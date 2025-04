Las tapas de los diarios del mundo tras los nuevos aranceles que impuso Trump

Los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el incremento de aranceles para las exportaciones hacia su país, con un piso global de 10%, estuvieron en las portadas de los diarios más importantes del mundo. Mientras que los productos argentinos tendrán que pagar la tasa básica, el líder republicano definió que se aplicará 34% a los productos chinos y 20% a los europeos, entre la lista de 185 naciones afectadas.

Estados Unidos

En Estados Unidos, The New York Times abrió su edición papel con una foto de Trump de espaldas mientras daba su conferencia de prensa el miércoles por la tarde, cuando hizo el anuncio desde la Casa Blanca. “Trump lanza un nuevo y vasto arsenal de tarifas globales”, tituló ese medio y acotó: “Dice que restablecerá la justicia mientras ataca a adversarios y aliados”.

La tapa de The New York Times

También en su país, The Washington Post indicó en su principal titular: “Trump ordena una tarifa de 10% para todas las importaciones” . Sumó una imagen del mandatario con la carpeta en la que mostró gráficos durante su alocución.

La tapa de The Washington Post

En tanto, The Wall Street Journal, enfocado en economía y negocios, presentó la noticia con una foto destacada de Trump con la lista en sus manos de cada uno de los países y las tasas que les corresponderán. “Trump impone aranceles generales a las importaciones”, escribieron desde ese medio como título principal y sumaron otro artículo crítico de la decisión oficial: “Con el nuevo régimen comercial, Estados Unidos pretende terminar con la era de la globalización”.

La tapa de The Wall Street Journal

Inglaterra

Una de las tapas más llamativas de la jornada fue la de The Economist, que tiene sede en Londres y se encarga de analizar la economía sobre todo a nivel global. Desde la publicación eligieron como fondo un color amarillo chillón y presentaron la tapa así, en letras negras: “Día de la ruina” . Fue una ironía y un paralelismo con el “Día de la liberación” que promocionó Trump. “Cómo limitar el daño global”, sumaron como bajada y además ofrecieron un artículo sobre cómo el lema de Trump, MAGA [por Make America Great Again, es decir, Hagamos a Estados Unidos grande de vuelta] puede “ayudar” a China.

Incluyeron asimismo una caricatura del republicano con su tradicional traje azul y su corbata roja, serruchando las fronteras, parado sobre un dibujo de su país. Y sumaron en el texto: “Donald Trump ha cometido el error económico más profundo, dañino e innecesario de la era moderna”.

La tapa de The Economist

El diario The Times escribió “Trump aumenta los aranceles” y agregó: “Las importaciones británicas fueron golpeadas con la tarifa básica de 10%. La Unión Europea enfrenta 20%. Las nuevas tasas comenzarán a aplicarse el sábado”.

La tapa de The Times

Por su parte, The Guardian le dedicó un lugar relevante a la muerte del reconocido actor Val Kilmer, pero en su titular principal también se refirió a las medidas del presidente estadounidense. “Trump golpea al Reino Unido con aranceles de 10% mientras Estados Unidos desata una guerra comercial global” , marcaron y acotaron: “El presidente promete una ‘nueva era dorada para Estados Unidos’ en un discurso combativo”. También incorporaron la imagen de Trump con la tabla de países.

La tapa de The Guardian

España

En España, el diario El Mundo indicó: “Trump desata una vorágine de aranceles contra el orden global”. Además, planteó que de esta manera “liquida el sistema mundial de colaboración de los últimos 80 años”.

Mientras, El País presentó así la novedad: “Trump detona la guerra comercial”. Asimismo, este último medio señaló “El presidente de Estados Unidos presenta su muro proteccionista ” y dijo que el republicano había incurrido en “falsedades sobre las trabas que le ponen otros países” durante su discurso.

La tapa de El Mundo

La tapa de El País

Francia

En Francia, Le Monde no llegó a incluir en su tapa de papel el tema, mientras que Le Figaro, el de más años de tirada nacional, le dio el lugar más relevante. “Guerra comercial: el mundo en shock”, destacaron como titular principal.

La tapa de Le Figaro

Italia

Il Messaggero y la Reppublica, los dos de Italia, también abrieron con este tema. El primero fue con un título informativo: “Trump, aranceles de 20% a la Unión Europea”. Mientras que el segundo le dio otra lectura: “Aranceles, el golpe de Trump”. Además, la Reppublica sumó en su portada un análisis sobre las tarifas: Declaración de guerra.

La tapa de Il Messaggero

La tapa de La Repubblica

Brasil

En Brasil, O Globo dijo que Trump “rediseñó el orden del comercio global” y que implementó una tasa de 10% para Brasil. Al igual que la Argentina, el país gobernado por Luis Inácio Lula da Silva deberá pagar por la entrada de sus productos el arancel básico.

“El paquete de medidas con miras a China fuerza a una reorganización económica mundial e incorpora riesgos a los países de la Unión Europea”, sumaron desde ese medio.

La tapa de O Globo

En Folha de S.Paulo el titular fue: “Trump graba a Brasil en 10% e intensifica la guerra comercial con China y Europa”.

La tapa de Folha de S.Paulo

Asia

En Asia, The Times of India llegó a escribir un recuadro sobre el tema en la parte superior de su edición web, mientras que The Japan Times, que depende de The New York Times, abrió con una nota firmada y titulada así: “Japón tiene algunas cartas que jugar en la guerra comercial”.

La tapa de The Times of India

La tapa de The Japan Times

LA NACION

