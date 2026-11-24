Un turista estadounidense de 46 años murió tras ser estrangulado por el exluchador italiano de artes marciales mixtas (MMA), Frank Eric Marques, mejor conocido como “Frank el Tanque” en un hotel de Bangkok, Tailandia, según informó el medio local The Pattaya News.

El episodio ocurrió durante la mañana del domingo 22 de noviembre en el establecimiento Tim Place, ubicado en la zona de Phra Khanong, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del hotel.

Un exluchador de MMA ahorcó y mató a un turista estadounidense tras una discusión en un hotel de Bangkok

La víctima fue identificada como Kalif Edward Harper, oriundo del estado de Michigan. Según la investigación preliminar de la policía tailandesa, todo comenzó cuando el hombre descendió a la recepción para presentar una queja por ruidos provenientes de otros pisos.

Mientras esa discusión se desarrollaba en el lobby, el exluchador de MMA y excinturón negro de jiu-jitsu brasileño, atravesó ese espacio para dirigirse a los ascensores. Según muestra un video difundido en redes, Harper increpó al luchador mientras este se disponía a subir al ascensor.

Las grabaciones muestran que Marques, sin entender la situación, le preguntó: “¿Me estás hablando a mí?”. La tensión escaló rápido. De acuerdo con los testimonios, Harper, lo desafió a salir del edificio.

Las imágenes sugieren que el italiano intentó evitar la confrontación y regresó al ascensor. Sin embargo, Harper impidió el cierre de las puertas, las abrió con fuerza y tomó a Marques del cuello para sacarlo nuevamente al vestíbulo.

Frank Eric Marques, de 39 años, campeón italiano de MMA conocido como "Frank the Tank"

El enfrentamiento derivó en un forcejeo frente al mostrador del hotel. Rápidamente el luchador logró imponerse y redujo a su adversario mediante una maniobra de inmovilización que incluyó una llave de estrangulamiento.

Personal del hotel alertó de inmediato a los servicios de emergencia, que llegaron al lugar y le practicaron maniobras de reanimación. Pese a los esfuerzos, el hombre fue declarado muerto.

Tras el incidente, Marques permaneció en el lugar y esperó la llegada de las autoridades. Según declaró a los agentes, actuó en defensa propia después de haber sido agredido por el turista estadounidense. Sin embargo, la fiscalía decidió avanzar con cargos de homicidio doloso aludiendo a su entrenamiento.

Mientras avanza la investigación, el cuerpo de la víctima fue enviado a realizar los estudios forenses correspondientes. Paralelamente, la policía coordinó con la Embajada de Estados Unidos en Bangkok para notificar formalmente a los familiares de Harper.