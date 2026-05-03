Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 3 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Trump advierte que prevé reducir "drásticamente" el número de tropas en Alemania tras polémicas declaraciones del canciller
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado, según consigó AFP, que prevé reducir “drásticamente” el número de soldados estadounidenses en Alemania, tras un primer anuncio sobre la retirada de 5.000 efectivos.
Dicha advertencia por parte del mandatario estadounidense surge después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, considerara el pasado lunes que Washington no tiene “ninguna estrategia” en Irán, y que la república islámica ha “humillado” a Washington.
Trump señaló que Estados Unidos podría reanudar los ataques a Irán
En declaraciones a periodistas, Donald Trump señaló que existe la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a atacar Irán, según consignó The Times of Israel.
Donald Trump planteó dudas sobre la propuesta enviada por Irán: "No puedo imaginar que sea aceptable"
Donald Trump señaló que pronto revisará la propuesta enviada por Irán con el objetivo de poner fin a la guerra. Sin embargo, adelantó que duda que sea aceptable.
“Aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.
Irán presentó a Estados Unidos una propuesta de 14 puntos para poner fin a la guerra
Irán respondió a Estados Unidos con una propuesta de 14 puntos, según indicó CNN. El objetivo de la misma es por fin a la guerra “en todos los frentes”, lo que incluye también a Líbano. También incluye la liberación de activos iraníes congelados, levantamiento de sanciones y generar un “nuevo mecanismo” para el estrecho de Ormuz.
Previamente el país conducido por Donald Trump había acercado un planteo que incluía nueve puntos.
Alemania y la OTAN llaman a reforzar la defensa europea ante la retirada de tropas de EE.UU.
BERLÍN.– Alemania y la OTAN apostaron este sábado por reforzar la autonomía en defensa de Europa después de que Estados Unidos anunciara la próxima retirada de 5000 soldados desplegados en ese país europeo.
La medida anunciada el viernes por el Pentágono representa un nuevo revés a las relaciones transatlánticas, deterioradas severamente desde el regreso a la Casa Blanca del mandatario republicano Donald Trump.
La cifra representa alrededor de un 15% de los 35.000 soldados estadounidenses presentes en el país europeo. Pero el ministro de Defensa, Boris Pistorius, le quitó dramatismo al asunto.
El jefe del Comando Central de EE.UU. visitó a las tropas a bordo de un buque en el Mar Arábigo
El almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central de Estados Unidos, visitó a los marineros e infantes de marina a bordo del USS Tripoli en el Mar Arábigo, según informó el ejército. Cooper “interactuó con los miembros del servicio, reconoció a los más destacados y recorrió diversas áreas del buque de asalto anfibio, incluido el Centro de Información de Combate”, indicó el Comando Central en una publicación en X, junto con fotografías de la visita.
During a trip to the region earlier today, Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander, visited Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) in the Arabian Sea. He interacted with service members, recognized top performers, and toured various spaces throughout the amphibious assault… pic.twitter.com/GVl23P7Pl6— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 2, 2026
Ataque aéreo israelí deja tres muertos en el sur del Líbano
La Agencia Nacional de Noticias (NNA) iraní informó que un ataque aéreo israelí contra la ciudad de al-Sama’iya, en el distrito de Tiro, al sur del Líbano, dejó tres muertos.
Hezbollah afirmó haber atacado a las fuerzas israelíes en el Líbano
Según un comunicado, el grupo libanés atacó con artillería una concentración de vehículos y soldados israelíes en la ciudad de Al-Bayada durante la noche. El grupo aseguró haber conseguido bajas confirmadas.
Trump habla de “tomar el control” de Cuba después de Irán y desata un duro cruce con Díaz-Canel
LA HABANA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes por la noche que su país podría asumir el control de Cuba “casi de inmediato” una vez finalizada la guerra contra Irán, en una declaración que reavivó la tensión con La Habana y abrió un nuevo frente en la política exterior de Washington.
El mandatario realizó los comentarios durante un evento en Palm Beach, Florida, al referirse al origen de uno de los invitados presentes. “Y él viene originalmente de un lugar llamado Cuba, que vamos a tomar el control casi de inmediato. Lo que haremos, al volver de Irán, es enviar uno de nuestros grandes barcos para que atraque a unos 100 metros de la costa, y ellos dirán: ‘Muchas gracias, nos rendimos’”, sostuvo.
Trump aludió específicamente al portaaviones Abraham Lincoln, que sería apostado cerca de la isla tras su regreso del despliegue en Medio Oriente.
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