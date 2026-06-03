Qué son las “zonas muertas” que amenazan el mar Báltico, el área de agua salobre más grande del mundo

Bornholm es una isla remota y estratégicamente situada en el altamente contaminado mar Báltico. Ahora, esta isla danesa azotada por el viento se encuentra en el centro de una crisis ambiental y geopolítica.

La temporada turística en Bornholm es corta. Al bajar del autobús, el gran puerto está vacío, salvo por unos cuantos yates y un destacamento de soldados daneses.

La fábrica de procesamiento de pescado en el muelle permanece en silencio y parece abandonada, y a su lado asoma un nuevo conjunto de viviendas vacacionales.

La oficina del capitán del puerto, sin embargo, sigue activa; una de sus paredes está cubierta de viejas fotografías en sepia del puerto en días más prósperos.

“He trabajado aquí casi 27 años”, dice Tom Nielsen, el capitán del puerto.

“Llegamos a tener 55 barcos al mismo tiempo y ahora solo queda uno. Se podía cruzar el puerto caminando de un barco pesquero a otro. Estaba completamente lleno. Había tantos barcos, tanta gente en el sector, en la fábrica, como mecánicos, electricistas. Había tres personas en tierra por cada una en el mar. Fue un golpe cuando desapareció la pesca”, evoca.

La pesca comercial del bacalao en torno a Bornholm está prohibida desde 2019 debido al colapso de las poblaciones locales. En 2024, la asociación de pescadores de Bornholm cerró tras 141 años de historia.

Puede que el entorno marítimo tarde más de 400 años en recuperarse de factores como la sobrepesca, la falta de oxígeno y el aumento de la temperatura del mar.

Algunos creen que quizá nunca ocurra, porque bajo las aguas del mar Báltico avanza un enemigo invisible.

Áreas del fondo marino con poco o ningún oxígeno, conocidas como “zonas muertas”, parecen acercarse cada vez más a las playas de Bornholm.

Esto se debe a la contaminación humana procedente de fertilizantes y aguas residuales, que provoca una gran proliferación de algas. Cuando estas mueren, se hunden y cubren el fondo marino. Su descomposición consume el oxígeno disponible, acaba con los organismos que dependen de él y, como consecuencia, crea zonas muertas.

Grupos ecologistas daneses intentan despertar el interés de los visitantes por las aguas que rodean la isla y por las razones de la presión que enfrentan.

Por si esto no fuera suficiente, el mar Báltico afronta una nueva amenaza para su supervivencia.

La invasión rusa de Ucrania en 2022 dio lugar a una flota fantasma de barcos para eludir las sanciones occidentales y el límite de precios sobre sus exportaciones de petróleo.

Hoy crecen los temores a un vertido masivo accidental de petróleo procedente de alguno de los buques mercantes, supuestamente mal mantenidos, de esa flota fantasma rusa, lo que podría devastar aún más los frágiles ecosistemas del mar Báltico, una afirmación que las autoridades rusas niegan.

Hablar “en el agua”

Dominando el puerto, al final del muelle en Tejn, se alza la alta fábrica de chapa ondulada que antes producía hielo para la flota pesquera de la isla. Ahora alberga una organización local de educación ambiental llamada Ivandet (en danés, “en el agua”).

“Tras el colapso de la industria, nadie quería hablar de lo que ocurrió”, dice Marie Helene Miller Birk, bióloga marina y cofundadora de Ivandet.

“Llegamos a la conclusión de que lo más importante ahora era meter a la gente en el agua y hacer que hablara”.

Ivandet sustituyó la maquinaria por una cafetería, un espacio de oficinas y un balcón con una vista de 180 grados sobre el mar Báltico.

Las paredes y las tuberías de la fábrica permanecen como recuerdo de la industria pesquera. La organización creó una laguna artificial que se adentra en el mar.

“En verano, las familias bajan y pasan tiempo con nosotros”, dice Birk.

