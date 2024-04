Las cinco frases de Lacalle Pou que interpelaron a Milei en la cena de la Fundación Libertad

Escuchar

Durante su discurso en la cena anual de la Fundación Libertad, que fue previo al del presidente Javier Milei, el primer mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou hizo un breve análisis sobre lo que definió “la receta Uruguay” -que aclaró no era plausible de pasar a otro país”- y dio una serie de lineamientos que lo distanciaron del pronunciamiento habitual del jefe de Estado argentino.

“Nosotros contamos con un elemento poderosísimo que es la cohesión social; sin eso no hay posibilidad de gozar de la libertad individual. Si el todo no está bien, es imposible ser libre en el mundo moderno”, expresó durante su conferencia, que no fue seguida por el mandatario argentino dado que no se encontraba entre la audiencia en ese momento.

Tras ello marcó que “uno de los anclajes uruguayos es el Estado fuerte, no grande”.

“Es más, para que sea fuerte no tiene que tener tanta dimensión”, explicó sobre una de las declaraciones que más controversia generó y que se expone en contraposición a las críticas al Estado que suele hacer Milei. “Se necesitan instituciones fuertes y para eso hace falta una clara separación de poderes y una democracia fuerte. Esto, queramos o no, se lo debemos a los partidos; sin partidos fuertes es más riesgosa la democracia”, agregó luego.

De esta forma, indicó que los partidos políticos “limitan y contienen, ayudando a la actitud de un gobernante”. “¿Cuál es el deber de un Presidente? Primero, tener valores y principios; segundo, seguir los programas de gobierno. El tercero es gobernar para todos; el que más me quiere y el que menos”, determinó.

Además de diferenciarse del posicionamiento argentino frente al Estado, el dirigente uruguayo destacó las medidas que implementó Milei con respecto a dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo que generó “cambios positivos” en el país vecino. “Hace años que insistimos pero nunca habíamos tenido una respuesta favorable hasta la llegada de este gobierno. Íbamos y veníamos. Los grupos de presión siempre primaban en Buenos Aires y en la Argentina. Asume este gobierno y a los tres meses Uruguay, como debió ser hace mucho tiempo, se beneficia con poder dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros”, celebró Lacalle Pou.

De esta forma, contó que llamó a Milei y le agradeció por esta medida: “Le dije: ‘Presidente, no te hacés una idea de lo que significa para nuestro país’”. “Fíjense, en tan poco tiempo, lo que puede hacerse cambiando de mentalidad”, señaló.

Por otro lado, y al destacar los valores de “la tolerancia y la libertad de expresión” y la importancia de un Estado fuerte, llamó a reflexionar sobre que la mayoría de los que se encontraban en el evento “se iba a ir a su casa en auto y a dormir calentita”. “Sus hijos estudian, tienen laburo y salud decente. Pero es difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a una buena salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final del camino para la que esforzarse ”, consideró.

Y también aprovechó para mandarle un mensaje a la administración libertaria: “Uruguay quiere jugar en cancha grande y esperemos que el gobierno argentino, como lo dijo en campaña y estoy seguro que va a actuar en consecuencia, insista en un Mercosur que avance. Y si no quieren avanzar en el Mercosur -porque cada uno tiene sus particularidades y se respetan- que le digan a Uruguay: ‘Arrancá si te tenés fe’”.

Y cerró: ”Nosotros queremos arrancar y después vendrán los demás. Pero seguir inmóviles en un mundo que avanza tan rápido es un atraso para nuestra región”.

