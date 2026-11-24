Brasil cumplió e incluso superó sus compromisos internacionales de reducción de emisiones y deforestación, pero sufre las consecuencias de la falta de responsabilidad de otros países frente al cambio climático, según denunció este miércoles el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes.

“No estamos aislados en el mundo. Si bien la deforestación en la Amazonia ha disminuido un 50 por ciento y en el Cerrado y en el Pantanal un 60 por ciento, en Brasil sufrimos las consecuencias de la irresponsabilidad de gobiernos extranjeros, en otros continentes”, declaró Góes durante el programa estatal Bom Dia, Ministro.

El funcionario sostuvo que Brasil es posiblemente el único país que ha superado los objetivos establecidos en las conferencias internacionales en materia de reducción de emisiones y deforestación, por lo que consideró que cuenta con “legitimidad para exigir mayores compromisos a las principales potencias mundiales”, consignó Xinhua.

“El presidente Luiz Inácio Lula da Silva llega a las conferencias con mucha legitimidad, con la cabeza erguida, para exigir a las grandes potencias mundiales que asuman su responsabilidad. Pero somos afectados por esta falta de control a nivel mundial”, afirmó.

Góes subrayó, no obstante, que la responsabilidad de otros gobiernos no exime a Brasil de adoptar medidas propias para prevenir y enfrentar los efectos de los fenómenos climáticos extremos.

La situación

Brasil enfrenta actualmente varias situaciones de emergencia relacionadas con fenómenos climáticos.

Según datos del Ministerio de Integración y Desarrollo Regional, Santa Catarina cuenta con 64 reconocimientos federales vigentes de calamidad pública debido a las lluvias, que afectan al menos a 60 municipios.

En Amazonas, hay 73 reconocimientos federales de emergencia por incendios y sequías en 49 municipios, mientras que en Pará, 106 municipios se encuentran en situación de emergencia, la mayoría de ellos debido a incendios forestales.

El Niño

Por otro lado, una ola de fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño que azota desde hace varios días el sur de Brasil ha causado seis muertos esta semana, informó este miércoles el cuerpo de bomberos del estado de Paraná.

La región fue golpeada la semana pasada por una tormenta con vientos de más de 100 kilómetros por hora que arrasó la pequeña ciudad de Tupanciretã, de unos 20.000 habitantes, y ahora enfrenta inundaciones en varios municipios.

El lunes una pareja de ancianos murió ahogada en su vivienda cerca de Curitiba, la capital de Paraná.