“Tenemos a un biólogo marino, que normalmente soy yo, con botas de agua, redes y prismáticos acuáticos. Los niños empiezan a sentir curiosidad, atraen a sus padres, y entonces comienzan las conversaciones”, prosigue.

“Es como si los padres necesitaran que alguien les preguntara sobre todas esas cosas de las que oyeron hablar en los medios acerca de la contaminación”, añade.

Magnus Heide Andreasen es cofundador de Ivandet y doctorando en Ecología Marina en el Instituto Nacional de Recursos Acuáticos de Copenhague.

Él fundó la empresa emergente Redox -dedicada a la restauración de hábitats- que trabaja en una nueva tecnología comercial que pretende revertir la falta de oxígeno en el fondo marino y restaurar sus sedimentos contaminados.

Sin embargo, no puede dar muchos más detalles. “Sigue siendo secreto.” Al mirar el mar Báltico desde el balcón, me resulta difícil creer que esté tan contaminado.

“Ese es el mayor problema al que se enfrenta el mar”, dice Birk. “Parece tan hermoso.” Bajo la superficie, la realidad puede ser muy distinta.

Algas que matan

“El Báltico es un mar pequeño y semicerrado con un conjunto único de características”, afirma Rüdiger Strempel, secretario ejecutivo de la Comisión de Protección del Medio Marino del Báltico (Helcom), durante una videollamada.

“Es la mayor zona de agua salobre del mundo y presenta un intercambio de agua muy limitado con el mar del Norte, que se encuentra próximo”.

Desde el pintoresco puerto de Tejn no hay indicio de la floración tóxica que se expande lentamente por el fondo del mar Báltico

Helcom es una organización intergubernamental creada para proteger el medio ambiente del mar Báltico. Cuenta con diez miembros, entre ellos Rusia, y se estableció en la década de 1970.

“El agua puede permanecer durante 30 años en el Báltico. Además, es un mar muy poco profundo”, explica Strempel.

La profundidad media del mar Báltico es de unos 54 metros, mientras que la del mar Mediterráneo, por ejemplo, alcanza los 1.500 metros.

“Alberga muchas especies adaptadas específicamente a estas condiciones”, detalla el experto de Helcom.

Al menos siete grandes ríos desembocan en el mar Báltico. Su cuenca es cuatro veces mayor que la superficie del propio mar y alberga a casi 90 millones de personas.

“Es una de las zonas marítimas más transitadas del mundo Hay una media de 1.500 grandes buques en el mar en cualquier momento y alrededor de 55.000 embarcaciones entran o salen del Báltico a través de los estrechos daneses cada año. Puedes imaginar que el mar Báltico está sometido a muchas presiones para las que no está bien preparado”, afirma Strempel.

Estoy observando una de ellas. En mi pantalla aparece una imagen de hermosos remolinos de colores que danzan y brillan, similares a las auroras boreales, pero no lo son.

Son floraciones de algas verdeazuladas y están contribuyendo a la destrucción de amplias zonas del mar Báltico.

“El Báltico es una de las zonas marítimas más contaminadas del mundo”, indica Annamari Arrakoski-Engardt, directora ejecutiva de la Fundación John Nurminen de Finlandia. “El principal problema en el mar Báltico es la eutrofización.”

La eutrofización es un proceso natural, pero también se produce cuando demasiados nutrientes, como el fósforo y el nitrógeno procedentes de la agricultura, llegan al mar. Estos nutrientes estimulan el crecimiento de algas y provocan la formación de densas floraciones que pueden bloquear la luz solar. Pero esto es solo el comienzo.

Cuando las algas mueren, se hunden hasta el fondo marino y comienzan a descomponerse. Este proceso consume el oxígeno disuelto en el agua y deja poco o nada para los peces y otros organismos, lo que da lugar a zonas muertas.

