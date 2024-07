Tensión en Bolivia: violentos enfrentamientos entre partidarios de Evo Morales y de Luis Arce por desacuerdos con la ley electoral

Escuchar

LA PAZ.- La mañana de este miércoles se registraron violentos choques en la plaza Abaroa, de La Paz, frente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, entre partidarios del expresidente Evo Morales y los del actual mandatario, Luis Arce, en las que resultó herido de un piedrazo en el rostro el alcalde de La Paz, Iván Arias -que apoya al gobierno-, mientras en el TSE se discutía el mecanismo electoral para las elecciones generales de 2025.

Este es el momento en el que agreden con una pedrada al alcalde de La Paz, Iván Arias, en la plaza Abaroa, en medio de la tensión entre “arcistas” y “evistas” del MAS. Video: Alcaldía de La Paz pic.twitter.com/3n8p3wPfXC — Correo del Sur (@correodelsurcom) July 10, 2024

Los simpatizantes del jefe de Estado saliente, que aspira a la reelección, se enfrentaron con los de Evo, que busca una nueva candidatura.

Las imágenes transmitidas por la Agencia de Noticias Fides mostraron peleas y lanzamientos de objetos y petardos entre las militantes “evistas” y “arcistas” al margen del encuentro entre 11 partidos bolivianos fijado para discutir las modalidades de elección del próximo candidato.

Evo Morales llega a la Plaza Abaroa de La Paz (Photo by AIZAR RALDES / AFP) AIZAR RALDES - AFP

En diálogo con la prensa, el alcalde Arias explicó la situación en la que recibió el piedrazo. “Me informaron que estaban destruyendo la plaza Abaroa. Fui con el espíritu de pedirles que hagan su manifestación, pero sin destrozar una plaza en la que invertimos mucho dinero para remodelar, que ahora es un punto de unión de los paceños, la más linda que tenemos ahora. No esperé encontrarme con tanto odio, con tanta intransigencia. Ni siquiera dejaron hablar y me empezaron a tirar piedras. Una de ellas me llegó a la cabeza”, señaló.

🇧🇴#Bolivia - Se reportaron enfrentamientos entre seguidores del presidente Arce y partidarios de Evo Morales en la capital La Paz pic.twitter.com/BmFxJp9lpB — DatoWorld (@DatosAme24) July 10, 2024

“Con ese nivel de odio, estos señores quieren gobernar, con ese nivel de agresión, quieren sangre”, agregó en referencia a los partidarios de Evo Morales.

Una partidaria de Evo Morales grita frente al Tribunal Supremo Electoral. (Photo by AIZAR RALDES / AFP) AIZAR RALDES - AFP

El desencadenante de la violencia fue el anuncio del TSE de permitir a las organizaciones sociales cercanas al expresidente Morales participar en la reunión, pero sin derecho a voto debido a que supuestamente está inhabilitado por una decisión del Tribunal Constitucional de Bolivia.

Evo en la reunión en la que se discutió la próxima ley electoral (Photo by Handout / Bolivia's Supreme Electoral Tribunal / AFP) HANDOUT - Bolivia's Supreme Electoral Trib

Protagonista desde el año pasado de una mano dura con Arce por el control del partido, Morales acusa al ex aliado de querer excluirlo de las elecciones y obstaculizar la aprobación de las primarias.

La llamada “Declaración por la Democracia”, firmada por 11 partidos en el TSE, no fue rubricada por los partidarios de Evo.

Agencias ANSA y AP

LA NACION