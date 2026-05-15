Paul McCartney, músico: “Me parece una idea fantástica”, dijo sobre el primer museo que tendrá The Beatles en Londres

The Beatles tendrá un museo en Londres, que estará situado en el edificio de la calle Savile Row, en pleno centro de la ciudad. La ubicación es histórica, ya que es donde la banda de Liverpool grabó su último álbum Let It Be y cantó en la azotea en el que también fue su último concierto juntos.

El museo estará donde la banda de Liverpool grabó su último álbum, Let It Be, y cantó en la azotea EFE

El museo, anunciado en la web oficial del grupo, se llamará “The Beatles en Savile Row” y será inaugurado en 2027 para que los seguidores del legendario cuarteto de Liverpool puedan disfrutar de esta experiencia.

“Los turistas vienen a Inglaterra y pueden ir a Abbey Road (los estudios donde grabaron The Beatles), pero no pueden entrar, lo que provoca embotellamientos y molesta mucho a los conductores, así que esta me pareció una idea fantástica”, dijo Paul McCartney a la BBC.

En concreto, el museo estará en el número 3 de Savile Row, que sirvió de base de la banda a finales de los ’60, antes de que el cuarteto se separara definitivamente a principios de los ’70 cuando John Lennon firmó la disolución legal del grupo.

Los Beatles hicieron su última aparición pública con un pequeño y sorpresivo show en la terraza del edificio de Apple Corps, en Londres

La calle donde estará el nuevo museo y se dio el último concierto de los Beatles en la terraza de Savile Row

A partir de hoy, los que quieran visitar el edificio se podrán registrar en la web de The Beatles para obtener entradas. El museo, ubicado en la calle donde están las famosas sastrerías británicas, incluirá una recreación del estudio donde se grabó Let it be y la oportunidad de revivir el icónico concierto de The Beatles en la azotea, exactamente en el mismo lugar donde tuvo lugar.

Aunque aún quedan por conocerse los detalles, McCartney explicó que la gente podrá ver recuerdos de la banda a medida que sube por el edificio hasta llegar a la azotea, “donde puedes sentirte como un Beatle”. También habrá una tienda para que la gente pueda comprar algún recuerdo.

El mítico concierto de The Beatles en la terraza de Apple Records fue un momento histórico para la música y para la gente que pasaba caminando por ahí Gentileza de Alan Parsons

El último y más recordado concierto

El concierto de The Beatles en la azotea tuvo lugar el 30 de enero de 1969 y fue la última vez que se vieron juntos a los “cuatro”. Michael Lindsay-Hogg, quien filmó el legendario espectáculo, recordó que algunos integrantes del grupo querían cancelarlo en el último momento, pero George Harrison se opuso.

Así, los cuatro músicos subieron a la azotea y, en un día muy frío de enero, desataron el caos cuando los peatones se dieron cuenta en la calle de lo que estaba pasando. Tocaron durante 42 minutos, con un repertorio que incluía “Don’t Let Me Down”, “I’ve Got A Feeling” y dos versiones de “Get Back”, antes de que las quejas de los vecinos obligaran a la policía a interrumpir el recital.

A partir de hoy, los que quieran visitar el edificio se podrán registrar en la web de The Beatles para obtener entradas AP

Liverpool tiene dos museos dedicados a la banda; uno de ellos se llama “The Beatles Story”, que cuenta con una réplica del club The Cavern (donde nació el grupo), y el llamado “Museo de The Beatles de Liverpool”, que cuenta con objetos dedicados a Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr.

Hace unos días, McCartney y Starr publicaron un sencillo a dúo titulado “Home To Us”, en el que también colaboran como coristas Chrissie Hynde (The Pretenders) y Sharleen Spiteri (Texas). Además, McCartney lanzará a finales de este mes un nuevo álbum de estudio titulado The Boys of Dungeon Lane, centrado íntegramente en sus recuerdos de infancia en Liverpool.