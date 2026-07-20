Irán y Estados Unidos desafían el alto el fuego con nuevos ataques cruzados

EL CAIRO.– La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó este lunes haber atacado activos militares de Estados Unidos en Medio Oriente, tras otra noche de bombardeos estadounidenses sobre ciudades iraníes, en una nueva escalada de un ciclo de ataques que ha dejado prácticamente sin efecto el acuerdo de alto el fuego provisional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sometido a una creciente presión política interna por el aumento del precio de los combustibles, defendió los últimos ataques contra Irán al afirmar que fueron una represalia por la muerte de tres militares estadounidenses en recientes ofensivas iraníes.

Manifestantes ondean banderas iraníes y religiosas, incluida una con la imagen del fallecido líder supremo Ali Khamenei, durante una concentración progubernamental en Teherán Vahid Salemi - AP

Los precios del petróleo llegaron a superar brevemente los 90 dólares por barril luego de una nueva interrupción del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, aunque más tarde moderaron las ganancias después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní informara que mediadores presentaron recientemente nuevas propuestas a Teherán, una señal de que los contactos diplomáticos siguen en marcha.

El conflicto también se intensificó con ataques contra plantas desalinizadoras, lo que aumenta la perspectiva de escasez de agua en distintas zonas del Golfo y abre un nuevo frente en una guerra que amenaza cada vez más a la infraestructura civil.

Una bandera iraní ondeando detrás de un infante de Marina estadounidense de la 11.ª Unidad Expedicionaria de Marines durante un operativo en el golfo de Omán SGT. JOSEPH HELMS - US MARINE CORPS

La Autoridad de Aviación Civil de Bahrein informó este lunes que Irán atacó los sistemas de navegación aérea civil del reino, aunque aseguró que las operaciones y el tráfico aéreo continúan desarrollándose con normalidad.

En paralelo, los hutíes de Yemen, alineados ‌con Irán, declararon ‌el ⁠lunes un bloqueo naval contra Arabia Saudita con efecto inmediato, ​según ⁠informó ⁠su portavoz militar en un discurso televisado, tras un reciente quiebre del alto el fuego vigente entre las partes.

Nueva escalada de ataques cruzados

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que dos petroleros habían “explotado” y quedaron inmovilizados después de intentar atravesar el estrecho por una ruta “insegura”.

El domingo, el grupo había informado que dos barcos estuvieron involucrados en un “accidente” en la misma zona. No estaba claro si ambos incidentes estaban relacionados. El comunicado no brindó detalles sobre las embarcaciones ni sobre posibles víctimas.

Un puente gravemente dañado, alcanzado por un ataque estadounidense, es fotografiado en la ruta que conecta Roudan y Bandar Abbas, en el sur de Irán AMIR HOSSEIN KHORGOOEI - ISNA

El régimen islámico afirmó además haber atacado con misiles balísticos aeronaves estadounidenses en el aeropuerto de Áqaba, en Jordania, además de activos militares en el campamento Al-Adiri y la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, y posiciones en Siria.

Las sirenas sonaron en Bahrein el lunes por la mañana, mientras que el Ejército de Kuwait informó que interceptó drones hostiles durante un ataque iraní.

El gobierno de Kuwait informó que una planta desalinizadora fue atacada el domingo por segundo día consecutivo, provocando un incendio en lo que calificó como un ataque directo contra infraestructura civil vital.

Captura de pantalla de un video que muestra una columna de humo negro y llamas elevándose sobre la localidad de Mangaf, al sur de la ciudad de Kuwait - - UGC/UNKNOWN

Las plantas desalinizadoras suministran la mayor parte del agua potable en muchos países del Golfo y abastecen a decenas de millones de personas en una de las regiones más áridas del mundo.

