuesta, pero que finalmente los pacientes fueron trasladados al hospital por autopista.

El cordón policial que acordonaba la zona fue retirado y la gente ya puede transitar con normalidad. Los agentes informaron a los ciudadanos de que la situación está bajo control.

El área de Covent Garden, una de las zonas más concurridas del centro de la capital británica, permaneció acordonada mientras los equipos de emergencia y peritos trabajaban en la escena. La calle donde tuvo lugar el incidente se encuentra en el West End de Londres. Se encuentra a pocos pasos de la estación de metro de Covent Garden, así como de la principal zona comercial de Covent Garden y del popular mercado de Seven Dials.

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