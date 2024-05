Tras siete años de denuncias, detuvieron a una acosadora serial de mujeres en Venezuela

Escuchar

Rebeca García fue detenida en las últimas horas en Venezuela, acusada de acosar sexualmente a mujeres durante siete años en la localidad de El Hatillo, al sureste de Caracas. Numerosas mujeres habían denunciado en redes sociales que la agresora enviaba mails y hasta se presentaba en sus hogares para atormentarlas.

García, de 33 años, desde 2017 acechaba a sus víctimas yendo a sus casas, a sus autos y enviaba cataratas de mensajes de texto y mails. También escribía con graffiti los nombres de usuario de las denunciantes. La Fiscalía local ordenó finalmente su detención.

Inquietantes videos y capturas muestran a la mujer subiéndose encima de los autos, enviando amenazantes mails y presentándose en varias casas de la localidad mencionada.

Una de las denunciantes que causó relevancia fue el de Anny de Trindade, una comunicadora social que reveló en sus redes sociales el acoso que estaba sufriendo desde hace años y reclamó que la Justicia venezolana actúe.

“Estoy harta del acoso sexual de Rebeca Garcia y estoy harta que la ley la proteja solo por ser mujer. Rebeca es una mujer que ha dedicado su vida en acosar mujeres inocentes”, insistió Trindade.

“Desde el 2020 aproximadamente, está mujer me ha llamado de diferentes números de teléfono, escrito por Instagram, insiste en mandarme regalos a mi trabajo e incluso me dejo un graffiti de Bello Monte”, continuó. Los mails recibidos tienen mensajes sexuales y amenazas.

Jamás pensé que tendría que hacer este hilo. Pero creo que llegó el momento: Estoy harta del acoso sexual de Rebeca Garcia y estoy harta que la ley la proteja solo por ser mujer.



Rebeca es una mujer que ha dedicado su vida en acosar mujeres inocentes. — Anny De Trindade (@ADeTrindade) May 6, 2024

Según publicaron medios locales, otra denunciante que se hizo relevante en redes sociales fue Coco Aguirre, que compartió videos de García subiéndose a su auto estacionado dentro del complejo donde vive. “Me ha acosado por más de siete años, acoso que ha llagado hasta la puerta de mi casa invadiendo mi espacio seguro”, escribió en X.

Asimismo, aclaró: “Yo jamás he tenido una relación ni amistosa y mucho menos amorosa con Rebeca García. Rebeca es 5 años mayor que yo y estudiamos en el mismo colegio y jamás en lo poco que pudimos coincidir hablé con ella. El acoso de Rebeca hacia mi inició a la par con una amiga, quien tuvo que irse del país por la situación. Empezó averiguando donde vivíamos, nuestros números de teléfono, nuestros correos”.

“En 2020, año de la pandemia, el acosó de Rebeca incrementó. Vino casi diariamente a mi edificio, llenó de graffitis toda mi calle con mi nombre, mi apellido, mi usuario. Mandaba motorizados a entregarme cosas. Cientos de mensajes diarios. Se creó cuentas con mi nombre”, agregó en un extenso hilo de X contando todo lo sucedido.

Videos de Rebeca cuando entró en mi edificio y se montó en el capó y techo de mi carro: pic.twitter.com/vczC7Me3bc — Couquirou (@cocoaguirre) May 7, 2024

Aguirre también denunció que se acercó a la Policía, pero aseguró que le dijeron que todavía García no había cometido ningún crimen. Así, decenas de mujeres comenzaron a compartir sus relatos, fotos y videos del acoso que estaban sufriendo por parte de García. Una de las primeras en denunciar fue la youtuber e influencer Dani Barranco, que ya hace cuatro años alertó sobre su situación. En estos últimos días volvió a referirse el tema dada la relevancia que estaba adquiriendo: “Cada vez que me he sentado con una autoridad a exponer el caso, me han dicho que no se puede hacer nada porque es mujer”.

Finalmente, en estos últimos días el fiscal Tarek William Saab indicó que se designó a fiscales a nivel nacional para investigar a García y a su hermano Francisco, también implicado en el caso, “por los delitos de Promoción o Incitación al Odio, Exhibición de Pornografía de Niños, Niñas y Adolescentes y Agavillamiento”.

#AHORA



acordada Orden de Aprehensión, solicitada por el @MinpublicoVEN, contra Rebeca Garcia y su hermano Francisco García, por los #Delitos de Promoción o Incitación al Odio, Exhibición de Pornografia de Niños, Niñas y Adolescentes y Agavillamiento



dichos #aberrados en… pic.twitter.com/U4xFyVTUqC — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) May 8, 2024

“Dichos aberrados en complicidad acosaban a multiplicidad de víctimas (mujeres y niños), hostigándolas, tomándole fotos intimas y amenazándolas de muerte, generando zozobra a la población”, agregó el fiscal.

LA NACION