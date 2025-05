Atropello masivo en Liverpool: investigan los motivos del ataque y hay cuatro heridos “muy graves”

LIVERPOOL.- La policía británica mantenía detenido el martes a un hombre de 53 años tras embestir con su auto a una multitud alegre durante la celebración de fútbol en Liverpool, que terminó en tragedia y envió a más de dos docenas de personas a hospitales, cuatro de ellas en estado “muy grave”, informaron las autoridades hoy.

La policía de Merseyside informó que no trata el incidente como un acto de terrorismo y que no está buscando a otros sospechosos. La identidad del conductor arrestado no ha sido revelada, en concordancia con la política de la fuerza de no divulgar nombres hasta que se presenten cargos formales.

Un oficial forense toma fotografías de evidencia cerca del lugar donde un hombre británico de 53 años atropelló con su minivan a un grupo de aficionados al fútbol de Liverpool Jon Super - AP

El alcalde de la ciudad de Liverpool, Steve Rotheram, dijo que cuatro de los heridos estaban “muy, muy graves en el hospital”.

El primer ministro, Keir Starmer, dijo que estaba consternado por la tragedia al tiempo que elogiaba la valentía de los rescatistas y decía que los pensamientos del país estaban con la ciudad y su gente.

“Escenas de alegría se convirtieron en horror y devastación absoluta”, dijo Starmer el martes. “Liverpool está unida y todo el país está con Liverpool“.

La policía declaró el lunes que no estaba considerando un atropello en Liverpool, que dejó 27 personas hospitalizadas, como un acto terrorista, después de que un vehículo arrollara a la multitud que celebraba el título de la Premier League de Liverpool. PAUL ELLIS - AFP

Los detectives trabajaban para reconstruir cómo una minivan se lanzó contra la multitud de cientos de miles de personas que llenaba una calle estrecha, justo después de que los jugadores del Liverpool Football Club celebraran el campeonato de la Premier League.

Water Street, cerca del río Mersey en el corazón de la ciudad, fue acordonada con cinta policial, y se había erigido una carpa azul en la calle repleta de latas, botellas y banderas del Liverpool.

Los jugadores del Liverpool celebran con el trofeo en un autobús descapotable durante el desfile de la victoria de la Premier League del Liverpool FC en Liverpool, Inglaterra, el lunes 26 de mayo de 2025. Jon Super - AP

El Servicio de Ambulancias del Noroeste dijo que un total de 47 personas resultaron heridas, de las cuales 27 fueron llevadas a hospitales locales, mientras que 20 fueron atendidas en el lugar del accidente por lesiones menores. No se reportaron muertes.

Cuatro de los heridos son niños, dijo el vocero del Servicio de Ambulancias Dave Kitchin. Había un niño entre las cuatro víctimas atrapadas bajo el auto, que los bomberos tuvieron que levantar para liberarlas.

Como la mayoría de la gente estaba libre debido al feriado de primavera, los funcionarios estimaron que alrededor de un millón de personas acudieron a la ruta del desfile de 16 kilómetros para ver al equipo de Liverpool viajar por la ciudad en un colectivo descapotable con el trofeo de la Premier League.

El Liverpool ganó la liga por última vez durante la pandemia de Covid, cuando no se permitían las celebraciones debido a los confinamientos.

El ataque

Ayer, cuando el desfile estaba terminando, una minivan se metió en una calle acordonada justo fuera de la ruta del desfile y se lanzó contra el mar de aficionados envueltos en sus bufandas rojas del Liverpool, camisetas y otros recuerdos. Un video en las redes sociales mostró a la minivan golpear a un hombre, lanzándolo por el aire, antes de desviarse hacia una multitud más grande, donde abrió un camino a través del grupo y empujó cuerpos a lo largo de la calle antes de detenerse.

Agentes de policía trabajan en el lugar de los hechos en Water Street, Liverpool, noroeste de Inglaterra, el 27 de mayo de 2025, después de que un coche arrollara el 26 de mayo a la multitud que se había reunido para ver un autobús descapotable en el desfile de la victoria por el trofeo de la Premier League de Liverpool. PAUL ELLIS - AFP

“Fue extremadamente rápido”, dijo Harry Rashid, quien estaba con su esposa y sus dos hijas pequeñas cuando la furgoneta pasó junto a ellos. “Inicialmente, solo escuchamos el pop, pop, pop de personas siendo derribadas del capó de un auto”.

Rashid dijo que la multitud cargó contra el vehículo detenido y comenzó a romper ventanas.

“Pero luego volvió a pisar el acelerador y simplemente arremetió contra el resto de ellos, simplemente siguió adelante”, dijo Rashid. “Fue horrible. Y podías escuchar los golpes mientras pasaba sobre la gente”.

La policía identificó rápidamente al sospechoso como un hombre blanco local para evitar que la desinformación inundara las redes sociales, dijo Rotheram.

Rotheram dijo que la policía actuó adecuadamente para frenar la especulación en línea sobre la persona responsable, ya que rápidamente se propagaron rumores falsos en línea sobre otro incidente.

“Las redes sociales son una alcantarilla”, dijo, refiriéndose a las conjeturas y desinformación. “Estaba diseñado para agitar. Estaba diseñado para dividir. El mensaje de odio no tiene cabida aquí“.

Agencias AP y Reuters