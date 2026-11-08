Carlos III encabezó un multitudinario homenaje a los soldados caídos en las guerras

LONDRES.– A las 11 de la mañana, las campanadas del Big Ben dieron paso a dos minutos de silencio en el corazón de Londres. Frente al Cenotafio de Whitehall, el rey Carlos III encabezó este domingo el homenaje nacional a los militares británicos muertos en combate, un acto que reunió a la familia real, políticos y miles de veteranos.

El ex primer ministro británico Keir Starmer asiste a la ceremonia anual de conmemoración en Londres el domingo 8 de noviembre de 2026 Toby Melville - Pool Reuters

Con un abrigo de uniforme militar, gorra y espada, el monarca, de 77 años, fue el primero en depositar una corona de amapolas rojas a los pies del monumento. Luego retrocedió unos pasos y saludó militarmente. El arreglo, integrado por 41 flores de papel sobre hojas negras, reproducía el diseño utilizado por su abuelo, el rey Jorge VI. Después llegó el turno de su hijo Guillermo, heredero al trono, que vistió el uniforme de teniente coronel de la Caballería de la Guardia Real y también dejó una ofrenda floral.

La ceremonia comenzó con el silencio de las once, señalado por una salva de cañón. Al finalizar, los clarines de los Royal Marines interpretaron el Last Post, el tradicional toque militar británico en memoria de los caídos. A continuación, otros miembros de la familia real, entre ellos el príncipe Eduardo y la princesa Ana, se acercaron al monumento para presentar sus coronas.

La reina Camilla y Catalina, princesa de Gales, ambas vestidas de negro, siguieron la ceremonia desde el balcón del Ministerio de Relaciones Exteriores, frente al Cenotafio. Desde allí también observaron el homenaje otros integrantes de la familia real. En la calle, junto a los militares formados, estaban los representantes de distintos credos y las autoridades del gobierno.

Andy Burnham Leon Neal - Pool Getty

Entre ellas sobresalió una imagen poco habitual: el primer ministro Andy Burnham compartió la ceremonia con nueve de sus predecesores, desde John Major y Tony Blair hasta Boris Johnson, Rishi Sunak y Keir Starmer. Burnham también depositó una corona de amapolas, al igual que dirigentes de los principales partidos, en una jornada que reunió a figuras enfrentadas en la política británica.

“Me siento increíblemente orgulloso de honrar a aquellos cuyo sacrificio sigue protegiendo hasta hoy nuestra forma de vida”, dijo Burnham en un mensaje oficial. También agradeció a los militares en actividad y a quienes ya dejaron las fuerzas armadas.

Después del acto, unos 10.000 veteranos desfilaron por Whitehall en representación de más de 300 organizaciones militares y civiles. Algunos avanzaron en sillas de ruedas o vehículos de movilidad reducida; otros caminaron con el pecho cubierto de medallas, saludados por el público que se había acercado al centro de Londres.

Entre quienes participaron hubo alrededor de una docena de sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos fue Jeffrey Brereton, de 105 años, que durante la Batalla de Inglaterra trabajó como mecánico de los aviones de combate Hurricane. En el otro extremo generacional estuvo Ronan Doncaster, de ocho años, que marchó en homenaje a su padre, un soldado de la Guardia Real fallecido en abril de 2024.

Los ex primeros ministros Rishi Sunak, Liz Truss, Boris Johnson y Theresa May se retiran tras asistir al servicio conmemorativo del Domingo del Recuerdo Maja Smiejkowska - PA Wire DPA

El llamado Domingo del Recuerdo se celebra cada año cerca del 11 de noviembre, aniversario del armisticio de 1918 que puso fin a los combates de la Primera Guerra Mundial. El Cenotafio, inaugurado en 1920, se convirtió en el principal escenario de estas conmemoraciones, que hoy recuerdan también a los muertos en los conflictos posteriores.

Los homenajes habían comenzado el sábado con el tradicional Festival del Recuerdo en el Royal Albert Hall, donde Carlos III y Camilla fueron recibidos con una fanfarria de trompetas y acompañados por Guillermo, Catalina y otros miembros de la familia real. Este domingo, las ceremonias se extendieron a distintas ciudades del Reino Unido, entre ellas Edimburgo y Enniskillen, mientras Londres volvió a detenerse durante dos minutos para recordar a sus caídos.