Tras ser destituido por el Senado, Santiago Peña fue detenido en su domicilio

ASUNCIÓN- El presidente de Paraguay Santiago Peña fue destituido del cargo, investigado por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles en el escándalo financiero de Ueno Bank, y quedó detenido tras una orden del Ministerio Público de Paraguay. El mandatario permanecerá bajo arresto domiciliario y a disposición de la fiscalía.

La orden de detención fue dictada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, y la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez. También afecta al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding.

Peña permitió el ingreso voluntario de la Policía Nacional a su domicilio, en Asunción, y se puso a disposición de los efectos procesales, informaron los fiscales en diálogo con ABC.

La entrada de la casa de Santiago Peña, custodiada por efectivos policiales Captura

La cuadra de su vivienda quedará cortada al tránsito y contará con la presencia de efectivos policiales hasta las 11 de la mañana del sábado (hora local), cuando Peña será trasladado a la sede del Ministerio Público en Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción para prestar declaración.

El presidente de Paraguay Santiago Peña JAVIER TORRES - AFP

La orden de detención se dictó al mismo tiempo que Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente y político conservador de 52 años, tomó juramento como presidente en el Congreso. Al dirigirse al Parlamento, prometió la compensación plena de los afectados por el colapso de Ueno Bank, con preferencias para los menos favorecidos. “No quiero ningún tibio a cargo de esta misión. Quiero resultados”, expresó. Antonio Barrios, hasta este viernes senador del Partido Colorado, fue definido como nuevo vicepresidente.

Durante la tarde, el Congreso votó a favor de la destitución de Peña, en un veloz juicio político tras encontrarlo culpable de mal desempeño por su vinculación con el ‌colapso de la entidad bancaria que desató un ‌caos financiero ⁠en el país. En el final de un proceso de dos días, los senadores apoyaron con 44 votos la condena de Peña, quien había presentado su dimisión el jueves tras perder el apoyo de su partido. Alliana deberá ⁠completar el mandato hasta 2028.

La ⁠caída de Peña se precipitó tras la intervención de Ueno, una entidad financiera digital con la que mantuvo vínculos comerciales en el pasado. Su renuncia no fue ​aceptada formalmente, lo que dejó al país en un limbo político mientras continuaban los procedimientos de destitución.

El equipo legal de Peña solicitó una prórroga para ejercer su ‌defensa, argumentando que el presidente necesitaba tiempo adicional para prepararse, pero el Senado rechazó el pedido y ​lo instó a que se presente. Sus asesores asistieron finalmente para denunciar una “violación ​al debido proceso”.

El momento exacto de la destitución de Santiago Peña en Paraguay

Los diputados que actuaron como fiscales entregaron formalmente al Senado el jueves los cargos que sustentaron el juicio político contra Peña, alegando conflictos de intereses, manipulación de la supervisión regulatoria, desvíos de fondos de pensiones y participación en un encubrimiento institucional que involucró al Banco Central.

“Peña lideró actuaciones que expusieron a ahorristas y pensionistas al desfalco más grande de este país (...) y esa cifra va en aumento, 1200 millones de dólares”, dijo la diputada opositora Rocío Vallejo en la sesión de este viernes al presentar los alegatos contra el mandatario.

“Peña sabía que el banco ​iba a caer”, agregó.

La sesión del Congreso que decidió la destitución del presidente Peña DANIEL DUARTE - AFP

Ueno, que era propiedad del local Grupo Vázquez, tenía 850 millones de dólares en depósitos públicos, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social y cerca de tres millones de clientes. Sus puertas amanecieron cerradas el martes.

La crisis política se ⁠extendió a las calles. Los manifestantes se congregaron este viernes en el centro de Asunción frente a la sede del Congreso exigiendo responsabilidades por la caída del banco y una compensación más rápida para los depositantes. Otros ‌se manifestaron en las cercanías del Banco Central gritando: “queremos la plata”.

Ahorristas y otros manifestantes protestan por el escándalo del Ueno Bank en Asunción JOSE BOGADO - AFP

“No esperaba algo así de Peña, no imaginé que fuera capaz de hacer algo semejante. Como presidente, debería haber dado ejemplo a su gente, pero en realidad no lo hizo”, dijo a Reuters María de los Ángeles, una vendedora de hierbas en el centro de Asunción. “Es un hombre muy ambicioso”.

Algunos titulares de cuentas comenzaron a recuperar su dinero el jueves por la noche, informó la entidad emisora.

La defensa de Peña, un economista de 47 años que asumió la presidencia en 2023, insistió en que el Congreso debió haber aceptado la renuncia en lugar de avanzar con el procedimiento de juicio y que al no hacerlo, el país se exponía a una demanda en tribunales ‌internacionales.

Aliados atentos

Si bien los reguladores han intentado tranquilizar a los mercados garantizando la mayoría de los depósitos y conteniendo los riesgos para el sistema financiero en general, los inversionistas están ⁠atentos a si la inestabilidad política socava la confianza en las instituciones paraguayas.

Una fuente del gobierno brasileño dijo a Reuters que la principal preocupación de Brasil era ‌evitar la inestabilidad social en Paraguay y garantizar que la crisis bancaria se resolviera sin desencadenar disturbios más generalizados.

Policías paraguayos custodian una de las sedes del Ueno Bank en Asunción, con la fachada cubierta de mensajes y graffitis DANIEL DUARTE - AFP

La embajada de Estados Unidos en ⁠Asunción instó a las autoridades y los ciudadanos a mantener la paz y respetar las instituciones democráticas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ⁠de Taiwán dijo que seguía de cerca la evolución política en Paraguay y que sus lazos de amistad con su único aliado diplomático en Sudamérica no se habían visto afectados por los acontecimientos.

Moody’s dijo que una incertidumbre prolongada en torno a la transición política y una mayor inestabilidad política y social podrían afectar el desempeño económico y fiscal debido al aumento del riesgo político y al deterioro de la confianza de los inversores.

La condena por juicio político impide que Peña se convierta en senador vitalicio con inmunidad parlamentaria y podría exponerlo ‌a investigaciones penales relacionadas con el escándalo bancario. La fiscalía ya abrió causas penales ​en su contra.

La crisis comenzó esta semana después de que el Banco Central del Paraguay resolvió intervenir Ueno, alegando que el banco digital de rápido crecimiento había incumplido los requisitos mínimos de solvencia.

Las consecuencias ya provocaron la dimisión del presidente del Banco Central y la emisión de órdenes de arresto contra ocho ejecutivos de Ueno. Los directivos fueron trasladados el viernes a una de las principales prisiones de Paraguay, donde quedarán a la espera de ‌un juicio.

Agencias AP y Reuters