SANTIAGO, Chile.- Con el gobierno de Sebastián Piñera entrando en la recta final de un atormentado periodo -que incluyó un estallido social y la pandemia de coronavirus-, la carrera presidencial en Chile se desató con efervescencia. Pese a que en noviembre del año próximo serán las elecciones y el ballottage, en caso de ser necesario, está fijado para diciembre de 2021, las fuerzas políticas han evaluado nombres con diversos niveles de adhesión.

En medio de un escenario político y social de incertidumbre, y con la confirmación de la extensión del estado de catástrofe por el coronavirus hasta el 13 de marzo, la candidatura del comunista Daniel Jadue ha tomado fuerza hasta el punto de que lidera los sondeos y se transformó, de momento, en la opción más competitiva de la izquierda opositora y en el más probable cuarto candidato comunista a La Moneda en la historia de Chile.

Jadue es alcalde de la comuna de Recoleta desde 2012, un enclave comercial del centro-norte de Santiago.

Según el sondeo de la encuestadora Data Influye que se presentó ayer, Jadue encabeza la carrera presidencial con 17,9% de las preferencias, seguido del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que acaparó 11,4% de las preferencias de los chilenos.

En tercer lugar se ubicó la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles, con 11,3%, y en cuarta posición quedó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, con 6,7% de las preferencias.

"Todavía estamos hablando de un fenómeno incipiente. Y creo que Jadue navega en el lado correcto de lo que podríamos llamar los clivajes dramáticos de la política chilena. Se alineó con el estallido social porque siempre fue muy crítico del modelo, y fue capaz de capitalizar una parte del descontento", dijo a LA NACION el politólogo Cristóbal Bellolio.

"Pero además forma parte del grupo de los alcaldes, acaso las únicas figuras en Chile que parecen salvarse de la crítica descarnada al mundo político. No es casualidad que los nombres con más posibilidades de llegar a La Moneda sean alcaldes. Estamos en un momento en que la ciudadanía considera que quienes están más cerca de la población, tienen mayor legitimidad, y aquello le suma a Jadue. Ser alcalde le ha permitido, dentro de una filosofía política muy dogmática, tener un cierto aire de flexibilidad. Y Jadue, a mi juicio, es un dogmático, pero mucha gente lo identifica no por ser comunista, sino por hacer cosas por su comuna", añadió Bellolio.

Nieto de inmigrantes palestinos cristianos que llegaron a Chile durante la primera mitad del siglo pasado, Jadue implementó una serie de planes sociales que catapultaron su fama y cultivó un perfil público muy alto para comunicar aquellas acciones.

En 2015 creó las exitosas farmacias populares, que comercializan medicamentos a menor costo para sus vecinos, e inspiró aquel modelo para un número considerable de comunas. También desarrolló una inmobiliaria, una óptica y una librería, todas asociadas al concepto "popular".

Vacío de poder

"La irrupción de Jadue en las encuestas releva fuertemente el vacío de poder y de desorden con respecto a los liderazgos presentes a partir del estallido social en Chile. Aquel desorden de la coalición opositora terminó favoreciendo a Jadue, y no solo por representar los intereses de los movimientos sociales que sí ha acompañado, sino que su liderazgo se ha sustentado en una fuerte crítica al gobierno de Piñera, que es considerado como un gobierno altamente ineficiente", comentó Raúl Elgueta, director del máster en Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

Jadue cumplió 53 años en junio pasado, es arquitecto y sociólogo de profesión. Se crió en la comuna de Recoleta junto a su hermano Pablo y su madre Magaly, que se dedicó a la venta de ropa en una tienda próxima a su hogar.

En la misma comuna que creció, Jadue enfrentó a los 3 años el abandono de su padre, un seguidor del dictador Augusto Pinochet, a quien recién volvió a ver a los 21 años, cuando regresó para pedirle que dejara el Partido Comunista de Chile (PCCh).

Durante su vida estudiantil, asimismo, el ahora alcalde abrazó la causa palestina y la militó en Unión General de Estudiantes Palestinos (UGEP).

"Chile no solo está preparado, Chile necesita una transformación radical, y esa transformación pasa por entender que es necesaria la superación del capitalismo como forma de organización social", ha dicho Jadue en una de las tantas entrevistas que otorgó, y en las que siempre ha tenido que enfrentar la pregunta sobre su afinidad con el régimen chavista en Venezuela y el informe de las Naciones Unidas que vincula al gobierno de Nicolás Maduro con crímenes de lesa humanidad.

"Condeno cualquier tipo de violación venga de donde venga", señaló Jadue al respecto.

"Es interesante ver que el eje tradicional está siendo superado en el actual momento chileno después del estallido social", comentó Cristóbal Bellolio.

"Si es pueblo versus elite, el ser comunista ya no es un techo como lo era antes. No aseguraría que el hecho que Jadue sea comunista o pertenezca a un sector tan crítico del modelo chileno, automáticamente le ponga un techo bajo o lo incapacite para ser presidente. Mi intuición dice que los chilenos son más moderados, pero tampoco le pondría la firma", agregó.

Para Raúl Elgueta, académico de la Universidad de Santiago de Chile, el rechazo a la filiación de Jadue perdió energía.

"El crédito del anticomunismo se vio seriamente erosionado tras el retiro del 10% de los fondos previsionales. La campaña del terror no funcionó y el proceso no generó consecuencias mayores, porque la gente fue muy beneficiada. Ahora, con respecto a la viabilidad de la candidatura de Jadue, él tiene que tener un piso del 20% y el Partido Comunista en sí mismo no representa ese apoyo. Por eso, la candidatura de Jadue debe construir un piso consensuado, lo que se podría generar en una plataforma de primarias que podría legitimar a determinado sector, en medio de un conflicto de fuerte fragmentación", añadió Elgueta.

