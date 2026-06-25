Un geólogo explicó en detalle por qué se produjeron los dos terremotos consecutivos en Venezuela y si puede volver a ocurrir

Los dos terremotos que devastaron Venezuela en cuestión de segundos sorprendieron por una característica poco habitual: un primer sismo de magnitud 7,2 fue seguido, apenas un minuto después, por otro aún más potente, de 7,5. Para el geólogo y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Andrés Folguera, se trató de un fenómeno conocido por la ciencia, aunque con consecuencias especialmente devastadoras.

En una entrevista con LN+, el especialista explicó que ambos movimientos sísmicos se produjeron sobre la falla de Oca, ubicada en el norte venezolano, y sostuvo que el segundo terremoto terminó de destruir las estructuras que ya habían quedado comprometidas por el primero. Además, aseguró que la zona continuará registrando réplicas y que este tipo de eventos volverán a repetirse en el futuro.

Andres Folguera, geologo

Por qué hubo dos terremotos en pocos segundos

Folguera explicó que, desde el punto de vista científico, los dobles terremotos existen y están documentados, aunque representan uno de los escenarios más destructivos posibles.

“Entre un sismo de 7,2 y uno de 7,5 hay aproximadamente diez veces de diferencia energética. El de 7,2 dañó la infraestructura y el de 7,5 terminó por tirarla abajo. Es una pésima casualidad académica y científica”, afirmó.

El geólogo recordó además que la escala de magnitud es exponencial y no lineal. “Un grado más representa unas 33 veces más energía”, precisó al explicar por qué pequeñas diferencias en la magnitud implican cambios enormes en el poder destructivo.

Los terremotos en Venezuela causaron destrozos

La falla que se destraba aproximadamente cada 100 años

Según Folguera, ambos terremotos tuvieron su origen en la falla de Oca, una estructura geológica activa que atraviesa el norte de Venezuela en forma paralela al mar Caribe.

“Cada cien años produce un terremoto de esta magnitud. Ocurrió en 1812, volvió a ocurrir en 1900 y ahora sucedió nuevamente en 2026”, explicó.

El especialista detalló que durante décadas las placas tectónicas permanecen bloqueadas mientras acumulan tensión. “Durante cien años están trabadas y un día esa deformación se libera repentinamente. Eso es lo que sucedió. Anoche se destrabó”, resumió.

Las estructuras de los edificios colapsaron FEDERICO PARRA - AFP

Cómo fue el movimiento de las placas

A diferencia de lo que sucede en Chile, donde una placa tectónica se hunde debajo de otra, en Venezuela el mecanismo es distinto.

Folguera explicó que en esta región las placas se desplazan lateralmente, rozándose entre sí hasta que la energía acumulada supera la resistencia de la roca y se libera de manera abrupta, provocando el terremoto.

Ese comportamiento convierte a la falla en una de las mejor estudiadas de la región y permite conocer con bastante precisión cuáles son los sectores donde, tarde o temprano, volverán a producirse grandes sismos.

mapa:

¿Era posible anticipar el terremoto?

El profesor de la UBA aclaró que, si bien existen investigaciones para intentar predecir terremotos, la ciencia todavía no cuenta con un método confiable para anticipar exactamente cuándo ocurrirá uno.

“Se sabe con mucha exactitud el lugar donde puede ocurrir porque son segmentos de fallas muy conocidos y estudiados, pero todavía no se puede predecir el momento exacto”, señaló.

No obstante, sostuvo que el antecedente histórico de la falla permitía saber que Venezuela ya se encontraba dentro de una ventana de alta probabilidad para registrar otro terremoto de gran magnitud.

Dos terremotos sacudieron Caracas y se sintieron en otras ciudades de Venezuela

Por qué fue tan destructivo

Otro de los factores que agravó la tragedia fue la escasa profundidad del movimiento sísmico.

Folguera explicó que el terremoto ocurrió a apenas 10 kilómetros de profundidad, una característica que incrementa notablemente los daños en superficie.

“Esta falla produce terremotos muy superficiales. Eso los hace particularmente destructivos”, indicó.

Además, señaló que las ciudades construidas sobre terrenos blandos o sedimentarios sufren vibraciones mucho más intensas que aquellas asentadas sobre roca firme. “Las poblaciones que están sobre terrenos blandos son las más afectadas porque las ondas sísmicas amplifican el daño”, detalló.

Personas caminan sobre los escombros para continuar las tareas de búsqueda y rescate Pedro Mattey - AP

¿Puede volver a ocurrir y habrá más réplicas?

Para el especialista, la emergencia está lejos de terminar. Explicó que todo terremoto de gran magnitud genera una secuencia de réplicas que pueden extenderse durante horas o incluso varios días.

“Va a haber sismos de magnitud 6, 5 o 4. Aunque sean menores, afectan una infraestructura que ya está dañada y pueden provocar nuevos colapsos de edificios”, advirtió.

También alertó que el mayor riesgo inmediato ya no depende solamente del terremoto, sino de la situación humanitaria posterior.

En ese sentido, comparó el escenario venezolano con tragedias recientes como las ocurridas en Haití y Turquía, donde la precariedad de la infraestructura y las dificultades para responder a la emergencia multiplicaron el número de víctimas fatales. “La gran crisis humanitaria está ocurriendo ahora”, concluyó el geólogo.