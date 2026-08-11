VIDEO: el alcalde de Cali abandonó un estudio de radio a mitad de una entrevista durante el terremoto en Colombia

Un fuerte sismo sacudió este lunes una amplia región de Colombia y provocó la muerte de al menos 111 personas, dejó un saldo de cientos de heridos y decenas de edificios se derrumbaron. Uno de las zonas más afectadas por el terremoto fue la ciudad de Cali, donde Alejandro Éder, el alcalde del distrito, tuvo que abandonar un estudio de radio cuando inició el sismo.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, puede verse el instante previo a los movimientos que obligaron al funcionario y a su equipo a abandonar el lugar.

El momento en el que el alcalde abandona el estudio de radio

“¿Está temblando, no? Está temblando, está temblando", dice el conductor al notar los movimientos de la tierra. “Está temblando duro: está temblando durísimo”, dice otro panelista, mientras las imágenes son transmitidas en vivo por las redes de Radio Tropicana.

“Uy, alcalde, está temblando duro”, insiste el conductor, justo en el momento en el que la cámara capta al funcionario. Por su parte, Éder deja entrever una sensación de sorpresa e incredulidad, sin acotar ninguna palabra.

A medida que el terremoto ganaba intensidad, los panelistas se dirigieron a su audiencia y señalaron: “Señores: ¡precaución!“. Luego, una vez que el desconcierto logró imponerse, enfatizaron: ”Estamos en vivo por YouTube pero, ¿qué hacemos?“. En ese lapso, el alcalde de Cali se quitó sus auriculares y miró en dirección a la puerta del estudio.

“Por favor, atención: el temblor es grande, de magnitud 6,4 en estos momentos”, alertó el conductor de la señal colombiana mientras se persigna. Más tarde, por los movimientos de la tierra las computadoras y los micrófonos empiezan a caerse, el conductor saltó de su silla y tiró los auriculares. Por su parte, Éder lo imitó y salieron todos juntos corriendo por la puerta del estudio.

Un auto en el centro de Cali destrozado por los derrumbes [e]STR - XinHua

La mayor cantidad de víctimas fatales se registraron en los departamentos de Risaralda, en particular en la ciudad de Pereira, y en Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, sostuvo que una parte del Hospital Universitario de Cali se derrumbó y hay al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos debajo de los escombros.

“Mantengan la calma”

Otro de los videos que se viralizó tras el desastre natural en Colombia, tuvo como protagonistas a los conductores de la emisora local Blu Radio. Mientras uno de los periodistas repasaba lo que estaba ocurriendo en Bogotá, ciudad desde la cual transmitían, en ese momento los cimientos del estudio empezaron a moverse.

“Mantengan la calma: mantengan la calma”, repite, perplejo y sin quitar la mirada de la cámara, uno de los conductores. Acto seguido, pregunta: “¿Cómo está la situación en Cali?“, dando lugar a lo que ocurre en esa ciudad, mientras el comentarista local responde: ”Es estremecedor, se está moviendo todo el edificio".

El desconcierto de los periodistas en medio de los temblores

Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) alertó por una magnitud de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros.

Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), afirmó que el sismo fue de 7,4, lo que luego fue confirmado por el propio el organismo colombiano.

El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa población, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. El movimiento fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.

“Es durísimo. Pero administremos la calma, por favor”, cierra uno de los panelistas de Blu Radio, una vez que la situación queda bajo aparente control.