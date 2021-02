Bannon creía que Trump tenía una demencia leve, según un productor de televisión

LONDRES.- El exestratega de la Casa Blanca Steve Bannon pensó que Donald Trump sufría de una demencia leve e hizo una campaña encubierta para destituirlo de su cargo mediante la enmienda 25, según un veterano productor de televisión, publicó en diario británico The Guardian.

Ira Rosen, autor de un nuevo libro de memorias sobre su trabajo para CBS, Ticking Clock: Behind the Scenes at 60 Minutes, habló con Skullduggery, un podcast de Yahoo News.

Los presentadores Michael Isikoff y Daniel Klaidman le preguntaron a Rosen sobre su relación con Bannon, que comenzó por los intentos de establecer una entrevista con el programa 60 Minutes. “Steve es un gran conversador, un gran chismoso”, dijo Rosen. “Se convirtió en una fuente para muchos medios en Washington”.

Bannon fue el estratega que ayudó a Trump a triunfar en las elecciones presidenciales para imponer una agenda nacionalista desde la Casa Blanca. Su influencia en la Casa Blanca le había valido el mote de “el Rasputín de Trump”, y lo puso en la mira del mandatario, quien lo echó en agosto de 2017, luego de chocar sistemáticamente con el sector menos populista de la administración, representado por Ivanka Trump y Jared Kushner.

Bannon volvió a entrar en la órbita de Trump a medida que se acercaban las elecciones de 2020, señala The Guardian. Después de su derrota ante Joe Biden, Trump indultó a Bannon por un cargo de fraude luego de ser acusado de defraudar a cientos de miles de donantes en una campaña para recaudar fondos para construir el muro con México en la frontera sur de Estados Unidos.

En los primeros días de la administración Trump, dijo Rosen, él “se convirtió en una especie de terapeuta” para Bannon, “holgazaneando en la oficina del jefe de gabinete, bebiendo coca-colas dietéticas ... y me contaba historias”.

En su libro, Rosen escribe que Bannon “creía que Trump sufría de una demencia leve y que existía una posibilidad real de que fuera destituido de su cargo por la enmienda 25, por la cual gabinete podía votar que el presidente ya no era mentalmente capaz de llevar cumplir con sus deberes”.

El uso de la 25a enmienda fue ampliamente discutido en toda la administración Trump y sobre todo después de los disturbios en el Capitolio del 6 de enero, cuando Trump incitó a sus partidarios a atacar al Congreso en su intento de anular las elecciones. La enmienda no fue invocada. En cambio, Trump fue absuelto en su segundo juicio político.

Rosen dijo que Bannon estaba “muy frustrado con Trump” porque lo había traicionado.

Bannon, dijo Rosen, citaba regularmente una columna de The New York Times de David Brooks, de octubre de 2017, que sostiene que algunos republicanos que visitaban la Casa Blanca sospechaban que Trump podría tener la Alzheimer, pero de todos modos lo apoyaban, según The Guardian.

“Bannon seguía diciendo esto, y quería hacer algo al respecto”, dijo Rosen. “Ahora, el secreto era que Bannon pensó locamente que podía ser presidente”, añadió.

