La ciudad costera, ubicada a pocos kilómetros de Caracas, quedó convertida en el epicentro de la devastación tras los dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5; imágenes satelitales, fotografías y videos muestran el dramático cambio del paisaje urbano

Antes y después de La Guaira: las fotos y videos de la ciudad de Venezuela más castigada por el terremoto

26 de junio de 2026 10:10 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > El Mundo

A poco más de 24 horas de los dos terremotos consecutivos que sacudieron el norte de Venezuela, La Guaira se transformó en el símbolo de la peor tragedia sísmica que vivió Venezuela en más de un siglo. El saldo oficial ascendió este viernes a 589 muertos y miles de heridos, mientras continúan las tareas de rescate entre edificios colapsados y miles de familias buscan desesperadamente a sus seres queridos.

Las imágenes del antes y después de la ciudad costera muestran con crudeza la magnitud del desastre. Barrios enteros quedaron reducidos a escombros, grandes grietas atravesaron calles y avenidas, y edificios de varios pisos terminaron completamente destruidos tras los dos movimientos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados con menos de un minuto de diferencia.

mapa:

De un destino turístico a una “zona de desastre”

La Guaira, ubicada sobre el mar Caribe y a unos 30 kilómetros de Caracas, era hasta hace pocos días una de las principales puertas de entrada al país. Allí funciona el aeropuerto internacional de Maiquetía y numerosas localidades costeras como Catia La Mar, Caraballeda y Los Corales.

publicidad

publicidad

Hoy el panorama es completamente distinto.

Las fotografías aéreas y las imágenes satelitales difundidas tras el terremoto muestran manzanas enteras con edificios derrumbados, fachadas abiertas como si hubieran sido cortadas de raíz y enormes montañas de escombros donde antes había viviendas y comercios.

Un hombre camina entre los escombros de un edificio que se derrumbó en los terremotos del día anterior en La Guaira, Venezuela Pedro Mattey - AP

publicidad

publicidad

El gobierno interino de Delcy Rodríguez declaró oficialmente a La Guaira como “zona de desastre”, luego de confirmar que decenas de edificios colapsaron y cientos más sufrieron daños estructurales de distinta consideración.

Según el último balance oficial, unos 250 edificios presentan daños y al menos 2927 familias quedaron damnificadas, mientras cientos de personas permanecen evacuadas.

Las imágenes que muestran la magnitud del desastre

Las fotografías tomadas durante las tareas de rescate reflejan escenas de enorme dramatismo.

publicidad

publicidad

En Catia La Mar, varios edificios residenciales colapsaron casi por completo. Automóviles quedaron aplastados bajo toneladas de hormigón y vecinos recorren los escombros intentando recuperar algunas pertenencias o encontrar señales de familiares desaparecidos.

En Caraballeda, rescatistas y voluntarios trabajan con maquinaria pesada y también con sus propias manos para intentar localizar sobrevivientes bajo las estructuras derrumbadas.

publicidad

publicidad

Otras imágenes muestran calles completamente agrietadas, fachadas desprendidas, columnas vencidas y edificios inclinados al borde del colapso.

Uno de los registros más impactantes corresponde al comparativo satelital del antes y después de La Guaira, donde puede verse cómo sectores enteros del tejido urbano desaparecieron tras los dos violentos movimientos sísmicos.

publicidad

publicidad

Los videos captaron el momento exacto del terremoto

Además de las fotografías, comenzaron a difundirse numerosos videos registrados por cámaras de seguridad, teléfonos celulares y cámaras instaladas dentro de viviendas.

En varios de ellos se observa cómo los edificios se sacuden violentamente durante casi un minuto, mientras muebles, electrodomésticos y objetos caen al suelo.

La vista aérea de La Guaira, la zona más afectada por los terremotos en Venezuela

Otros registros muestran el instante en que fachadas completas comienzan a desprenderse, personas corriendo desesperadas por las calles y vecinos intentando escapar mientras el suelo continúa moviéndose.

publicidad

publicidad

También circularon imágenes grabadas desde automóviles y edificios cercanos que reflejan el caos vivido inmediatamente después del segundo terremoto, el de magnitud 7,5, considerado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) como el más potente registrado en Venezuela desde 1900.

Rescatan niños de los escombros en Venezuela

Rescate contrarreloj y miles de desaparecidos

Mientras continúan llegando imágenes desde la zona afectada, los equipos de rescate mantienen una carrera contra el tiempo.

En el sitio no oficial Desaparecidos Terremoto Venezuela se reportaron alrededor de 50.000 personas no localizadas, aunque más de 7800 ya pudieron ser ubicadas.

publicidad

publicidad

Bomberos, voluntarios, fuerzas de seguridad y personal especializado trabajan día y noche entre los escombros en busca de sobrevivientes.

Una ciudad paralizada mientras llega la ayuda internacional

El desastre también dejó fuera de servicio parte de la infraestructura crítica de la región.

El aeropuerto internacional de Maiquetía permanece cerrado por los graves daños sufridos en sus instalaciones. En Caracas también fueron suspendidos el servicio de subte, el suministro de gas natural y las clases durante varios días.

publicidad

publicidad

Así se vivió el temblor en el aeropuerto de Maiquetía

En paralelo, comenzó a llegar la asistencia internacional. Estados Unidos anunció un paquete de 150 millones de dólares en ayuda humanitaria, además del despliegue de equipos especializados de búsqueda y rescate. También enviaron ayuda distintos países de América Latina, la Argentina, España, Alemania, Italia, China, India y la Unión Europea.

Con información de AP y AFP.

Edición fotográfica: Fernanda Corbani

publicidad