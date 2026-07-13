Así será el edificio más alto de América Latina: 96 pisos, oficinas y un hotel de lujo

Lejos de los rascacielos de los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos o China, en América Latina se sueña con llegar a la altura de las máximas potencias y demostrar que también estamos preparados para afrontar construcciones de tal magnitud. Así lo dejó en claro México, que desde 2023 empezó con el desarrollo de la Torre Rise, la cual se convertirá en la más alta de la región.

Dónde se elevará la torre más alta de América Latina

La ciudad de Monterrey es el epicentro desde que inició el milenio de un laboratorio de grandes edificios. Allí, diferentes firmas de arquitectos pusieron en acción obras magníficas como las Torres Obispado, que se inauguraron en 2020 y resultaron ser, hasta el momento, las más altas del estado.

Así continúa la construcción del la Torre Rise

La construcción de la Torre Rise está a cargo de Nest y Ancore Group y fue diseñada por el equipo de arquitectura de Ancore y el arquitecto mexicano Esteban Ramos.

Esta estructura vidriada está en plena colonia Obispado, uno de los puntos neurálgicos de Monterrey y la zona exclusiva de la ciudad. La altura permitirá tener vistas a todo el paisaje urbano y a las montañas que la rodean.

Características de la Torre Rise

El edificio tendrá 484 metros de alto, de los cuales 408 estarán destinados a los 96 pisos residenciales y los 76 metros restantes conformarán la aguja arquitectónica que coronará toda la obra.

El proyecto consiste en una torre mixta que albergará departamentos, un hotel, oficinas y comercios. Se pensó en una ciudad dentro de sí misma para que quienes habiten allí no tengan necesidad de salir y tengan todo al alcance de sus manos.

La Torre Rise tendrá 484 metros y será el edificio más alto de la región latinoamericana (Fuente: Instagram/@risetower)

Así, la Torre Rise será la más alta de México y de América Latina, superando a la Gran Torre de Santiago, en Chile, la cual durante la última década fue la que tuvo ese título.

Algunos datos de la construcción

484 metros de altura, de los cuales 408 serán habitables y 76 metros constituirán la aguja.

Será el 13.º rascacielos más alto del mundo.

La torre contará con 35 niveles de oficinas, 22 de departamentos habitacionales y 10 que se destinarán a un hotel de lujo.

Contará con 4300 metros cuadrados de áreas verdes y 8000 metros cuadrados de espacios para ocio.

Se espera que se inaugure para finales del 2026 y principios del 2027.

En junio la torre superó los 345 metros de altura y parte de ella ya está cubierta de vidrio. En un principio se diseñó con una fachada industrial metálica para honrar el viejo edificio de México D.F de 1956, la Torre Latinoamericana, pero a medida que pasó el tiempo se modificó su impresión final y ahora se mimetizará con las grandes elevaciones estadounidenses, europeas o asiáticas.

Así será la Torre Rise por dentro

La torre tiene una forma rectilínea con un núcleo central reforzado y un sistema de entramado perimetral preparado para soportar cargas laterales, algo que es esencial en aquella zona del país debido a la actividad sísmica. Además, la envolvente de aluminio y vidrio permite control térmico y la gestión de la presión del viento a gran altura.