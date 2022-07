Anuncio de Lacalle Pou: se allana el camino en Uruguay para firmar un TLC con China

MONTEVIDEO.- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, brindó una conferencia de prensa junto al canciller, Francisco Bustillo, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, en la que anunció que finalizaron los trabajos para el estudio de factibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, que fue “positivo”, y que ahora se inicia el camino de negociación del tratado en sí mismo.

El mandatario indicó que él ya le comunicó esta noticia a los líderes de todos los partidos políticos en Uruguay y que el canciller lo informó a los demás países del Mercosur.

“Concluyó el trabajo con China. Llegamos a un acuerdo beneficioso para los países y empezará la negociación de Tratado de Libre Comercio”, anunció el presidente uruguayo.

Alberto Fernández, Luis Lacalle Pou y Jair Bolsonaro

“No queremos avanzar solos, pero Uruguay no estaba dispuesto a quedarse quieto. Seguramente sea motivo de conversaciones en la próxima cumbre” del bloque, dijo Lacalle Pou.

🚨 Ahora: conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, junto a la cúpula de Cancillería.



"Concluyó el trabajo con China. Llegamos a un acuerdo beneficioso para los países y empezará la negociación de Tratado de Libre Comercio", afirmó.

“En los próximos días, nuestros equipos, junto a los equipos del gobierno chino, formalmente iniciarán conversaciones para el TLC”, agregó. El mandatario recordó que Uruguay pertenece al Mercosur, pero que el gobierno ha insistido en que Uruguay “debe abrirse al mundo y debe establecer todo tipo de acuerdos con distintas naciones”, y enfatizó en que esa no es solo la visión de la coalición de gobierno, sino del país. En ese sentido, recordó que todos los últimos gobiernos han intentado firmar tratados de libre comercio con China.

“La obligación nuestra es abrir mercados y competir en igualdad de condiciones con otros países que producen lo mismo que nosotros”, afirmó el mandatario, y resaltó, al ser consultado sobre las críticas surgidas por la situación política y de derechos humanos que se vive en China, que en esto “estamos hablando de comercio, no de obligaciones políticas recíprocas”. Ante la pregunta de si se dará a conocer el texto del acuerdo de factibilidad, Lacalle Pou dijo que no, pero explicó que no se trata de un problema de “confidencialidad”, sino de tiempos de la negociación.

“Hay elementos de la negociación en los que no se parte de posiciones idénticas y por eso no se muestran todas las cartas”, indicó. La información se irá conociendo a medida que avancen las conversaciones, aseguró.

Por otra parte, con relación a los plazos de las negociaciones, el mandatario indicó: “Se acuerdan que, a instancias del gobierno chino, habíamos puesto como plazo para finalización del estudio de factibilidad en conjunto fin de año y estamos a mediados de año. Tenemos toda la intención de terminarlo en el correr de nuestro gobierno, pero si tiene que ser el que viene será el que viene. Cuanto antes se haga, mejor para los uruguayos”.

Hasta ahora China ha firmado tres TLC en América Latina: con Chile, Costa Rica y Perú, y su estrategia es seguir avanzando en esa línea, tanto con países grandes como con los pequeños, como Uruguay, como un escalón más de asociación en la región.

