El cuadro de George Washington que inspiró el billete de un dólar y que será subastado por una cifra millonaria

La casa de subastas Christie’s anunció que pondrá a la venta un retrato al óleo de George Washington que sirvió de inspiración para el billete actual de un dólar americano. La obra fue realizada por Gilbert Stuart en 1804 y encargada por James Madison. Es considerada una de las imágenes más reconocidas de Estados Unidos y un símbolo nacional.

Su subasta se realizará el 23 de enero de 2026 en Nueva York. Según estimaciones de expertos, el retrato podría tener un precio entre los U$S500.000 y U$S1.000.000.

La subasta del cuadro de George Washington está abierta a todo público Captura christies.com

George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos, por lo que su legado es clave en la historia de ese país. James Madison, quien luego se convertiría en el cuarto presidente, fue quien ordenó la realización del cuadro.

El retrato está titulado “George Washington (tipo Ateneo)”. Christie’s indicó que los detalles de la pintura muestran a un Washington que mira al espectador de manera realista mientras utiliza una camisa blanca tradicional de la época y un abrigo negro. La venta se realizará en el marco del aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos. La casa de subastas anunció que más piezas serán vendidas para conmemorar la fecha.

El cuadro de Washington que se subasta

“Christie’s se complace en presentar una subasta de obras maestras de diversas categorías durante nuestra Semana Americana de enero de 2026 en Nueva York, que abarcará el espíritu de la historia y la cultura estadounidenses”, indicó la casa de subastas.

El cuadro fue donado en 1951 por Robert Livingston Clarkson a la Universidad de Clarkson, que decidió ponerlo en venta por el aniversario de la independencia. Además, el centro educativo espera recoger fondos para financiar los costos de la institución.

Cuando James Madison encargó la obra, trabajaba como secretario de Estado en medio del gobierno de Thomas Jefferson. El pedido se hizo como una compra personal de Madison que admiraba a Washington.

Al ser la cara del dólar, George Washington es conocido por todo el mundo Matt Slocum - AP

La historia del cuadro

La Casa de Subastas realizó un estudio del cuadro para comprobar su origen y el camino que recorrió desde su realización en 1804. Se cree que la obra estuvo primero en las residencias de Virginia y Washington D.C. de la casa de los Madison.

Cuando James Madison murió, en 1863, su esposa conservó el retrato hasta 1849. Luego, fue subastado en 1851 por U$S300 a William Henry Aspinwall, un empresario neoyorquino fanático del arte.

La pintura permaneció en la familia de Aspinwall hasta que llegó a las manos de coleccionistas como Samuel P. Avery Jr., Marsden J. Perry y James W. Ellsworth. Finalmente, fue donada en 1951 a la Universidad de Clarkson en Nueva York donde había estado hasta este momento. Gracias a su imagen, en 1963 se diseñó el billete de un dólar actual.

Por Silvia Contreras Rodelo