Carlos III se convirtió en el primer monarca británico en dar un discurso ante el Parlamento alemán

BERLÍN.- El rey Carlos III se convirtió este jueves en el primer monarca británico en dar un discurso ante el Parlamento alemán, dentro de una visita de alto perfil para reforzar los lazos entre las dos potencias.

En el segundo día de un viaje de tres días a Alemania, Carlos alternó el alemán y el inglés durante el discurso de media hora, que se ganó una gran ovación de los legisladores del Bundestag.

El discurso no hizo referencia al Brexit ni a la Unión Europea, pero la visita de Carlos forma parte de los esfuerzos para recomponer las relaciones de Gran Bretaña tras su salida del bloque hace tres años y dijo que quería “renovar” el “vínculo especial” con Alemania.

Carlos III durante su discurso en el Bundestag alemán, en Berlín CHRIS JACKSON - POOL

El monarca, de 74 años, que sucedió a su madre, la reina Isabel, tras su muerte en septiembre pasado, señaló que la guerra había vuelto a Europa desde la última vez que habló en la Cámara baja del Parlamento alemán como parte de una ceremonia conmemorativa, en 2020.

“Desde la última vez que hablé en este edificio, el azote de la guerra ha vuelto a Europa”, dijo sobre la guerra en Ucrania y ante un pleno abarrotado en el que se encontraban las máximas autoridades del país anfitrión.

“El mundo ha asistido horrorizado, pero nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados. Aun cuando aborrecemos las espantosas escenas de destrucción, podemos animarnos con nuestra unidad: en defensa de Ucrania, de la paz y de la libertad”, subrayó.

Gran Bretaña y Alemania han mostrado un “liderazgo vital”, dijo Carlos, elogiando la decisión de Berlín de proporcionar un gran apoyo militar a Ucrania como “notablemente valiente, importante y apreciada”.

Carlos III saluda a miembros de un batallón británico durante una visita a una unidad militar conjunta en Finowfurt, Alemania ARTHUR EDWARDS - POOL

Carlos, de ascendencia alemana y que visitó Alemania a título personal y oficial en más de 40 ocasiones, subrayó los estrechos vínculos entre los dos países, incluidos los vínculos de su familia con la Casa Real de Hannover, y el actual desarrollo económico, científico y cultural, así como la cooperación militar bilateral.

Historia entrelazada

Carlos se refirió a cómo la historia entrelazada de las dos naciones se podía ver en la sede misma del Bundestag. Muy dañado durante la Segunda Guerra Mundial, la restauración del edificio del Reichstag en la década de 1990 se coronó con una cúpula de vidrio diseñada por el arquitecto británico Norman Foster, con la intención de ser un símbolo de transparencia y rendición de cuentas.

“Desde aquí, los ciudadanos pueden ver trabajar a sus políticos”, dijo Carlos. “Democracia en acción”.

El hombre de 74 años también transitó por territorio seguro, haciendo bromas suaves sobre la rivalidad en el fútbol, el humor nacional y la admiración mutua por sus culturas, desde los Beatles hasta Kraftwerk y desde Brahms hasta Byron. También se refirió brevemente a la sombría historia del nazismo y la Segunda Guerra Mundial.

Carlos III saluda a una empleada al recibir una torta en forma de corona durante su visita a Berlín JENS BUTTNER - POOL

Cuando el miércoles por la noche tomó la palabra durante el banquete de Estado en el Palacio Bellevue, dijo sonriendo desde un inicio: “Es bonito que hayan venido y no me hayan dejado solo en un ‘Dinner for one’ (cena para uno)”. El monarca cosechó risas con su intervención, al menos entre los alemanes presentes. Pero sus pares británicos debieron informarse acerca de la referencia utilizada por su rey.

La razón es que en el Reino Unido no se conoce en absoluto esta producción televisiva alemana, que es un clásico de Nochevieja en la televisión y está protagonizado por dos cómicos ingleses que interpretan el papel de un criado y una señora en la cena de celebración del 90 cumpleaños de ella.

En su discurso de hoy en el Bundestag, Carlos volvió a retomar esta veta. “En los últimos 50 años reímos mucho, tanto unos de otros, como juntos”, dijo.

“Y si bien espero que las palabras de Miss Sophie ‘The same procedure as every year, James’ no transmitan una imagen correcta del moderno Reino Unido, sé que forma parte del ‘próspero año nuevo’ alemán”, agregó ante las risas y aplausos de los parlamentarios germanos.

Otras visitas

Carlos y Camilla, la reina consorte, visitarán Hamburgo el viernes y acudirán al memorial del Kindertransporte, o transportes de niños, que recuerda a los más de 10.000 niños judíos rescatados de la Alemania nazi hace 85 años. También conmemorarán a los muertos en el bombardeo aliado de Hamburgo en 1943.

“Prestar atención a las lecciones del pasado es nuestra responsabilidad sagrada, pero solo se puede cumplir por completo a través de un compromiso con nuestro futuro compartido”, dijo. “Juntos debemos estar atentos a las amenazas a nuestros valores y libertades, y firmes en nuestra determinación de hacerles frente. Juntos debemos esforzarnos por la seguridad, la prosperidad y el bienestar que merece nuestro pueblo”, agregó Carlos, en el primer viaje como monarca al extranjero.

Multitudes de simpatizantes y el presidente Frank-Walter Steinmeier recibieron el miércoles a la pareja real en la emblemática Puerta de Brandeburgo de Berlín, en el comienzo de la gira, tras lo cual asistieron a un banquete en su honor en el palacio presidencial.

En un principio, Carlos tenía previsto detenerse primero en Francia, pero las protestas contra el gobierno allí demoraron esa parte de su viaje. Eso centró la atención en Alemania, donde hace tiempo que la familia real británica despierta curiosidad y admiración.

Agencias AP, Reuters y DPA

