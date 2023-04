La coronación de Carlos III: de Katy Perry a Andrea Bocelli, todos los cantantes que se presentarán en la ceremonia

escuchar

El Reino Unido se prepara para una de las ceremonias más importantes de los últimos tiempos: la coronación del Rey Carlos III. Ocho meses después de la muerte de Isabel II, su hijo mayor está listo para tomar oficialmente el trono con festejos únicos que harán que los ojos de millones de personas estén atentos a lo que suceda en Londres.

Además de funcionarios y personalidades de la realeza de todo el mundo, serán muchas las celebridades que estarán presentes el próximo 6 de mayo en el Castillo de Windsor . Más allá de los que disfrutarán de la ceremonia desde sus privilegiadas ubicaciones, estarán los artistas elegidos para cantar en el evento. Katy Perry, Lionel Richie y Andrea Bocelli serán los encargados de actuar en el Concierto de la Coronación .

La BBC fue la encargada de anunciar al primer grupo de músicos que serán parte del show. Entre ellos también figuran el grupo de pop británico Take That, el barítono galés Sir Bryn Terfel, la cantante y compositora Freya Ridings y el compositor y productor de soul clásico Alexis Ffrench . Según el medio, los artistas actuarán “ante 20.000 espectadores e invitados, así como ante millones de telespectadores y oyentes en sus hogares en BBC One y BBC iPlayer, así como en BBC Radio 2 y BBC Sounds”. También revelaron que en unos días anunciarán más nombres.

La invitación a la coronación del rey Carlos III y la reina Camilla The Royal Family

La BBC también señaló que “ el concierto celebrará un nuevo capítulo en la historia de la nación, con temas de amor, respeto y optimismo, celebrando las cuatro naciones, sus comunidades y la Commonwealth ”. Más allá del show, se espera que unos 2.000 invitados asistan a la ceremonia en The Abbey Church of Westminster, en Londres, el 6 de mayo.

El anuncio de los artistas participantes se produce apenas un mes después de que Rolling Stone informara que Adele, Harry Styles y Elton John se encontraban entre los artistas pop británicos que rechazaron la invitación para actuar en la coronación. Cuando preguntó la razón del rechazo, los equipos de todos esos artistas declinaron hacer comentarios, salvo el de Elton John, que confirmó que se le había pedido pero que no podía tocar por problemas de agenda.

La troupe de danza callejera Diversity, durante el concierto por el Jubileo de Isabel II HANNAH MCKAY - POOL

Sin embargo, los escándalos reales de los últimos tiempos también serían parte de la razón por la que muchos prefieren no aparecer en escena. Las recientes acusaciones sobre la relación del príncipe Andrés con el pedófilo Jeffrey Epstein y el testimonio de una mujer que asegura haber tenido relaciones con él siendo menor de edad, se suman a las declaraciones del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, quienes desde que renunciaron a sus deberes reales han hablado sobre las internas de la familia tanto en las memorias que Harry publicó en 2023 como en la serie de Netflix Harry & Meghan.

“La familia real se ha enfrentado a una serie de desastres de relaciones públicas en los últimos tiempos, y cualquiera que actúe en el espectáculo tendría que considerar si habría una reacción violenta entre sus fans por aparecer en dichos eventos”, dijo Simon Jones, relacionista público de Little Mix, Niall Horan y Louis Tomlinson.

La coronación de Carlos III

El rey Carlos III de Gran Bretaña y Camila, la reina consorte, asisten al servicio de Pascua en la capilla de San Jorge, el domingo 9 de abril de 2023, en Windsor, Inglaterra

El sábado 6 de mayo, el hijo mayor de Isabel II y su mujer, Camilla, serán ungidos rey y reina consorte de Inglaterra en una ceremonia milenaria. Los festejos por la coronación de Carlos se extenderán a lo largo de todo el fin de semana, incluyendo el lunes 8, que ya fue declarado feriado por las autoridades británicas.

Además de la familia real británica, incluyendo al hijo del rey, Harry, miembros claves de la realeza europea ya confirmaron su presencia. Federico y Mary, príncipes herederos de Dinamarca; el príncipe Alberto y la princesa Charlene de Mónaco; los reyes de España, Felipe y Letizia y el rey Carlos Gustavo de Suecia y su hija, la princesa heredera Victoria, además de los herederos al trono de Japón, los príncipes Fumihito y Kiko.

“La coronación de Sus Majestades el Rey Carlos III y la Reina Camila. Por orden del Rey, el Conde Mariscal recibe instrucciones de invitar a [Nombre del invitado] a estar presente en la Iglesia de la Abadía de Westminster el 6 de mayo de 2023″, reza la invitación que recibieron 2000 privilegiados, cuyo diseño está cargado de simbolismo.

LA NACION