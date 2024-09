Bolivia: Luis Arce denuncia que Evo Morales “prepara un golpe de Estado” en su contra para imponer su candidatura presidencial

Escuchar

LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó este domingo al exmandatario Evo Morales de intentar un golpe de Estado con marchas y bloqueos viales que el líder cocalero convocó desde el martes en reclamo de soluciones a la escasez de combustibles.

En un discurso televisado, Arce dijo que el expresidente que gobernó entre 2006 y 2019 de intentó acortar su mandato y orquestó hoy un bloqueo con el objetivo de convertirlo en un “golpe de Estado” en su contra para “imponer” su candidatura presidencial “por las buenas o por las malas”.

“Tengo la responsabilidad histórica de denunciar ante el país y el mundo lo que puede pasar en los próximos días en Bolivia por culpa de usted [Evo Morales]. En los próximos días se iniciará una marcha para luego pasar al bloqueo de calles nacional, que terminará con un intento de golpe de Estado contra un gobierno popular, es algo de lo que tarde o temprano habrá que rendirle cuentas a nuestro pueblo”, dijo Arce.

“No incendies nuestro país con tus acciones que distan mucho de lo que pregonas con palabras. No empobrezcas la economía ni quites al alimento de las empresas, de las familias bolivianas con bloqueos nacionales”, indicó el mandatario boliviano. ”Nos estas amenazando (...) con paros y bloqueos, porque quieres hacer lo que la Constitución del estado no te permite: volver a habilitarte como candidato”, agregó Arce.

El líder de izquierda estaba rodeado de sus seguidores en el mensaje grabado en la sede de gobierno y dirigido íntegramente a Morales. Arce dijo que, desde 2020, el expresidente se ha dedicado a preparar su candidatura, intentando boicotear su gobierno y presentarse como un “salvador” de la patria para “permanecer en el poder otros 14 años o más”.

Los sectores fieles a Morales anunciaron para el martes una marcha que partirá de la población de Caracollo a 190 kilómetros al sureste de La Paz con la finalidad de reclamar por la situación económica, la falta de dólares y combustibles además de evitar la “proscripción” del Movimiento al Socialismo (MAS). Algunos sugieren que también es una manifestación de apoyo a la nueva candidatura de Morales. Esta movilización fue ratificada por Morales este domingo.

Asimismo, los indígenas aimaras ‘ponchos rojos’ decidieron instalar un bloqueo este lunes en las rutas que conectan a La Paz con el resto del país para pedir la renuncia de Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, a quienes acusan de “dividir” a las organizaciones sociales.

La respuesta de Evo

Este lunes, Morales utilizó sus redes sociales para condenar los dichos de Arce: “El presidente Arce no solo está desesperado, sino también confundido”. Además, indicó que su mensaje solo busca “manipular la opinión pública” y lo acusó de querer “descuartizar el poder político de los pueblos”. A modo de cierre, afirmó que él no es el convocante de estas marchas y medidas de fuerza, sino que “es la respuesta de un pueblo cansado de un gobierno inconsciente, que ha mantenido un silencio absoluto frente a la crisis, la corrupción y la destrucción de la estabilidad que alcanzamos durante el proceso de cambio”.

Morales y Arce han estado en conflicto desde finales de 2021 debido a desacuerdos sobre la administración del Estado, un problema que se ha intensificado con la necesidad de actualizar la dirección nacional del MAS. Las facciones que apoyan a ambos líderes no han logrado llegar a un consenso al respecto. Aunque los grupos sociales que respaldan a cada líder convocaron varias reuniones del MAS, la autoridad electoral no las ha reconocido hasta que se organice un encuentro consensuado entre las facciones oficialistas.

Los seguidores de Morales lo han propuesto varias veces como “candidato único” para las elecciones de 2025, mientras que el grupo leal a Arce busca renovar la dirección del MAS y cuestiona la candidatura de Morales. El ex mandatario manifestó en reiteradas oportunidades su intención de postularse para las próximas presidenciales, pero el actual presidente aún no ha confirmado una nueva postulación. El influyente líder indígena está inhabilitado por la justicia para postularse de nuevo, pero aun así intenta, con el apoyo de un ala de su partido, revertir el impedimento mediante presión popular y la elección de nuevos jueces electorales que revisen el fallo en contra.

