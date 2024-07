Boeing acepta el acuerdo y se declarará culpable de fraude en la investigación de EE.UU. por los accidentes con el 737 Max

Escuchar

NUEVA YORK.- Boeing aceptó declararse culpable de un delito de conspiración para cometer fraude con el fin de resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionada con dos accidentes mortales del 737 MAX, dijo el Gobierno en una presentación judicial a última hora del domingo.

La declaración, que requiere la aprobación de un juez federal, convertiría al fabricante de aviones en un delincuente convicto. Boeing también pagará una multa penal de 243,6 millones de dólares, agregó el Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés) en un documento presentado ante un tribunal federal en Texas que proporcionó una visión general del acuerdo en principio.

La acusación se relaciona con dos accidentes de 737 MAX en Indonesia y Etiopía durante un período de cinco meses en 2018 y 2019 que mataron a 346 personas y llevaron a las familias de las víctimas a exigir que Boeing se someta a un juicio. Una declaración de culpabilidad amenaza potencialmente la capacidad de la compañía para obtener lucrativos contratos gubernamentales con entidades como el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la NASA, aunque podría solicitar exenciones.

Boeing quedó expuesta a un proceso penal después de que el Departamento de Justicia determinara en mayo que la empresa había incumplido un acuerdo de 2021 relativo a los accidentes mortales . Sin embargo, la declaración de culpabilidad evita a Boeing un juicio polémico que podría haber expuesto muchas de las decisiones de la empresa que condujeron a los accidentes mortales del avión MAX a un escrutinio público aún mayor. También facilitaría a la compañía, que tendrá un nuevo consejero delegado a lo largo de este año, intentar seguir adelante mientras busca la aprobación para su planeada adquisición de Spirit AeroSystems. Un portavoz de Boeing confirmó que había “llegado a un acuerdo de principio sobre los términos de una resolución con el Departamento de Justicia”.

El fabricante de aviones también acordó invertir al menos 455 millones de dólares en los próximos tres años para reforzar sus programas de seguridad y cumplimiento de la normativa, según el expediente. El Departamento de Justicia designará a un supervisor externo para vigilar el cumplimiento de las normas por parte de la empresa. El supervisor tendrá que presentar públicamente al tribunal informes anuales sobre los progresos de la empresa. Boeing también cumplirá un periodo de prueba, durante el cual se compromete a no infringir ninguna ley, hasta el final del mandato de tres años del supervisor. El 30 de junio, el Departamento de Justicia ofreció a Boeing un acuerdo de culpabilidad y le dio de plazo hasta el final de la semana para aceptarlo o enfrentarse a un juicio por conspiración para defraudar a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en relación con una función de software clave vinculada a los accidentes mortales.

La presión del Departamento de Justicia para acusar a Boeing ha agravado la crisis en la que se encuentra inmersa desde que, en enero, otro accidente en vuelo pusiera de manifiesto los continuos problemas de seguridad y calidad del fabricante de aviones. Un panel voló de un nuevo Boeing 737 MAX 9 durante un vuelo de Alaska Airlines el 5 de enero, justo dos días antes de que expirara el acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2021 que había protegido a la empresa de ser procesada por los anteriores accidentes mortales.

Hoy se cumplen 5 años del accidente del vuelo ET 302 de Ethiopian Airlines.



El Boeing 737 MAX 8, con registro ET-AVJ, se estrelló minutos después de despegar de Addis Ababa rumbo a Nairobi.



Las 157 personas a bordo fallecieron. pic.twitter.com/Ykp8KEpPXZ — Vuelos y Spotters ✈ (@SpottersArg) March 10, 2024

Boeing se enfrenta a una investigación penal separada en curso sobre el incidente de Alaska. El acuerdo sólo cubre la conducta de Boeing antes de los accidentes mortales y no protege al fabricante de aviones de otras posibles investigaciones o cargos relacionados con el incidente de enero u otras conductas.

Boeing se declarará culpable de declaraciones falsas a sabiendas ante la FAA por haber ampliado una función clave del software utilizado en el MAX para funcionar a baja velocidad. El nuevo software ahorraba dinero a Boeing al requerir una formación menos intensiva de los pilotos. El Sistema de Aumento de las Características de Maniobra es una función de software diseñada para empujar automáticamente la punta del avión hacia abajo en determinadas condiciones. Estuvo vinculado a los dos accidentes que llevaron a la FAA a inmovilizar el avión durante 20 meses, una acción que costó a Boeing 20.000 millones de dólares y que el Gobierno levantó en noviembre de 2020.

Como parte del acuerdo, el consejo de administración de Boeing se reunirá con los familiares de los fallecidos en los accidentes del MAX, según el expediente.

A principio de mes, cuando se conoció la oferta de la Justicia, las familias lo interpretaron como una especie de “trato preferencial” ya que no obligaba a Boeing a admitir responsabilidad por la muerte de las 346 personas que fallecieron en los dos siniestros, según indicó el letrado a The Guardian y The New York Times.

“Las familias se opondrán enérgicamente a este acuerdo de culpabilidad”, prometió Cassell, quien añadió: “La memoria de 346 inocentes asesinados por Boeing exige más justicia que esto”.

