Antonela Roccuzzo pidió oraciones para Venezuela y abrió un espacio de ayuda para recibir donaciones

Antonela Roccuzzo se hizo eco de los dos terremotos que impactaron en Venezuela durante la tarde-noche del miércoles 24 de junio, lo que dejó un saldo de 188 muertos y más de 1500 heridos. Ante esto, la empresaria y esposa de Lionel Messi realizó un llamado a donar para ayudar con dinero al país sudamericano.

A través de sus historias de Instagram, Antonela expresó: “Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”. Junto con esto, adjuntó un link para “quienes puedan y quieran ayudar”, el cual redirige a una campaña creada en GoFundMe por I Love Venezuela Foundation.

Antonela Roccuzzo busca ayuda para la gente en Venezuela Captura Instagram

Una vez dentro de GoFundMe, la campaña de ayuda de emergencia para apoyar a las familias y comunidades afectadas expresa: “Cada donación cuenta. Venezuela nos necesita. Junto con nuestros voluntarios locales y organizaciones sobre el terreno, ayudaremos a brindar asistencia de emergencia donde más se necesita”. Tras esto, enumeran que brindarán alimentos, agua, atención médica, kits de higiene, suministros para refugios, apoyo logístico y ayuda directa a familias vulnerables.

Las donaciones serán fundamentales para que Venezuela pueda volver a ponerse de pie GoFundMe

Hasta el momento, gracias a más de 12.500 donaciones, se recaudaron U$S900.000 del objetivo de U$S1.200.000. A la hora de ingresar al segmento para enviar dinero, GoFundMe directamente tiene precios sugeridos: 50, 100, 200, 300, 500 y 1000, aunque debajo de esto se puede escribir manualmente la cantidad deseada, sea menos o más de esas cifras. Por esta razón, hay varias personas que desde el anonimato enviaron más de U$S10.000, y una de esas podría ser Antonela Roccuzzo.

Qué pasó en Venezuela

Venezuela se encuentra sumida en una crisis humanitaria sin precedentes tras sufrir el impacto de dos terremotos consecutivos que azotaron la región este miércoles. Con magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, los movimientos telúricos representan los sismos más potentes registrados en el territorio desde 1900. Según el último parte oficial emitido por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, el balance asciende a 188 personas fallecidas y más de 1500 heridos, aunque el número de desaparecidos genera creciente incertidumbre.

Tras los terremotos, Venezuela se encuentra sumida en una crisis humanitaria sin precedentes ADRIANA LOUREIRO FERNANDEZ - NYTNS

La emergencia comenzó a las 18:04, hora local, con un epicentro situado a 21 kilómetros de Morón, cerca de la costa norte. El geólogo Andrés Folguera explicó en declaraciones a LN+ que la sucesión de ambos sismos, separados por apenas un minuto, fue determinante para la magnitud del desastre: “El primero dañó la infraestructura y el segundo terminó por tirarla abajo; es una pésima casualidad científica”. El especialista detalló que la falla de Oca acumuló tensión durante un siglo hasta su reciente liberación, lo que provocó una destrucción potenciada por la escasa profundidad de los temblores.

La Guaira fue declarada “zona de desastre” debido al nivel de daños estructurales. “Estamos en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar”, afirmó Delcy Rodríguez en un mensaje oficial. La situación en Caracas también es compleja, donde la alcaldesa Carmen Meléndez confirmó al menos 25 víctimas fatales en la capital. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía permanece cerrado por daños, mientras los servicios de subte y gas fueron interrumpidos para evitar incidentes mayores.

Por los daños, La Guaira fue declarada “zona de desastre” Ronald Pena R. - EFE

La comunidad internacional comenzó a movilizar recursos, donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comprometió equipos de búsqueda y asistencia humanitaria tras dialogar con el gobierno venezolano. Asimismo, países como Argentina, España, Italia, China y organismos como la ONU ofrecieron colaboración técnica y médica. Mientras las réplicas obligan a miles de personas a pernoctar en la vía pública por temor a derrumbes, los equipos de emergencia mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros de las estructuras colapsadas.