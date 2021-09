Cambio climático: el preocupante aumento de los días de más de 50º y los retos sin precedentes que representa para la vida en la Tierra

El número de días de calor extremo por año, cuando las temperaturas alcanzan los 50º C, se ha duplicado desde 1980, según un estudio de la BBC. También se registran esas temperaturas en cada vez más áreas del mundo, lo que representa un reto sin precedentes para nuestra salud y la forma en que vivimos.

El número total de días por encima de los 50º C se incrementó en cada una de las cuatro décadas pasadas. Entre 1980 y 2009, las temperaturas superaron los 50º C unos 14 días al año de media, cifra que aumentó a 26 días por año entre 2010 y 2019. En el mismo período, temperaturas de 45º C o más se registraron de media un extra de dos semanas por año.

“El aumento puede atribuirse en un 100% a la quema de combustibles fósiles”, dice la doctora Friederike Otto, una destacada científica climática. A medida que todo el planeta se calienta, las temperaturas extremas se vuelven más probables e intensas. Las altas temperaturas pueden ser mortales para los seres humanos y la naturaleza, y causar problemas importantes en los edificios, las carreteras y los sistemas de energía.

Altas temperaturas BBC Mundo

Las temperaturas de 50° C ocurren predominantemente en las regiones de Medio Oriente y el Golfo. Y después de que se registraran temperaturas récord de 48,8° C en Italia y 49,6° C en Canadá este verano, los científicos advirtieron que se vivirán temperaturas superiores a 50° C en otros lugares a menos que reduzcamos las emisiones de combustibles fósiles. “Necesitamos actuar con rapidez. Cuanto más rápido reduzcamos nuestras emisiones, mejor estaremos todos”, dice la investigadora climática Sihan Li.

“Con las emisiones continuas y la falta de acción, estos eventos de calor extremo no solo se volverán más severos y frecuentes, sino que la respuesta de emergencia y la recuperación serán más exigentes”, advierte Li.

El análisis de la BBC también encontró que en la última década las temperaturas máximas aumentaron 0,5° C en comparación con el promedio a más largo plazo registrado entre 1980 y 2009. Pero estos incrementos no se sintieron igualmente en todo el mundo: en Europa del Este, el sur de África y Brasil algunas temperaturas máximas aumentaron en más de 1° C, y partes del Ártico y Medio Oriente registraron aumentos de más de 2° C.

Los científicos llamaron a la acción urgente a los líderes mundiales que se reunirán en la cumbre climática de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre, en la que se pedirá a los gobiernos que se comprometan con nuevos recortes de emisiones para limitar el aumento de la temperatura global.

Impacto del calor extremo

Este análisis de la BBC incluye una serie documental llamada Life at 50C (Vida a 50º C) que investiga cómo el calor extremo está afectando a personas en todo el mundo. Incluso por debajo de 50° C, las altas temperaturas y la humedad pueden crear graves riesgos para la salud.

Cómo afecta el calor BBC

Hasta 1200 millones de personas en todo el mundo podrían enfrentar condiciones de estrés por calor para el año 2100 si continúan los niveles actuales de calentamiento global, según un estudio de la Universidad de Rutgers publicado el año pasado. Eso es al menos cuatro veces más que los afectados hoy en día.

Las personas también enfrentan decisiones difíciles a medida que cambia el paisaje a su alrededor, ya que el calor extremo aumenta la probabilidad de sequías e incendios forestales. Sheikh Kazem Al Kaabi cultiva trigo de una aldea en el centro de Irak que sufre temperaturas extremas casi todos los años. La tierra que lo rodeaba alguna vez fue lo suficientemente fértil para mantenerlo a él y a sus vecinos, pero gradualmente se volvió seca y estéril. “Toda esta tierra era verde, pero todo eso se ha ido. Ahora es un desierto”, cuenta.

Casi toda la gente de su aldea se mudó para buscar trabajo en otras provincias. “Perdí a mi hermano, a mis queridos amigos y leales vecinos. Ellos compartieron todo conmigo, hasta mis risas. Ahora nadie comparte nada conmigo, solo estoy cara a cara con esta tierra vacía”, relata Al Kaabi.

Sheikh Kazem Al Kaabi cultiva trigo de una aldea en el centro de Irak que sufre temperaturas extremas casi todos los años

Metodología del análisis de la BBC

En mi área se superaron los 50º C, ¿por qué no aparece?

Los informes de temperaturas récord generalmente provienen de mediciones tomadas en una estación meteorológica particular. Pero los datos que se estudiaron representan áreas más grandes que las cubiertas por una sola estación. Por ejemplo, el Parque Nacional Death Valley, en el sur de California, es uno de los lugares más calurosos de la Tierra. Las temperaturas en ciertas partes del parque superan regularmente los 50° C en verano. Pero al crear un promedio de temperaturas máximas para el área más amplia que lo rodea, utilizando fuentes diferentes, se alcanza una cifra por debajo de los 50° C.

¿De dónde provienen los datos?

Este análisis utiliza temperaturas diarias máximas del conjunto de datos del ERA5, elaborado por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus. El ERA5 combina observaciones meteorológicas de muchas fuentes, como estaciones y satélites, con datos de modelos de predicción meteorológica. Este proceso llena los vacíos dejados por la deficiente cobertura debido a la falta de estaciones meteorológicas en muchas partes del mundo.

¿Qué analizamos?

Utilizando la temperatura máxima para todos los días desde 1980 hasta 2020 identificamos la frecuencia con la que las temperaturas excedieron los 50° C. Contamos el número de días y ubicaciones con una temperatura máxima de 50° C o más para cada año, para determinar la tendencia a lo largo del tiempo.

También se observó el cambio en las temperaturas máximas. Se realizó esto calculando la diferencia entre la temperatura máxima promedio sobre tierra y mar durante la década más reciente (2010-2019) en comparación con los 30 años anteriores (1980-2009). Los promedios de al menos 30 años consecutivos se conocen como climatologías. Las climatologías de 30 años se utilizan para mostrar cómo se comparan los períodos recientes con un promedio climático.

¿Qué entendemos por “lugar”?

Cada ubicación tiene aproximadamente 25 kilómetros cuadrados o 27-28 kilómetros cuadrados en el Ecuador. Estas cuadrículas pueden cubrir grandes áreas y pueden contener tipos diferentes de paisaje. Las cuadrículas de este conjunto de datos tienen 0,25 grados de latitud por 0,25 grados de longitud.

BBC Mundo