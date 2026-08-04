Video: Un dron ruso persiguió a un vendedor ambulante y Ucrania denunció un “crimen de guerra”

KIEV.– Las autoridades ucranianas denunciaron este martes un “crimen de guerra” y una “estrategia deliberada” de Rusia contra civiles, luego de la difusión de un video en el que se observa a un dron persiguiendo y atacando a un hombre en la ciudad de Kherson, en el sur del país.

Las imágenes, difundidas por la policía ucraniana y cuya autenticidad no pudo ser verificada de manera independiente en todos sus aspectos, muestran a un hombre vestido de oscuro corriendo alrededor de una furgoneta utilizada como puesto ambulante, mientras es seguido por un dron FPV (pilotado a distancia en primera persona) que finalmente detona su carga explosiva.

Según las autoridades, la víctima, un hombre de unos 50 años identificado posteriormente como Iuri, vendedor de verduras, sobrevivió al ataque pero sufrió heridas por metralla y una conmoción cerebral. El gobernador regional, Olexander Prokudin, difundió luego un video en el que se lo ve hospitalizado.

“Apenas habíamos empezado a colocar las verduras. Mi esposa también estaba allí. Oímos un zumbido”, relató el hombre desde la cama del hospital. Según su testimonio, intentó mostrar al operador del dron que no transportaba material militar.

“Me puse a correr, choqué contra un vehículo. Me encontré en su trayectoria, atacó y simplemente me caí”, agregó.

Un dron FPV ruso atacó deliberadamente a un vendedor ambulante en Jersón

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, condenó el episodio y acusó a las fuerzas rusas de “disfrutar matando y maltratando a civiles”. En un mensaje publicado en redes sociales, afirmó que “cada día, los habitantes de Kherson se enfrentan a estos ‘safaris’ rusos” y pidió a los aliados de Kiev intensificar la presión sobre Moscú.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, calificó el ataque como un “crimen de guerra bárbaro” y aseguró que forma parte de una práctica sistemática. “Se trata de una estrategia rusa deliberada y sistémica. Saben exactamente lo que hacen”, escribió, al tiempo que sostuvo que “miles de crímenes similares nunca se hacen públicos”.

Reuters pudo verificar la ubicación del video mediante el análisis de edificios, el trazado de las calles y la vegetación, que coinciden con imágenes satelitales y de archivo de Kherson, aunque la fecha exacta del incidente no pudo confirmarse de forma independiente. Las autoridades ucranianas indicaron que ocurrió el martes.

Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026

La ciudad de Kherson, que tenía unos 280.000 habitantes antes de la guerra, estuvo bajo ocupación rusa entre marzo y noviembre de 2022. Actualmente, las fuerzas rusas se encuentran en la margen opuesta del río Dnieper y atacan regularmente la ciudad, en particular mediante drones.

El episodio se produce en un contexto de intensificación de los ataques en ambos lados del frente, con un creciente impacto sobre la población civil. Según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, en los primeros seis meses de 2026 se registraron 1396 civiles muertos y 7978 heridos, un aumento del 37% respecto al mismo período del año anterior.

El organismo atribuyó el incremento principalmente al uso intensivo de misiles de largo alcance y drones contra zonas urbanas alejadas de la línea de combate.

Más civiles bajo fuego

Por otro lado, las autoridades ucranianas informaron que dos niños y una anciana murieron en bombardeos nocturnos con bombas guiadas en la región de Summy, en el norte del país.

Rusia, por su parte, también acusa a Ucrania de atacar deliberadamente a civiles. El lunes, Moscú denunció un supuesto ataque con drones ucranianos contra el balneario de Gelendzhik, en el mar Negro, que dejó siete muertos, entre ellos tres niños, y unos 60 heridos.

Un dron ucraniano impactó en una playa llena de bañistas en el mar Negro: al menos siete muertos y 40 heridos

Un funcionario ucraniano sostuvo que el dron cayó en la playa tras ser interceptado por las defensas aéreas rusas y reiteró que Kiev dirige sus ataques exclusivamente contra objetivos militares e infraestructura vinculada al esfuerzo bélico.

Tanto Rusia como Ucrania niegan haber atacado deliberadamente a civiles en el conflicto iniciado con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, aunque los enfrentamientos continúan dejando un número creciente de víctimas fuera del campo de batalla.

Agencias AFP y Reuters