Los expertos dicen que las zonas muertas que se extienden por el mar pueden alcanzar un tamaño comparable al de Irlanda

La eutrofización se produce en el Báltico a gran escala. “Tenemos una situación en la que el 97% del mar Báltico está afectado de algún modo por la eutrofización”, advierte Strempel.

“Las ‘zonas muertas’ varían estacionalmente desde aproximadamente el tamaño de Dinamarca hasta superar el de Irlanda”.

Los acantilados y las rocas de la costa de Bornholm proporcionan una protección perfecta para la vida. “Pero el fondo marino puede quedar cubierto por una capa blanca que en danés llamamos ‘sábana de cadáver’”, dice Birk.

“Cubre una superficie cada vez mayor y, en algunas zonas, dura todo el año. Normalmente se encontraba en alta mar. Ahora se acerca cada vez más a la costa. Esto es algo nuevo”.

El mar Báltico también afronta muchos otros problemas graves.

“Tenemos un problema serio de sustancias peligrosas en el mar Báltico”, dice Strempel, “que ahora sabemos, gracias a nuevos datos, que es al menos tan urgente como la eutrofización”.

Los contaminantes del mar Báltico incluyen productos químicos, plásticos, fármacos, tráfico marítimo, municiones de la Segunda Guerra Mundial y armas químicas.

“Solo en aguas alemanas hay unas 300.000 toneladas de munición convencional. También hay unas 40.000 toneladas de municiones químicas en el fondo marino”, explica Strempel.

También está el cambio climático, que tiene un impacto significativo en el mar Báltico, por ejemplo, con el aumento de la temperatura del agua, la expansión de las zonas muertas y la reducción de la biodiversidad.

Objetivo: salvar el mar

Muchas organizaciones de base como Ivandet surgieron en toda la región. En 2024, la expedición a pie Save the Baltic Sea recorrió 6.000 km durante nueve meses alrededor del mar Báltico para concienciar sobre su contaminación y promover acciones por parte de empresas y gobiernos.

La Fundación John Nurminen trabaja con el sector agrícola para reducir la cantidad de nitrógeno y fósforo que provoca la eutrofización en el mar Báltico.

“Estamos trabajando con agricultores en Finlandia para aplicar yeso en los campos. Esto mantiene el fósforo en el suelo durante cinco años, ayuda al crecimiento de las plantas y reduce la carga de fósforo en un 50%. Es algo que ahora probamos en todo el mar Báltico”, dice Arrakoski-Engardt.

Las poblaciones de bacalao en torno a Bornholm prácticamente desparecieron en 2019, lo que puso fin a una industria de 140 años.

Antes de la invasión rusa de Ucrania, la fundación también instaló equipos mejorados de eliminación de fósforo en cinco ciudades de Bielorrusia.

“Esto también motivó a Lituania y Polonia a hacer más, porque ya no recibían agua contaminada desde Bielorrusia”, dice.

Helcom también desmepeña un papel importante al fomentar una cooperación esencial entre los países del mar Báltico con su plan de acción.

El nivel de contaminación por nutrientes en el mar disminuyó de forma significativa. Gracias a un programa de vigilancia aérea, el número de vertidos de petróleo detectados pasó de 763 en 1989 a solo 32 en 2023.

“En los años 90 establecimos un sistema de puntos críticos de contaminación, y poco a poco hemos logrado eliminar cada vez más”, afirma Strempel.

“Acabamos de saber que, por ejemplo, Polonia logró eliminar el último de sus puntos críticos. También se limitaron las emisiones de azufre y de óxidos de nitrógeno de los barcos que cruzan el mar Báltico. Eso es otro logro”, expone.

La Organización Marítima Internacional (OMI) prohibió el vertido de aguas residuales de origen humano procedentes de cruceros y ferris en sus aguas.

Aunque hay algunos avances positivos, el tamaño del mar Báltico, la magnitud de la contaminación y los crecientes efectos del cambio climático hacen que una recuperación completa resulte probablemente imposible.