Irán, que acusó a Estados Unidos el sábado de haber atacado una de sus propias plantas desalinizadoras, ha dicho reiteradamente que apuntará contra este tipo de instalaciones en los países del Golfo en represalia por los ataques estadounidenses contra su infraestructura energética. Estados Unidos no confirmó haber atacado una planta desalinizadora iraní.

En un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) afirmó que su novena noche consecutiva de ataques contra Irán tuvo como objetivo “degradar” la capacidad del país para atacar buques comerciales en las rutas marítimas vitales del estrecho. No proporcionó más detalles.

CENTCOM began conducting a new wave of strikes against Iran at 7 p.m. ET today for the ninth consecutive night. The strikes will continue degrading Iranian military capabilities used to attack commercial vessels and civilian mariners transiting the Strait of Hormuz. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó que misiles estadounidenses alcanzaron varias ciudades de Irán durante las primeras horas del lunes.

Se reportaron explosiones en Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr y Bandar Imam Khomeini. Una persona murió y varias resultaron heridas en el suroeste de Tabriz, según la agencia estatal de noticias IRNA.

Por separado, un buque fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido frente a la costa de Omán, con vista al estrecho de Ormuz, informó la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés). La embarcación permanece a la deriva, pero la tripulación se encuentra a salvo, indicó la agencia.

Espacio para el diálogo entre los bombardeos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prometió que su país continuará atacando a Irán mientras Teherán siga atacando el transporte marítimo del comercial internacional, aunque dejó abierta la puerta para el diálogo.

“Mientras Irán insista en controlar una vía marítima internacional, tendremos que responder a eso. Estados Unidos siempre permanece abierto a una solución diplomática”, dijo el jefe de la diplomacia norteamericana.

Una mujer camina junto a un mural que representa un retrato del fallecido líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, en el centro de Teherán Vahid Salemi - AP

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní indicó que Teherán tampoco descarta un regreso a la diplomacia, al ser consultado sobre si la puerta a las negociaciones con Estados Unidos estaba ahora cerrada.

Al confirmar que Teherán había recibido “propuestas” de mediadores, el portavoz del ministerio, Esmaeil Baghaei, dijo que no podía brindar detalles.

“Lo importante es que en los últimos días, el aparato diplomático ha estado activo y nos han llegado ideas de algunos mediadores”, aseguró el vocero.

Iraníes caminan junto a una pancarta contra Estados Unidos en Teherán ATTA KENARE - AFP

Baghaei también informó que el ministro del Interior iraní mantendría conversaciones el lunes en Pakistán –el principal mediador entre Teherán y Washington desde el inicio del conflicto–, aunque aclaró que se trataba de una visita centrada en asuntos bilaterales.

Tanto Reuters como la cadena Sky News, citando fuentes iraníes de alto nivel, reportaron que los mediadores del conflicto habrían propuesto una tregua de 10 días para intentar reactivar el acuerdo provisional entre las partes. Por el momento, se desconoce el destino de la propuesta.

El presidente iran, Masud Pezeshkian, insistió el lunes en que su país se encuentra en una “guerra a gran escala” con Estados Unidos y que los iraníes deben “ser realistas y aceptar las consecuencias naturales de esta resistencia”, según un comunicado de la Presidencia.

Dos motociclistas iraníes pasan frente a una enorme pancarta con una amenaza implícita contra Trump, en la plaza Valiasr de Teherán ATTA KENARE - AFP

“Hoy, el principal campo de batalla es el de la economía y los medios de vida de la población", afirmó el mandatario iraní durante una reunión en Teherán con responsables del poder judicial.

“Si la presión económica llegara a generar descontento social (...), el enorme apoyo de la población al Estado podría verse debilitado“, advirtió.

El conflicto, que empezó cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero con el objetivo de desactivar los programas nucleares y misilísticos de Teherán y debilitar a sus aliados regionales, ha dejado miles de muertos, principalmente en Irán y el Líbano.

