Liverpool echó al holandés Arne Slot a un año de ganar la Premier League

El club británico Liverpool despidió a su director técnico, el holandés Arne Slot, a solo un año de ganar la Premier League. La institución tomó la decisión tras los resultados adversos que obtuvo el equipo esta temporada en el campeonato local, donde terminó en la quinta posición de la tabla.

La dirigencia del equipo comunicó la resolución mediante un texto institucional: “Es evidente que fue una decisión difícil de tomar para nosotros como club. La contribución que Arne realizó en Liverpool FC en el tiempo que estuvo con nosotros fue significativa, importante y exitosa para todos los seguidores”.

Arne Slot festejando con el trofeo de la Liga Premier (AP Foto/Jon Super) Jon Super - AP

El Liverpool difundió el mensaje este sábado a las 12.30 a través de sus plataformas digitales y le agradeció el campeonato, que llegó inmediatamente después de la salida de su antecesor Jürgen Klopp. “Se retira con un título de la Premier bajo el brazo y nuestro mayor aprecio y gratitud”, sostuvo.

Slot había reemplazado, a principios de 2024, al alemán Jürgen Klopp, quien estuvo al frente del equipo durante nueve años y logró en ese período seis títulos, entre ellos una Champions League y una Premier League.

El último período de Slot generó descontento entre los seguidores PETER POWELL - AFP

La comisión directiva resolvió la salida del holandés con efecto inmediato, pero destacó el acompañamiento del entrenador hacia el grupo tras el fallecimiento del futbolista Diogo Jota y su hermano André Silva en un trágico accidente de tránsito, ocurrido el año pasado.

“Llegamos a la conclusión colectiva de que el cambio es necesario para que el club siga avanzando. Otra vez, se debe recalcar que esta no es una decisión que se tomó a la ligera, ni de cerca”, remarcó la conducción del club.

El período final de la gestión del director técnico estuvo marcado por cuestionamientos internos y reclamos de los simpatizantes, que incluso llegaron a abuchearlo en instancias recientes, como el empate local de uno a uno frente a Chelsea.

La prensa deportiva británica y los principales medios locales, como The Guardian, incluyeron a Andoni Iraola —que se liberó recientemente del Bournemouth— entre las opciones para ocupar el cargo vacante en el banco del Liverpool.

Los Hijos De Diogo Jota Salen Al Campo De Juego Con Los Jugadores De Liverpool

La victoria en la liga local

La salida del entrenador se produjo un año después de que el equipo obtuviera el campeonato local tras vencer a Tottenham, resultado que aseguró el vigésimo título de liga para la institución y consolidó al plantel como el principal equipo de Inglaterra en la temporada 2024-25.

Durante los festejos de ese torneo, exdeportistas y periodistas especializados analizaron el desempeño del director técnico en su primer año de gestión. En aquella oportunidad, la consagración generó debates debido a la inconsistencia con la eliminación en los octavos de final de la Champions League y la derrota ante Newcastle en el partido definitorio de la Carabao Cup.