Díaz Ayuso dijo que Lionel Messi donó 80.000 euros tras los incendios en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sorprendió en la mañana de este martes al agradecerle públicamente a Lionel Messi por una donación de 80.000 euros que hizo el futbolista argentino para colaborar con la reconstrucción tras los fuertes incendios que azotaron a ciertos sectores de España.

“Leo Messi donó €80.000 para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”, escribió la funcionaria en su cuenta de X. En España, el área arrasada por el fuego se acercó a los niveles más altos de las últimas dos décadas.

Díaz Ayuso anunció que Lionel Messi donó 80.000 euros tras los incendios en Madrid. @IdiazAyuso

En apenas dos semanas, las impactantes llamas arrasaron una superficie récord entre España y Francia, obligaron a evacuar a cientos de miles de personas y llevaron al límite a los equipos de emergencia, enfrentados a focos que las propias autoridades calificaron como “fuera de capacidad de extinción”. Los incendios forzaron evacuaciones masivas y llegaron a amenazar zonas próximas a grandes ciudades como Madrid y Valencia.

Los incendios forzaron evacuaciones masivas y llegaron a amenazar zonas próximas a grandes ciudades como Madrid y Valencia. Manu Fernandez - AP

Uno de los principales focos se concentró en la provincia de Ávila, donde se desarrolló el mayor incendio registrado en la historia reciente del país. Solo allí, las llamas consumieron alrededor de 50.000 hectáreas y destruyeron viviendas, campings, instalaciones recreativas y extensas superficies forestales.

Los incendios forzaron evacuaciones masivas y llegaron a amenazar zonas próximas a grandes ciudades como Madrid y Valencia. Manu Fernandez - AP

El fuego avanzó luego hacia Toledo, mientras otro frente de consideración permanecía activo en la provincia de Castellón, en el este del país. En conjunto, los incendios que afectaron el centro de España ya arrasaron unas 77.000 hectáreas. Cerca de 90.000 personas debieron abandonar sus hogares.

Los especialistas atribuyeron la virulencia de las llamas a la combinación simultánea de varios factores excepcionales. Europa occidental atravesó una primavera muy lluviosa, que favoreció un crecimiento inusual de pastizales y matorrales. Sin embargo, las temperaturas extremas registradas durante mayo y junio secaron rápidamente esa vegetación y la convirtieron en una enorme reserva de combustible.