¿Fuera de protocolo? La princesa Kate y un atrevido detalle en su look que “desafió” una recomendación de la reina Isabel

Fue una Pascua especial, cargada de emoción para los Windsor. El domingo 9, la familia real británica casi al completo volvió a reunirse en la capilla de Saint George, en el castillo de Windsor, para participar de la tradicional misa pascual. Tras la muerte de Isabel II (cuyos restos descansan en ese templo), fue la primera de Carlos III como monarca. De muy buen humor, saludando a su paso, el Rey y la reina consorte, que ese día cumplían dieciocho años de casados, encabezaron la comitiva real seguidos por la princesa Ana, el príncipe Andrés, los nuevos duques de Edimburgo y su hijo James, las princesas de York, Eugenia (que está embarazada) y Beatriz, con sus respectivos maridos, Jack Brooksbank y Edoardo Mapelli Mozzi.

William llevó de la mano a George y Charlotte y Kate, a Louis. La princesa de Gales impactó con un coatdress con cuello de terciopelo de Catherine Walker, que accesorizó con stilettos Gianvito Rossi, clutch Emmy London, sombrero Lock & Co, pendientes de Carousel Jewels y su icónico anillo de compromiso que perteneció a Diana de Gales. Getty Images

Sus Majestades, seguidos por la princesa Ana y el príncipe Andrés. Camilla estrenó un vestido midi con bordados de inspiración árabe de Anna Valentine, tocado Philip Treacy, cartera Chanel, zapatos con suela track de goma de Eliot Zed y broche con diamantes en forma de nudo, que simboliza la unidad y el amor. Getty Images

Detrás de ellos caminaban Sara y Mike Tindall con sus hijas mayores, Mia y Lena, Lady Sarah Chatto (sobrina de Isabel II), Peter Phillips, primogénito de la princesa Ana y, cerrando filas, los príncipes de Gales con sus herederos, el príncipe George (9), la princesa Charlotte (7) y el príncipe Louis (4). Adorable con su conjunto de blazer, camisa con corbata y pantalones cortos, el hijo menor de William y Kate sumó una cuota extra de emoción y ternura: era su debut en esta cita imperdible en la agenda familiar que, curiosamente, coincidió también con el segundo aniversario de la muerte de su bisabuelo, el príncipe Felipe.

La alegría por las “primeras veces” y la nostalgia por los seres queridos que ya no están se dieron la mano de manera natural en una mañana soleada y primaveral que sin dudas no olvidarán.

En un gesto de "rebeldía", Kate pintó sus uñas de rojo, saltándose la regla no escrita que dice que, tal como le gustaba a Isabel II, la realeza inglesa no adhiere a los tonos fuertes en su manicura. Getty Images

La duquesa de Edimburgo, con coatdress de Catherine Walker, sombrero de copa alta Philip Treacy y botas de gamuza. Getty Images

Mike y Zara Tindall dijeron presente con sus hijas mayores, Mia y Lena. Getty Images

KATE, EN SINTONÍA CON LA REINA

Para este día tan especial, tanto los Reyes como los príncipes de Gales y sus hijos lucieron looks coordinados en azul y dejaron una imagen clara de unidad muy potente a nivel visual. Como siempre, la elegancia de Kate fue insuperable: recuperó de su guardarropa un sofisticado coatdress con cuello de terciopelo diseñado por Catherine Walker, una de sus modistas de cabecera. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el color de sus uñas. Si bien lo conoce y respeta a la perfección, Kate se salteó la regla no escrita del protocolo inglés que, por recomendación de Isabel II, indica que las uñas en colores brillantes no son adecuadas para las apariciones públicas –y menos para la mañana–, y se animó a encender sus uñas con un rojo intenso. Este pequeño gesto de rebeldía y modernidad ayudó a destacar, aún más, su icónico anillo de compromiso de zafiro y diamantes que perteneció a la madre de William, Lady Diana.

Una joven se acerca a la reina consorte para regalarle un ramo de flores. Getty Images

La princesa Charlotte disfruta de las vacaciones de primavera –al igual que sus hermanos–, y pronto retomará las clases en el Lambrook School. Getty Images

Eugenia de York, que en enero anunció su segundo embarazo, junto a su marido, Jack Brooksbank. Getty Images

Atenta y amorosa, la princesa de Gales guio al menor de sus herederos hasta el interior de la capilla a paso firme y sin soltarle jamás la mano. A pesar de que el año pasado Louis no participó de esta celebración, la Navidad pasada sí hizo su primer “paseo” a la iglesia de Sandringham, una forma de introducirlo poco a poco en sus responsabilidades como royal. Al terminar la celebración, el principito desanduvo el camino junto a su padre y, muy compenetrado con la situación, extendió su mano con solemnidad para saludar al decano de Windsor.

Beatriz de York (con vestido en crêpe de Emilia Wickstead y stilettos Aquazzura) y su marido, Edoardo Mapelli Mozzi. Getty Images

En cuanto a sus hermanos mayores, Charlotte y George dejaron claro que, pese a su corta edad, entienden las reglas y formas de este tipo de compromisos. De hecho, cuando falta menos de un mes para la coronación de su abuelo, se sabe que George será uno de los Pajes de Honor junto a los cuatro nietos de Camilla. Esto rompe con los esquemas establecidos por la monarquía británica hace más de un siglo, ya que los futuros reyes siempre fueron meros espectadores en las ceremonias de coronación de sus antecesores.

