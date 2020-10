Barack Obama llama a movilizarse por Biden sin confiarse en los sondeos

El exmandatario dijo que Trump ha sido "incapaz" de tomarse en serio su rol de presidente Fuente: AFP - Crédito: Alex Edelman

FILADELFIA, Pensilvania.- El expresidente estadounidense Barack Obama hizo su primera aparición en la campaña electoral en un acto en apoyo al candidato demócrata, Joe Biden , donde disparó con munición gruesa contra el presidente Donald Trump .

Obama llamó a movilizarse por Biden sin prestar atención a los sondeos, que le resultan favorables desde hace meses, para asegurar la victoria contra Trump, quien según dijo ha sido "incapaz" de tomarse en serio su rol de presidente de Estados Unidos.

"No podemos confiarnos. No me importan los sondeos", dijo en un mitin en Filadelfia, en el estado clave de Pensilvania (nordeste)."Nuestra democracia no va a funcionar si las personas que se suponen son nuestros líderes mienten todos los días y simplemente inventan cosas. Y nos volvemos entumecidos frente a ello", añadió.

La aparición de Obama en la campaña esta semana llena un vacío dejado por Biden, que se quedó en su casa en Delaware para reuniones y preparar el debate de esta semanacon Trump en Nashville, Tennessee. Biden fue vicepresidente de Obama durante ocho años.

Por tercer día consecutivo, el candidato demócrata de 77 años no tuvo actividades públicas mientras que el presidente republicano, de 74 años, sigue recorriendo Estados Unidos.

Antes del acto de campaña, Obama, una de las mayores estrellas del Partido Demócrata, se unió a una mesa redonda con políticos negros de Filadelfia y líderes comunitarios y religiosos. "Me alegro de verlos", dijo mientras entraba aplaudido por los 15 invitados.

Debido a la pandemia, Obama habló luego en un "mitin de autos", un acto de campaña que tuvo lugar en un autocine de Pensilvania, donde instó a los demócratas votar lo antes posible en los estados donde se permite sufragar por anticipado.

Los estadounidenses votaron por adelantado a un ritmo récord este año, mientras buscan formas de reducir la exposición al coronavirus, con casi 41 millones de votos contabilizados hasta el momento de cara a laselecciones el 3 de noviembre.

"Normalmente los expresidentes no se meten demasiado en política y ciertamente nunca en la política de su sucesor", dijo a la cadena CNN David Axelrod, exasesor de Obama. "Creo que esa era su intención, pero Trump la hizo cambiar", añadió.

Trump se dirigió por su parte a Carolina del Norte, otro estado en disputa donde las encuestas de opinión muestran una carrera reñida, para un mitin a la noche.

Está previsto que Biden y Trump se encuentren en su segundo y último debate mañana a la noche, lo que le dará al republicano la oportunidad de cambiar la trayectoria de la carrera.

