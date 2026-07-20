Los hutíes anuncian un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y elevan el riesgo para el comercio global

SANÁ, Yemen.– Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron este lunes la imposición de un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, en una escalada que amenaza con ampliar el alcance del conflicto regional y afectar el suministro energético global en un momento de alta tensión entre Estados Unidos e Irán.

El vocero militar del grupo, Yahya Saree, declaró en un mensaje difundido por la televisión Al-Masirah que el “bloqueo marítimo contra el enemigo saudita criminal” entró en vigor de forma inmediata, en lo que describió como una respuesta basada en el principio de “ojo por ojo”. El portavoz no precisó cómo ni en qué zonas se aplicará la medida, lo que añade incertidumbre sobre su alcance operativo.

Humo se eleva después de los ataques aéreos en el Aeropuerto Internacional de Saná Mohammed - XinHua

El anuncio se produce tras un recrudecimiento de las hostilidades la semana pasada, que incluyó intercambios de disparos entre los hutíes y la coalición liderada por Arabia Saudita, los primeros de este tipo en años. Los ataques pusieron en riesgo la frágil tregua negociada en 2022 bajo mediación de Naciones Unidas, que, aunque expirada, se había mantenido en gran medida vigente.

Entre los episodios recientes figura un ataque contra el Aeropuerto Internacional de Saná, bajo control hutí, que impidió el aterrizaje de un avión iraní procedente de Teherán. La aeronave transportaba a una delegación de alto nivel del grupo rebelde que regresaba de las ceremonias fúnebres del líder supremo iraní, Ali Khamenei. Los hutíes responsabilizaron a Riad por la acción y respondieron con el lanzamiento de misiles y drones.

El líder del movimiento, Abdulmalik al-Houthi, advirtió que las instalaciones petroleras sauditas y otras infraestructuras estratégicas podrían convertirse en objetivos si el reino intensifica sus operaciones militares. La amenaza incrementa la preocupación sobre posibles ataques a activos clave de la industria energética.

Incertidumbre por el comercio global

La medida anunciada por los hutíes se inscribe además en un contexto de creciente confrontación entre Estados Unidos e Irán, que ya ha impactado el tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el comercio de hidrocarburos. En este escenario, Arabia Saudita ha recurrido a su oleoducto Este-Oeste para transportar crudo hacia el mar Rojo y mantener sus exportaciones.

Un eventual bloqueo efectivo en esa zona añadiría presión sobre la capacidad del principal exportador mundial de petróleo para colocar su producción en los mercados internacionales. Analistas advierten que el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb —la puerta de entrada al mar Rojo— podría reducir el suministro global de crudo en torno a un 7%, agravando un recorte que ya alcanza cerca del 10% debido a la guerra en la región.

Los precios del petróleo registraron una suba inicial tras el anuncio de los hutíes, aunque luego moderaron su avance ante expectativas de que Washington y Teherán retomen negociaciones para contener la escalada. Sin embargo, la incertidumbre persiste y los mercados siguen atentos a cualquier interrupción adicional en las rutas marítimas clave.

Los estrechos de Bab al Mandeb y Ormuz

El grupo rebelde justificó la decisión como respuesta a lo que calificó de “asedio injusto y opresivo” impuesto por Arabia Saudita durante casi 12 años, en referencia al bloqueo de puertos y aeropuertos en Yemen, y continúa: “saqueando nuestros recursos e imponiendo un bloqueo total a nuestros puertos y aeropuertos por tierra, mar y aire”. “Tenemos derecho a responder con todos los medios disponibles”, afirmó Saree, quien también mencionó ataques recientes contra instalaciones en Saná.

Los hutíes ya han demostrado su capacidad para afectar la navegación en la región. Durante la guerra en Gaza, lanzaron misiles, drones y ataques navales contra más de un centenar de embarcaciones que consideraban vinculadas a Israel o a Estados Unidos, obligando a numerosas compañías navieras a desviar sus rutas lejos del mar Rojo, uno de los corredores más importantes del comercio mundial.

El nuevo anuncio amplía ese patrón de acciones y genera inquietud sobre la seguridad de las rutas marítimas no solo en el mar Rojo, sino también en áreas cercanas. La falta de detalles sobre la implementación del bloqueo deja abierta la posibilidad de que se trate tanto de una medida de presión política como de una amenaza militar concreta.

Hasta el momento, Arabia Saudita no ha emitido una respuesta oficial al anuncio. La ausencia de reacción inmediata contribuye a la incertidumbre sobre los próximos pasos del reino y la eventual respuesta de sus aliados.

Soldados yemeníes patrullan el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, Yemen Abdulnasser Alseddik - AP

Yemen permanece sumido en un conflicto desde finales de 2014, cuando los hutíes tomaron el control de la capital, Saná, y amplias zonas del norte del país. La intervención de una coalición liderada por Arabia Saudita al año siguiente, en apoyo del gobierno reconocido internacionalmente, derivó en una guerra prolongada que ha causado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Aunque la intensidad de los combates había disminuido tras la tregua de 2022, los recientes enfrentamientos y el anuncio del bloqueo alimentan temores de una nueva escalada. Diplomáticos y analistas advierten que un deterioro adicional podría arrastrar a Yemen a una confrontación más amplia, en un momento en que la región ya enfrenta múltiples focos de conflicto interconectados.

Agencias AP, AFP y Reuters