“No podría vivir sin la esperanza de que podemos restaurar el mar Báltico”, dice Magnus Heide Andreasen. “Pero no será el mismo mar Báltico que existía hace 150 años”, admite.

La crisis geopolítica en el Báltico complica aún más cualquier posible proceso de recuperación. Los temores generalizados sobre la amenaza que representan para el medio ambiente los buques mercantes de la llamada “flota en la sombra” de Rusia son, quizás, la expresión más visible de esa crisis.

“Sería un desastre si alguno de los petroleros de la flota en la sombra rusa chocara contra rocas y provocara un vertido masivo de petróleo en el mar Báltico”, apunta Arrakoski-Engardt.

“Esa es la mayor amenaza y, por tanto, nuestro mayor problema”.

En el pasado, grupos ecologistas acusaron a Rusia de encubrir su “agresión ambiental contra el Báltico”, una acusación que Rusia rechaza, incluido el mayor vertido de fósforo desde tierra hacia el mar Báltico jamás registrado.

Las tensas relaciones con Rusia

Aunque Rusia mantiene como miembro de Helcom tras la invasión de Ucrania, los otros nueve miembros (H9) consideran que “seguir como si nada con Rusia” es imposible.

En su lugar, acordaron una “pausa estratégica” que puso fin a las reuniones formales con Moscú. “Ahora, los H9 se reúnen de manera informal cuando es necesario tomar decisiones. Estas se transmiten por escrito a Rusia a través de la secretaría de Helcom, y Rusia puede responder también por escrito”, explica.

Los ecosistemas del mar Báltico se ven amenazados por riesgos ambientales y geopolíticos.

“Los contactos se volvieron más difíciles y disminuyeron considerablemente. No recibimos información de su parte y no tenemos forma de supervisar lo que están haciendo”, dice Strempel.

En su viaje más reciente al Báltico, Oliver Moody se sorprendió por el temor hacia Rusia que encontró. Moody es corresponsal en Berlín de The Times y autor de Baltic: The Future of Europe.

“Los gobiernos de los países bálticos realmente se vieron sacudidos por la situación geopolítica de maneras que no dejan ver en público. Existe un temor real ante la posibilidad de un gran vertido de petróleo por parte de los petroleros de la flota en la sombra”, dice.

Sin embargo, afirma que no cree que los problemas ambientales “hayan perdido aún prioridad”. La posibilidad de una acción militar en el mar podría, no obstante, plantear desafíos importantes.

“Incluso un conflicto militar limitado en el Báltico probablemente paralizaría gran parte de los esfuerzos de conservación en curso y supondría un retroceso notable”, opina.

(Al día siguiente de mi regreso a Reino Unido, algunos aeropuertos de la región cerraron debido a drones que podrían haber sido lanzados desde barcos rusos).

En respuesta, la embajada de Rusia en Londres afirmó: “Rusia sigue comprometida con sus obligaciones en virtud de la Convención de Helsinki y continúa participando en Helcom como miembro pleno. La decisión de los otros nueve miembros de suspender la cooperación formal fue una elección política, no una consecuencia de supuestas infracciones medioambientales por parte rusa”.

Y añadió: “Creemos que las cuestiones medioambientales en el mar Báltico no deben politizarse. Las acusaciones occidentales sobre la llamada ‘flota en la sombra’ se basan en gran medida en escenarios hipotéticos, mientras que los daños medioambientales reales y documentados causados por otros incidentes recibieron mucha menos atención”.

Los problemas a los que se enfrenta el Báltico parecen tan grandes que a Birk le cuesta mantener su optimismo natural.

“Pero siempre vuelvo a lo más importante. Sigamos metiéndonos en el agua y sigamos mostrando a la gente la vida que todavía existe”.

Y concluye: “El mar Báltico no está muerto. Ha cambiado. Ya no es como antes. Tenemos que ayudar a Bornholm a ver las oportunidades que el mar aún puede ofrecer”.

Por Mark Piesing