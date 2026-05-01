En qué consiste la “última propuesta” de Irán a Estados Unidos, según un analista internacional

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra ante una encrucijada estratégica de alto impacto global. Según informó el analista internacional, Andrés Repetto en diálogo con LN+, el mandatario tiene sobre su mesa una propuesta formal para ejecutar ataques de mayor envergadura contra Irán, mientras que el régimen iraní le envió a la administración norteamericana su “última propuesta” de diálogo para llegar a un acuerdo.

“Como comandante en jefe, le presentan eso sobre la mesa y tiene que decidir. Bueno, estamos esperando esa respuesta”, remarcó Repetto.

Andres Repetto en LN+

Asimismo, destacó: “Pero mientras tanto hay otra guerra que yo creo que aún es mayor, es decir, para mí lo que está pasando en Europa es el comienzo de una guerra mundial que ya tiene cuatro años, que empezó con la invasión rusa de Ucrania, se empiezan a dar otros conflictos como el del Medio Oriente”.

Según un video publicado en el sitio del poder judicial Mizan Online, el jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni Ejei sostuvo: “La república islámica nunca renunció a las negociaciones, pero efectivamente no aceptamos imposiciones”.

El funcionario subrayó que Irán “no va a abandonar para nada sus principios y valores ante este enemigo malicioso, con el objetivo de evitar la guerra o prevenir su continuación”.

Fotografía sin fecha publicada el 25 de febrero de 2015 por la página oficial de la oficina del líder supremo iraní, en la que aparece Gholamhossein Mohseni Ejehi, durante una entrevista en su despacho en Teherán (Oficina del líder supremo iraní vía AP)

Las amenazas de Rusia sobre territorio europeo: “Todo por supuesto está relacionado”

“Todo por supuesto está relacionado. Pero si bien estamos con la vista puesta en Medio Oriente, no dejemos de ver lo que está pasando en Europa, porque este conflicto se está profundizando”, sumó.

En Europa, la preocupación alcanzó niveles críticos, ya que ante la amenaza que muchos líderes regionales perciben por parte de Rusia, diversas naciones iniciaron ejercicios masivos de preparación.

En el caso de Francia, el presidente Emmanuel Macron lideró maniobras junto a otros países con un mensaje explícito, según Repetto: “Prepararse ante el ataque imprevisto de un enemigo. Todos miran hacia Rusia, no hay que dar muchas vueltas con eso”.

Emmanuel Macron YVES HERMAN - POOL

Macron impulsó el aumento de la capacidad nuclear de su nación para convertirla en un paraguas protector que disminuya la dependencia de la tecnología estadounidense. “Este ejercicio nos ha mostrado la credibilidad con los europeos a poder desarrollar una operación de esta amplitud; es un mensaje muy claro para nuestros hermanos de armas europeos”, remarcó el mandatario.

Estos ejercicios militares no son hechos aislados, ya que acciones similares se llevaron a cabo en Suecia, donde fuerzas locales trabajaron conjuntamente con la Guardia Nacional de Nueva York, “preparándose para lo que los militares y los generales europeos vienen advirtiendo hace mucho, el temor de un enfrentamiento con Rusia”, sostuvo Repetto.

La Permanencia de EE.UU. en la OTAN

Trump sostuvo una postura volátil respecto a su compromiso con la OTAN, llegando a amenazar con el retiro de tropas estadounidenses no solo de Alemania, sino ahora también de Italia y España.

“El presidente Trump ahora amenaza con sacar nada más y nada menos en momentos en que Europa teme enfrentarse con Rusia a sus fuerzas militares que están hace décadas”, explicó Repetto.

El mandatario estadounidense argumentó que, si bien existen declaraciones diplomáticas positivas, el nivel de apoyo operativo fue insuficiente o lento durante la crisis de Ucrania.