Iraníes caminan junto a una pancarta con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, fallecido, en la plaza Valiasr de Teherán ATTA KENARE - AFP

A finales de diciembre, un movimiento de protesta en Irán desencadenado inicialmente por el alto costo de la vida derivó rápidamente en amplias manifestaciones contra el gobierno, que alcanzaron su punto álgido los días 8 y 9 de enero.

Las autoridades iraníes reconocieron más de 3000 los muertos, atribuyendo la violencia a “actos terroristas” orquestados por Estados Unidos e Israel. En cambio, organizaciones no gubernamentales con sede en el extranjero denunciaron una represión que, según afirmaron, dejó miles de muertos.

Yemen suma presión al conflicto

Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes, afirmó en una declaración en video que el bloqueo marítimo entraría en vigor de inmediato, en lo que describió como una “ecuación de ‘ojo por ojo’”.

La declaración no aclaró exactamente en qué consistiría un embargo marítimo.

Los hutíes afirmaron que el bloqueo ​responde al continuo "asedio injusto y opresivo de ⁠Arabia Saudita contra nuestro querido pueblo durante casi ‌12 años, saqueando nuestros recursos e imponiendo un bloqueo total a nuestros puertos y aeropuertos por tierra, mar y aire".

Simpatizantes hutíes participan de una manifestación en Saná, Yemen Osamah Abdulrahman - AP

La semana pasada, el grupo lanzó ‌misiles contra Arabia Saudita tras acusar al reino de ⁠bombardear un aeropuerto bajo ‌su control, rompiendo así una tregua ⁠de cuatro años ⁠en el conflicto entre ambos.

Estos ataques fueron los primeros reivindicados por los hutíes contra Arabia Saudita desde que entró en ‌vigor una tregua informal ​en marzo de 2022, tras los ataques hutíes contra la infraestructura energética saudita.

La decisión de los rebeldes hutíes de Yemen podría ejercer nueva presión sobre el reino árabe, ya que está utilizando su oleoducto Este-Oeste para intentar sacar petróleo del reino mientras el estrecho de Ormuz permanece bajo el control asfixiante de Irán.

Simpatizantes armados del movimiento hutí, respaldado por Irán, exhiben sus armas durante una protesta en Saná, Yemen MOHAMMED HUWAIS - AFP

Ese oleoducto lleva petróleo al mar Rojo para que el reino pueda enviarlo directamente a sus clientes.

La amenaza de los hutíes se produce después de que los rebeldes atacaran barcos durante meses por la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, en la que se atacó a más de 100 embarcaciones.

Sigue sin estar claro si los hutíes mantendrán ahora ese nivel de ataques contra Arabia Saudita, o si se trata de una medida para intentar presionar al reino para que ceda en cuestiones locales.

Presión para Trump en Estados Unidos

Los precios de la nafta en Estados Unidos superaron el lunes los 4 dólares por galón, un nivel que representa un fuerte impacto económico para los hogares. El precio había caído por debajo de ese umbral en junio, después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra.

El Partido Republicano de Trump enfrenta el riesgo de una reacción negativa de los votantes en las elecciones legislativas de medio término previstas para noviembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas tras descender del Air Force One a su regreso a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, Estados Unidos MANDEL NGAN - AFP

El Ejército estadounidense informó que dos militares murieron el viernes en Jordania y que un tercero continúa desaparecido. El domingo, el Comando Central de Estados Unidos indicó que se habían encontrado “restos no identificados” en el lugar del ataque del viernes y que “continúa un proceso de examen para verificar los restos”.

Trump afirmó que la campaña contra Irán estaba alcanzando sus objetivos.

“Irán ha quedado muy, muy dañado... Controlamos el estrecho. Ellos no controlan nada... Pero volvimos a golpearlos muy fuerte esta noche. Y lo hicimos en honor de –probablemente tres, probablemente sean tres, en lugar de dos– grandes patriotas”, aseguró el mandatario.

Agencias AP, AFP, ANSA y Reuters