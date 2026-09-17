Brilló en American Idol pero ahora está acusado de asesinar a su esposa a traición: “Alguien entró a mi casa y le disparó”

“Amo a mi esposa más que a nada”, fueron las palabras que Caleb Flynn utilizó en 2013 para referirse a su compañera de vida en medio de una entrevista tras darse a conocer su participación en American Idol, el famoso reality estadounidense en el que jóvenes se presentan en audiciones musicales. Hoy, la situación del hombre de 40 años que se identificaba como “cantante pastoral” es otra: se encuentra en el banquillo de los acusados por haber asesinado a Ashley, su esposa, durante la madrugada del 16 de febrero.

Caleb Flynn está acusado de asesinar a su esposa (Foto: Facebook Ashley Flynn)

Eran las 2:30 de la mañana cuando el teléfono de emergencias sonó con una llamada desesperada. Del otro lado de la línea estaba Flynn, quien aseguraba que un intruso había ingresado al domicilio de la pareja —ubicado en Tipp City, Ohio— y le había disparado a su mujer en medio de un violento robo. Sin embargo, cuando los oficiales y los peritos forenses llegaron a la escena del crimen, los indicios empezaron a contradecir la versión del exconcursante.

Caleb Flynn en su audición para American Idol

Con el correr de las horas, la coartada del asalto comenzó a desmoronarse por completo. La policía científica detectó inconsistencias clave en el relato de los hechos: ninguna de las entradas de la vivienda presentaba signos de haber sido forzadas y los objetos de valor de la pareja permanecían intactos en su lugar.

A medida que los investigadores profundizaron en las pericias, los informes balísticos y las pruebas materiales terminaron por comprometer de manera directa al sospechoso. Lo que al principio parecía ser un trágico asalto se transformó repentinamente en una investigación formal por homicidio agravado y manipulación de evidencia, lo que dejó definitivamente atrás los aplausos y las luces de los escenarios musicales para dar paso a un escalofriante proceso judicial.

Caleb Flynn se hizo conocido en 2013 por presentarse en American Idol

Tras ser detenido por las autoridades locales, el exconcursante se declaró no culpable de los cargos formulados en su contra, mientras su defensa legal cuestionó la rapidez con la que los fiscales avanzaron. Pese a sus declaraciones públicas de inocencia y los pedidos de libertad bajo fianza para cuidar de sus hijas, el caso continuó avanzando en los tribunales del condado de Miami.

Para quienes conocían a la víctima —una querida profesora de vóley—, el impacto fue devastador. Amigos y allegados recordaron su calidez humana y el constante apoyo que le brindó a Flynn durante sus años en la música, lo que incrementó la conmoción pública ante un desenlace tan trágico.

El proceso judicial contra Caleb Flynn comenzó este jueves 17 de septiembre. Según informó CNN, en esta primera jornada, la atención se centra en la selección del jurado y en los alegatos iniciales de ambas partes, donde la fiscalía expondrá su teoría principal de que el acusado montó un falso robo tras dispararle a su pareja, mientras las hijas menores de ambos dormían en la residencia familiar.

Caleb Flynn abrazando a su suegra mientras las fuerzas del orden investigan el asesinato de su esposa (Foto: Departamento de Policía de Tipp City)

Por su parte, la defensa buscará sostener la declaración de no culpabilidad, intentando derribar las pruebas balísticas y los indicios materiales presentados por los investigadores. El debate legal promete prolongarse durante las próximas semanas con testimonios clave que incluirán el análisis de las comunicaciones y la exposición de los hechos que transformaron una aparente tragedia en un proceso por homicidio agravado.