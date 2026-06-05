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Astronautas se preparan para una posible evacuación por una fuga de aire

Una tripulación rusa intenta reparar la falla cada vez más grave situada en la parte del laboratorio orbital de la Estación Espacial Internacional

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WASHINGTON.- En una decisión que encendió las alarmas, la NASA ordenó este viernes a los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional que se refugiaran en su nave espacial y se prepararan para una eventualevacuación, ante la amenaza de una posible fuga de aire cada vez más grave.

Los cuatro astronautas de la misión Crew-12 de la NASA en la estación, ”dos estadounidenses, un francés y un ruso", recibieron órdenes del control de misión para que entraran en su nave espacial Crew Dragon acoplada a la estación y se pusieran sus trajes espaciales por si la fuga de aire requería una evacuación de emergencia, según informó un responsable de la NASA.

“Las grietas siempre han sido motivo de preocupación para la NASA, que las vigila muy de cerca”, precisó la portavoz de la agencia Bethany Stevens a través de una mensaje de X.

De acuerdo a la NASA, una tripulación rusa está intentando reparar la fuga de aire que se está agravando en la sección del laboratorio orbital de la estación espacial.

La NASA y la agencia espacial rusa Roscosmos, los dos principales operadores de la estación, llevan meses debatiendo sobre la causa y las posibles soluciones a las pequeñas fugas de aire a bordo del módulo de servicio ruso Zvezda.

Las fugas de aire han sido relativamente leves en los últimos meses, pero el lunes se intensificaron, pasando de una libra de aire al día a dos, según un alto funcionario de laNASA que pidió no ser identificado.

La agencia de noticias Interfax publicó un comunicado de la corporación espacial estatal rusa Roscosmos.

Según el comunicado, los expertos de la ISS habían detectado dos fugas de oxígeno a bordo de la Estación Espacial Internacional, pero no existía ninguna amenaza inmediata para la tripulación.

La primera fuga fue sellada rápidamente y actualmente se están realizando los preparativos para sellar la segunda.

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Agencia Reuters

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