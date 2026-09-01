Bessent presiona al Banco Central de Japón para que “haga lo correcto” con su política monetaria

ASHEVILLE, Carolina del Norte.- Un mes después de una inusual intervención de Estados Unidos para apuntalar el yen, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dejó claras esta semana las condiciones: acelerar las subas de tipos de interés y abandonar las ideas que considera obsoletas sobre grandes estímulos económicos.

A finales de julio, Bessent y la ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, tomaron la medida extraordinaria de coordinar una intervención conjunta en los mercados de divisas. Esta acción fortaleció temporalmente el yen, que había caído hasta 164 por dólar.

En opinión de Bessent, el yen se había devaluado demasiado. Esto estaba empeorando la inflación en Japón, pero también representaba un problema para su jefe, el presidente Donald Trump, quien ha sostenido que la debilidad del yen japonés perjudica a los exportadores estadounidenses.

Scott Bessent brinda una rueda de prensa en la cumbre de ministros de Finanzas del G20 MELISSA SUE GERRITS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En declaraciones a Reuters, Bessent mostró poco interés esta semana en otra incursión en el mercado ya que los recientes movimientos del yen no fueron desordenados. En cambio, expresó su esperanza de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, “haga lo correcto” en materia de política monetaria para combatir la debilidad del yen.

Si bien ya se esperaba que el Banco de Japón subiera los tipos en septiembre ante el aumento de la inflación, los comentarios de Bessent lo obligan a hacerlo y lo presionan para que intensifique las subas en el futuro.

“La intervención conjunta de julio fue un mensaje de Bessent a Japón para que tome medidas enérgicas contra la inflación”, afirmó Izuru Kato, economista jefe de Totan Research. “Japón se enfrenta a una crisis monetaria que se está volviendo difícil de controlar sin la ayuda de Estados Unidos. Para un país así, incluso una suba de tipos cada tres meses podría ser demasiado lenta”.

Un yen débil ha impulsado los precios de las importaciones y la inflación general, causando quebraderos de cabeza a los responsables políticos japoneses al aumentar el costo de vida de los hogares.

Para Washington, unas subas de tipos demasiado lentas por parte del BOJ y una política fiscal laxa podrían provocar una venta masiva de yenes y bonos del gobierno japonés, lo que podría desestabilizar los mercados financieros y tener repercusiones en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, algo que Washington quiere evitar.

La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, junto al secretario del Tesoro, Scott Bessent (Archivo) - - JAPAN POOL / JIJI PRESS

Un funcionario del Tesoro estadounidense declaró a la emisora ​​pública japonesa NHK que Bessent se reunió con Ueda el domingo y le insistió en la necesidad de subir los tipos de interés.

La presión de Washington aumenta a medida que las ganancias del yen se han desvanecido rápidamente en el mes transcurrido desde la intervención, y la moneda ha retrocedido al nivel simbólicamente importante de 160 yenes por dólar. Analistas y economistas afirman que se necesitará un cambio de política significativo para fortalecer la moneda de forma más permanente.

Más subas a la vista

Incluso sin la presión estadounidense, el BOJ ha dado señales de que se está preparando para una suba de tipos a corto plazo ante la creciente presión inflacionaria.

“Es probable que la inflación al consumidor se acelere dada la presión ejercida por los precios al productor. De ser así, el BOJ debe actuar”, afirmó una fuente. Sin embargo, con una suba prevista para septiembre ya confirmada, el BOJ podría tener que comprometerse a aumentos más rápidos para aliviar la presión a la baja sobre el yen.

“Los tipos de interés reales de Japón son claramente demasiado bajos”, dijo Naoyuki Shinohara, exdiplomático especializado en divisas. “Una o dos subas más no serán suficientes para revertir la tendencia bajista del yen”.

La primera ministra japonesa Sanae Takaichi habla durante una conferencia de prensa en la sede de su oficina, en Tokio (Archivo) David Mareuil - Pool Anadolu Agency

Oxford Economics indicó que ahora prevé que el BOJ suba los tipos en septiembre y diciembre de este año, seguidos de una tercera suba en abril de 2027, un ritmo más rápido del previsto inicialmente. “El costo económico y político de decepcionar a los mercados y a Estados Unidos se ha vuelto demasiado grande para que el Banco de Japón y el gobierno lo ignoren”, afirmó en un informe Shigeto Nagai, jefe de economía japonesa en Oxford Economics.

Para la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, el mensaje más contundente fue quizás el llamado de Bessent a poner fin a la Abenomics, una combinación de estímulo monetario masivo, gran gasto y una estrategia de crecimiento implementada en 2013 para acabar con la prolongada deflación.

Tras haber vencido la deflación, Japón debería “relajarse y disfrutar del éxito de la Abenomics y dejar que siga su curso”, declaró Bessent a Reuters sobre la política fiscal de ese país; lo que algunos analistas interpretaron como una crítica al enfoque fiscal expansivo de Takaichi.

“Es un mensaje al gobierno de Takaichi para que evite una política fiscal excesivamente expansiva”, declaró un funcionario del gobierno japonés. “Los comentarios sugieren que Estados Unidos está aumentando su presión sobre la política japonesa”, afirmó otro alto funcionario. Ambos hablaron bajo condición de anonimato.

EE.UU. está muy pendiente de las tasas de interés y la política monetaria japonesa KENTARO TAKAHASHI / GETTY

Seguidora de la Abenomics, Takaichi ha presentado un ambicioso plan de gasto destinado a impulsar la inversión en sectores de crecimiento y mitigar el impacto del aumento del costo de vida en los hogares.

El énfasis en el gasto público ha inquietado a los inversores y ha elevado los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a máximos de tres décadas, lo que podría tener repercusiones en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

“La mejor manera de apuntalar el yen sería que la administración Takaichi transmitiera un mensaje claro comprometiéndose con una reforma fiscal”, afirmó Shinohara. “Pero la probabilidad de que esto ocurra es muy baja”.

Personas cercanas a las interacciones entre los interlocutores de los dos países, el secretario del Tesoro y la ministra de Finanzas –quienes han mantenido aproximadamente una docena de conversaciones– afirman que mantienen una relación cordial. Sin embargo, provienen de ámbitos diferentes. Él era un inversor del sector privado que históricamente ha defendido las políticas de libre mercado. Ella era una burócrata con larga trayectoria, más cómoda con la intervención estatal. Ambos aseguran saber qué es lo mejor para la economía japonesa.

Agencia Reuters y diario The New York Times