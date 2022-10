Ballottage en Brasil: Lula, entre la “caminata de la victoria”, Pepe Mujica y la final de la Libertadores

escuchar

SAN PABLO.- “Creo que Lula va a ganar, pero… por poco”, dice en la Avenida Paulista Marina, una simpatizante del Partido de los Trabajadores (PT) que empuña una bandera roja con un dibujo de la cara del expresidente. Está esperanzada por un triunfo, pero mantiene la cautela. “El país está muy partido”, reconoce a LA NACION, casi con resignación. Es la última gran movilización antes del ballottage del domingo en Brasil, tras una desgastante campaña electoral.

El candidato, que busca volver al poder después de 12 años, lideró la “caminata de la victoria”, de la que participaron miles de personas a lo largo de varias cuadras en pleno corazón de San Pablo.

Seguidores del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva asisten a un evento de campaña. Matias Delacroix - AP

“Tenemos todas las condiciones para ganar mañana”, había afirmado antes Lula en una conferencia de prensa con medios brasileños e internacionales. Estaba acompañado por su candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin; por el candidato a gobernador de San Pablo del PT, Fernando Haddad, quien se juega otra de las grandes batallas electorales de mañana; y por su esposa, Rosângela da Silva (Janja). Y había un invitado especial: el expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, que recibió la ovación de los simpatizantes del PT.

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica escucha al expresidente de Brasil y candidato Luiz Inacio Lula da Silva en San Pablo Andre Penner - AP

Lula se mostró confiado en que los brasileños decidirán “por el cambio”, prometió que volverá a llevar al país “a la normalidad” y llamó al presidente Jair Bolsonaro a que, ante una eventual derrota, reconozca el resultado. “Así es la democracia: quien gana saldrá a festejar y quien pierda se irá para su casa”, dijo.

En la última encuesta de Datafolha publicada este sábado, Lula aparece con 52% de intención de votos válidos, frente a 48% de Bolsonaro, una diferencia dos puntos más estrecha que la anterior medición.

El expresidente minimizó la posibilidad de que en caso victoria Bolsonaro no quiera pasar la banda presidencial el 1 de enero. “Eso es lo de menos”, dijo. La última vez que pasó algo así en Brasil fue en la transición del último presidente de la dictadura militar, João Figueiredo, a José Sarney, en 1985. “Si fuera necesario, recibiría la banda del pueblo brasileño. Pondría allí cien obreros para que me la pasaran. No tiene que ser él [por Bolsonaro]. Pero si es cortés y civilizado, simplemente debería reconocer el resultado y llamar al vencedor”, agregó.

Seguidores del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva asisten a un evento de campaña en san Pablo Matias Delacroix - AP

Lula también dijo que esperaba que Bolsonaro no se interpusiera en el desarrollo de una eventual transición de gobierno, que es una de las preocupaciones de la campaña del PT de los últimos días.

Pero, más allá de la confianza en una victoria y las preocupaciones por el futuro inmediato, Lula aclaró que no quiere “sentarse antes de tiempo en la silla presidencial”.

Samba y cánticos

Después Lula fue trasladado hasta concentración en la Avenida Paulista –mucho más nutrida que la del cierre de campaña de la primera vuelta-, entre el ritmo de las batucadas, un desfile simulando una escola de samba, y cánticos en contra de Bolsonaro. “Tá na hora do Jair já ir embora” (“Es hora de que Jair se vaya”) era una de las más elegidas, la canción de Tiago Doidão y Juliano Maderada que se viralizó en la campaña y con más fuerza en vísperas del ballottage.

También hubo una ruidosa marcha de en motos en apoyo al expresidente, compuesta en gran parte por repartidores de aplicaciones, que cruzó la Avenida Paulista con banderas y haciendo la señal de la L con las manos.

Luiz Inacio Lula da Silva saluda a sus seguidores acompañado por el expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica y el candidato a gobernador de San Pablo, Fernando Haddad Matias Delacroix - AP

Después de la caminata, Lula tenía previsto mirar la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Atlético Paranaense en su casa en San Pablo.