Asumió Pedro Alliana en Paraguay con la promesa de compensar a los ahorristas del desahuciado Ueno Bank

ASUNCIÓN.- Tras la destitución de Santiago Peña, el Congreso paraguayo le tomó juramento este viernes a Pedro Alliana como nuevo presidente del país, en medio del escándalo político y financiero del Ueno Bank.

El hasta ahora vicepresidente accedió a la jefatura de Estado como primero en la línea de sucesión constitucional de Peña, caído en desgracia como consecuencia del caótico descalabro del banco, que desde el martes sacó a las calles a miles de manifestantes exigiendo respuestas.

“Tenemos que construir un gobierno digno (…) por eso exijo a los ministros y ministras que al final de cada día me rindan cuentas de la acción del cambio que producen en cada jornada, sin excusas”, dijo Alliana, en un primer intento por llevar tranquilidad y restablecer la confianza.

Pedro Alliana recibe la banda presidencial en compañía de su mujer Fabián Marelli

“Los cambios y ajustes que harán falta los iremos definiendo en el curso de los días”, añadió el flamante mandatario, quien adelantó algunos de sus principales lineamientos. Sobre todo, adelantó la compensación a los ahorristas perjudicados por la falta de solvencia del Ueno Bank, descubierta y revelada esta semana.

“Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, afirmó tras recibir la banda y el bastón presidenciales.

Misión delicada

Alliana agradeció al Congreso “por la delicada misión que les tocó desempeñar el día de hoy”, en relación a las múltiples sesiones que determinaron la destitución de Peña, quien fue desbancado del cargo por un voto prácticamente unánime de los legisladores paraguayos.

Alliana tomó así distancia políticamente de su predecesor, y también lo hizo en uno de sus anuncios de la noche, al prometer un programa de racionalización de los “gastos superfluos”, subrayando por ejemplo el exceso de viajes oficiales, y así “ahorrar recursos para los sectores que más los precisan” de la sociedad paraguaya.

Ahorristas y otros manifestantes enfurecidos con el gobierno por el caso Ueno Fabián Marelli

“Gracias a todos los paraguayos, a los de mi partido, a los de otros sectores políticos, a los que no militan en ninguno, porque esta patria la levantamos entre todos. ¡Que viva el Paraguay!”, cerró antes de dejar el recinto.

Alliana, de 52 años, creció en una familia vinculada a la política. Sus padres, Héctor Rubén Alliana y María Nidia Rodríguez, fueron concejales departamentales por el Partido Encuentro Nacional (PEN).

En 2006 se presentó como candidato a intendente de la ciudad de Pilar por el Partido Colorado, pero no consiguió imponerse. Dos años después, a los 34 años, logró su primer triunfo importante al ser elegido gobernador del departamento de Ñeembucú, cargo que ocupó hasta 2012.

En 2013 dio el salto a la política nacional al convertirse en diputado por su departamento. Permaneció una década en la Cámara Baja, que presidió de 2019 a 2022, consolidando su posición dentro de la estructura del oficialismo.

Manifestantes queman una efigie que representa al destituido Santiago Peña DANIEL DUARTE / AFP - AFP

En las elecciones generales de abril de 2023 acompañó a Santiago Peña en la fórmula presidencial del Partido Colorado, que se impuso en los comicios. Ambos asumieron sus cargos el 15 de agosto de ese año.

Alliana está casado desde 2006 con Fabiana María Souto, también dirigente colorada y diputada nacional por Ñeembucú, y es padre de cuatro hijos. Su esposa lo acompañó durante la ceremonia de asunción como presidente.

Su toma de mando culmina una semana agitada semana comenzada con el anuncio del Banco Central de la disolución del Ueno Bank, ligado a Peña y que concentraba la mayor parte de los fondos públicos y de los haberes jubilatorios del Instituto de Previsión Social, además de tener cerca de 3 millones de clientes y ahorristas privados.