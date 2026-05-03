Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 3 de mayo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado, según consigó AFP, que prevé reducir “drásticamente” el número de soldados estadounidenses en Alemania, tras un primer anuncio sobre la retirada de 5.000 efectivos.

Dicha advertencia por parte del mandatario estadounidense surge después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, considerara el pasado lunes que Washington no tiene “ninguna estrategia” en Irán, y que la república islámica ha “humillado” a Washington.